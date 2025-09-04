Oasis: Ακούστε το «Wonderwall» από την πρόσφατη συναυλία τους στο Δουβλίνο

«Που θα ήμασταν χωρίς το “Wonderwall”; Που; Θα πουλάγαμε χαλιά ή κάτι τέτοιο», ακούγεται να λέει ο Λίαμ Γκάλαχερ των Oasis στη live εκτέλεση του φημισμένου τραγουδιού τους από την πρόσφατη εμφάνιση του συγκροτήματος στο Δουβλίνο.

Από το ξεκίνημα της περιοδείας τους, οι Oasis κυκλοφορούν live εκτελέσεις των τραγουδιών τους όπως τα «Slide away» (Κάρντιφ), «Cigarettes & Alcohol» (Μάντσεστερ), «Little by little» (Λονδίνο) και «Bring it on down» (Εδιμβούργο). Προς το παρόν το συγκρότημα κάνει συναυλίες στις ΗΠΑ, ενώ ακολουθεί η Πόλη του Μεξικού και το Γουέμπλεϊ στο τέλος του μήνα. Αργότερα οι Oasis θα παίξουν ζωντανά στη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, την Αργεντινή, τη Χιλή και τη Βραζιλία, ενώ κυκλοφορούν φήμες ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα περιοδεύσουν στην Ευρώπη.

Ακούστε το «Wonderwall»:

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο κιθαρίστας Νόελ Γκάλαχερ τόνισε ότι «είναι πολύ ωραία που παίζω πάλι με τον Λίαμ και τον Bonehead. Όταν τελειώσει όλο αυτό θα έχω καλύτερη εικόνα αλλά μου αρέσει πολύ που παίζω ξανά με το συγκρότημα και τον Λίαμ. Είχα ξεχάσει πόσο αστείος είναι».