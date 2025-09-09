Beyond Borders: Από το Καστελλόριζο στην Κωνσταντινούπολη

Το Beyond Borders - Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου, μετά την ολοκλήρωση της εξαιρετικά επιτυχημένης και επετειακής 10ης έκδοσής του, που πραγματοποιήθηκε από τις 24-31/08/2025, διευρύνει τους ορίζοντές του, ξεπερνά για ακόμα μια φορά τα σύνορα και βάζει πλώρη για την Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, από τις 20-21 Σεπτεμβρίου για ένα μοναδικό διήμερο προβολών και συζητήσεων!

Σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης το Beyond Brders θα προβάλει για δεύτερη φορά στη γειτονική χώρα, συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία, μια επιλογή των βραβευμένων ταινιών της 9ης έκδοσής του.

Με προβολές ταινιών, τολμηρές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων, οι επισκέπτες της γειτονικής χώρας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ταινίες απ’ όλον τον κόσμο που ξεχώρισαν στην 9η έκδοση του Φεστιβάλ για τον τρόπο που καταπιάνονται με τις λιγότερο γνωστές πτυχές της Ιστορίας, για την κοινωνική τους ευαισθησία, την πρωτοτυπία της ιδέας και την καλλιτεχνική τους αξία.

Όπως δήλωσε η Ειρήνη Σαρίογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ: «Η παρουσία του Beyond Borders στην Κωνσταντινούπολη ήταν για εμάς ένα όνειρο χρόνων – μια ευκαιρία να φέρουμε πιο κοντά όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο μακρινό, αλλά μαγευτικό Καστελλόριζο. Μέσα από αυτή τη μεταφορά θέλαμε να δείξουμε πως ο πολιτισμός και ο διάλογος έχουν τη δύναμη να ενώνουν κόσμους και αντιλήψεις. Η συνεργασία μας με την Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά και βασίζεται στο μνημόνιο συνεργασίας μας, αποδεικνύει ακριβώς αυτό. Νιώθουμε υπερηφάνεια για τις ταινίες που παρουσιάζουμε – έργα με τόλμη, χιούμορ και αλήθεια, που αξίζουν να ταξιδέψουν όσο το δυνατόν πιο μακριά. Σας περιμένουμε για δύο βραδιές κινηματογράφου στην Κωνσταντινούπολη, με τη ζεστασιά και την ψυχή του Καστελλορίζου!»

Ταινίες όπως το I shall not hate (Χάλκινο Στεφάνι της Μεγίστης) της Καναδής σκηνοθέτριας Tal Barda, που προβλήθηκε σε ελληνική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, που ακολουθεί την αχαρτογράφητη πορεία του Dr. Izzeldin Abuelaish, του πρώτου Παλαιστίνιου γιατρού που εργάζεται σε ισραηλινό νοσοκομείο και ξεγεννάει μωρά, του οποίου το ήθος της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης δοκιμάζεται όταν ένα ισραηλινό τανκ βομβαρδίζει το σπίτι του, σκοτώνοντας τις τρεις κόρες του, το Monument (Χρυσός Φοίνικας μicro) του Maksim Avdeev, για τη σχέση πατέρα και ομοφυλόφιλου γιού σε έναν προβληματισμό για την οικογένεια, την ταυτότητα και την άβυσσο της ιδεολογίας, το Searching for Rodakis (Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας) του Kerem Soyyilmaz, για την ανακάλυψη της ταφόπλακας της δεκαεπτάχρονης Χρυσούλας κατά την ανακαίνιση ενός παλιού σπιτιού κοντά στην Κωνσταντινούπολη, τη Λώξη (Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ) των Θανάση Καφετζή και Δημήτρη Ζάχου, για τη Λωξάνδρα, μια νέα γυναίκα με σύνδρομο Down που γίνεται το πρώτο ανάπηρο άτομο που υπογράφει συμβόλαιο ηθοποιού με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας, το Koka (Χρυσό Στεφάνι Μεγίστης – Grand Prix) του Aliaksandr Tsymbaliuk, για τη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου που ζουν στην άκρη του κόσμου κοντά στη Βερίγγειο Θάλασσα και το Sister of Mine (Αργυρός Φοίνικας μicro) του Mariusz Rusinski, για τις συνθήκες που οδήγησαν μια ταλαντούχα έφηβη στον εθισμό στα ναρκωτικά.

Διοργάνωση: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) σε συνεργασία με την γαλλική Ecrans des Mondes.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στην Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, Osmanağa, Hasırcı Sk. No:16, 34714 Kadıköy/İstanbul, Τουρκία.

Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των προβολών ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.beyondborders.gr ή να επικοινωνήσετε με το Φεστιβάλ στη διεύθυνση info@beyondborders.gr.