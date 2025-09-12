Μουσική, λάμψη και… Ζαμπέτας στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!

Το θέατρο Άλσος ΔΕΗ γέμισε φώτα, χαμόγελα και… τραγούδι ξανά με την παράσταση «Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα»!

Με αφορμή τον τελευταίο μήνα των παραστάσεων ενός έργου που αγαπήθηκε πολύ και το οποίο έχει ήδη κερδίσει την καρδιά του κοινού, πλήθος φίλων, καλλιτεχνών, συνεργατών και αγαπημένων προσώπων δίνουν το παρών , με την ευκαιρία της επανέναρξης των παραστάσεων και τιμούν με την παρουσία τους όλους τους συντελεστές.

«Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα», μια παράσταση που αποπνέει άρωμα παλιάς Αθήνας, είναι γεμάτη μουσική, συγκίνηση και… νοσταλγία και μοιάζει μ΄ ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι εκείνης της εποχής.

Τα φώτα ανάβουν και η σκηνή του Άλσους πλημμυρίζει από κέφι, γέλιο, αναμνήσεις και φυσικά και τις αθάνατες μελωδίες του αξέχαστου Γιώργου Ζαμπέτα.

Με τη σκηνοθετική ματιά και την μοναδική προσέγγιση του Πέτρου Ζούλια και τις εξαιρετικές ερμηνείες από όλους τους ηθοποιούς, η παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» ξεδιπλώνει επί σκηνής την πορεία του μεγάλου λαϊκού δημιουργού, μέσα από αγαπημένα τραγούδια, αληθινές ιστορίες με αποσπάσματα - ντοκουμέντα από ταινίες και συνεντεύξεις του ίδιου του συνθέτη ενώ η ζωντανή 8μελης ορχήστρα συνοδεύει με τις πενιές, μια σκηνική ατμόσφαιρα γεμάτη Ελλάδα που υποστηρίζουν τα υπέροχα σκηνικά και τα πολυάριθμα κοστούμια.

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» είναι αναμφίβολα το θεατρικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού και συνεχίζεται για λίγες ακόμα παραστάσεις, έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όπως όλα δείχνουν, θα φύγει… με χειροκροτήματα!

Μην τη χάσετε!

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Μουσική διεύθυνση- ενορχήστρωση: Άκης Δείξιμος - Μιχάλης Ασίκης

Μουσική διδασκαλία: Άκης Δείξιμος

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Επεξεργασία - Δημιουργία βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Δανάη Μπάρκα, Ελένη Καρακάση, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας και η Χριστίνα Τσάφου.

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

Αντώνης Βαρθαλίτης, Ραφαήλ Κριτούλης, Αλεξάνδρα Κολαϊτη, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Παύλος Λουτσίδης, Γιώργος Ματζιάρης, Πάνος Παταγιάννης, Μαρίνα Σαμάρκου, Μαριάννα Τουντασάκη, Γιάννης Φιλίππου, Φαίη Φραγκαλιώτη, Ιάσονας Χρόνης.

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Μιχάλης Ασίκης: πιάνο πλήκτρα

Νίκος Σταυρόπουλος: μπουζούκι

Χρήστος Κοσσιβάκης: μπουζούκι

Κυριάκος Πασχάλης: τύμπανα-κρουστά

Ερρίκος Σπηλιωτόπουλος: μπάσο

Ζαχαρίας Μαραγκός: κιθάρα

Οδυσσέας Κωσταντόπουλος: Ακορντεόν

ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ

Υφαντή Ηλιάνα

Παπαβασιλείου Νίκη

Αλεξοπούλου Αναστασία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ημέρες Παραστάσεων: Πέμπτη – Παρασκευή - Σάββατο

Ώρα έναρξης: 20:30

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/malista-kyrie-zampeta/ και στα ταμεία του Θεάτρου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA:

MK GROUP OF COMPANIES

ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ - ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ - ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ