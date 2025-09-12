Μουσική, λάμψη και… Ζαμπέτας στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!

Για λίγες ακόμη παραστάσεις...

Newsbomb

Μουσική, λάμψη και… Ζαμπέτας στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!
NDP Photo Agency
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το θέατρο Άλσος ΔΕΗ γέμισε φώτα, χαμόγελα και… τραγούδι ξανά με την παράσταση «Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα»!

Με αφορμή τον τελευταίο μήνα των παραστάσεων ενός έργου που αγαπήθηκε πολύ και το οποίο έχει ήδη κερδίσει την καρδιά του κοινού, πλήθος φίλων, καλλιτεχνών, συνεργατών και αγαπημένων προσώπων δίνουν το παρών , με την ευκαιρία της επανέναρξης των παραστάσεων και τιμούν με την παρουσία τους όλους τους συντελεστές.

«Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα», μια παράσταση που αποπνέει άρωμα παλιάς Αθήνας, είναι γεμάτη μουσική, συγκίνηση και… νοσταλγία και μοιάζει μ΄ ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι εκείνης της εποχής.

Τα φώτα ανάβουν και η σκηνή του Άλσους πλημμυρίζει από κέφι, γέλιο, αναμνήσεις και φυσικά και τις αθάνατες μελωδίες του αξέχαστου Γιώργου Ζαμπέτα.

Με τη σκηνοθετική ματιά και την μοναδική προσέγγιση του Πέτρου Ζούλια και τις εξαιρετικές ερμηνείες από όλους τους ηθοποιούς, η παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» ξεδιπλώνει επί σκηνής την πορεία του μεγάλου λαϊκού δημιουργού, μέσα από αγαπημένα τραγούδια, αληθινές ιστορίες με αποσπάσματα - ντοκουμέντα από ταινίες και συνεντεύξεις του ίδιου του συνθέτη ενώ η ζωντανή 8μελης ορχήστρα συνοδεύει με τις πενιές, μια σκηνική ατμόσφαιρα γεμάτη Ελλάδα που υποστηρίζουν τα υπέροχα σκηνικά και τα πολυάριθμα κοστούμια.

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» είναι αναμφίβολα το θεατρικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού και συνεχίζεται για λίγες ακόμα παραστάσεις, έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όπως όλα δείχνουν, θα φύγει… με χειροκροτήματα!

Μην τη χάσετε!

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Μουσική διεύθυνση- ενορχήστρωση: Άκης Δείξιμος - Μιχάλης Ασίκης

Μουσική διδασκαλία: Άκης Δείξιμος
Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Επεξεργασία - Δημιουργία βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Δανάη Μπάρκα, Ελένη Καρακάση, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας και η Χριστίνα Τσάφου.

6837592025.jpg

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

Αντώνης Βαρθαλίτης, Ραφαήλ Κριτούλης, Αλεξάνδρα Κολαϊτη, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Παύλος Λουτσίδης, Γιώργος Ματζιάρης, Πάνος Παταγιάννης, Μαρίνα Σαμάρκου, Μαριάννα Τουντασάκη, Γιάννης Φιλίππου, Φαίη Φραγκαλιώτη, Ιάσονας Χρόνης.

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Μιχάλης Ασίκης: πιάνο πλήκτρα
Νίκος Σταυρόπουλος: μπουζούκι
Χρήστος Κοσσιβάκης: μπουζούκι
Κυριάκος Πασχάλης: τύμπανα-κρουστά
Ερρίκος Σπηλιωτόπουλος: μπάσο
Ζαχαρίας Μαραγκός: κιθάρα
Οδυσσέας Κωσταντόπουλος: Ακορντεόν

ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ

Υφαντή Ηλιάνα
Παπαβασιλείου Νίκη
Αλεξοπούλου Αναστασία

6949zoyganelismparkaxristidoystavropoyloysirigos592025.jpg

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ημέρες Παραστάσεων: Πέμπτη – Παρασκευή - Σάββατο

Ώρα έναρξης: 20:30

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/malista-kyrie-zampeta/ και στα ταμεία του Θεάτρου.

-----------------------------------------------------------------------------------

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA:
MK GROUP OF COMPANIES
ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ - ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ - ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ

0111
Πηγή: NDP Photo Agency
0211
Πηγή: NDP Photo Agency
0311
Πηγή: NDP Photo Agency
0411
Πηγή: NDP Photo Agency
0511
Πηγή: NDP Photo Agency
0611
Πηγή: NDP Photo Agency
0711
Πηγή: NDP Photo Agency
0811
Πηγή: NDP Photo Agency
0911
Πηγή: NDP Photo Agency
1011
Πηγή: NDP Photo Agency
1111
Πηγή: NDP Photo Agency

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

20:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο 2025: Αρχίζει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – Το πρόγραμμα και οι ελληνικές συμμετοχές

20:02BOMBER

Η Γάζα και οι πολιτικές συγγένειες

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Τέιλορ Σουίφτ: Θα καταθέσει στην δικαστική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπάλντονι

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Ο Μητσοτάκης συνομιλεί με τον γκουρού της AI Demis Hassabis

19:52LIFESTYLE

«Porto Leone»: Η πρεμιέρα που «κλείδωσε» και ο ρόλος του Βασίλη Μπισμπίκη

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Περιμένει το Τουρκία - Ελλάδα η Γερμανία - Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός!

19:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσική, λάμψη και… Ζαμπέτας στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!

19:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2025-2026 - «Να φυτεύεις σπόρους, να ανοίγεις δρόμους»

19:35ΚΟΣΜΟΣ

New York Post: Ο 22χρονος δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ απείλησε να αυτοκτονήσει αντί να παραδοθεί

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Οριστικά πρύτανης ο Παναγιώτης Καλδής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισαάκ Νεύτων: Αρχαιολόγοι βρήκαν το σπίτι όπου παρατήρησε την πτώση του μήλου

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Η ΓΣ του ΟΗΕ ενέκρινε δήλωση για λύση δύο κρατών Ισραήλ-Παλαιστίνης - Υπέρ ψήφισε η Ελλάδα

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Τζάστιν Μπίμπερ: Η τρυφερή φωτογραφία με τον ενός έτους γιο του στο αυτοκίνητο

18:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Ανώτερη και στον τελικό η παγκόσμια πρωταθλήτρια

18:48ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανακαλύψτε τι υπάρχει γύρω σας: Η Αγορά Viber ξεκινά στην Ελλάδα

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ στέλνει «ανατολική φρουρά» στα σύνορα με τη Ρωσία

18:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Van Gogh: The Immersive Experience από τις 22 Οκτωβρίου στο Γουδί

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Κάποιοι παρακολουθούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη - Αυτός είναι ο κοριός που βρέθηκε σπίτι του

18:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Ζοάο Μάριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

19:35ΚΟΣΜΟΣ

New York Post: Ο 22χρονος δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ απείλησε να αυτοκτονήσει αντί να παραδοθεί

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο άνδρας με το μπλε κοστούμι στον γάμο - Το μυστήριο λύθηκε μετά από 4 χρόνια

17:24ΕΛΛΑΔΑ

42χρονος μαστροπός: «Την έβαζε να του γλείφει τα πόδια, όταν δεν έκανε αυτό που ζητούσε» - Σοκάρουν οι περιγραφές των θυμάτων

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Κάποιοι παρακολουθούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη - Αυτός είναι ο κοριός που βρέθηκε σπίτι του

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Αλλοδαπός επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι σε λεωφορείο, μπροστά σε ανήλικα

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Τέιλορ Σουίφτ: Θα καταθέσει στην δικαστική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπάλντονι

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Έπεσε από καρέκλα ο καρδιοχειρουγός με το «φακελάκι» - Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ στέλνει «ανατολική φρουρά» στα σύνορα με τη Ρωσία

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Πώς οι Αρχές έφτασαν στην σύλληψη του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον - Ο ρόλος του πατέρα του και η εξομολόγηση

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ