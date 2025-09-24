«H Συνάντηση» του Stephen Belber στο Θέατρο Μουσούρη

Μετά τη θερμή υποδοχή του κοινού και την επιτυχία της προηγούμενης θεατρικής σεζόν, το συγκλονιστικό έργο του Αμερικανού συγγραφέα Stephen Belber, «Η Συνάντηση» (Match), αλλάζει θεατρική σκηνή και έρχεται στο Θέατρο Μουσούρη, από την 1η Οκτωβρίου 2025, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη.

Ένα σύγχρονο ψυχολογικό δράμα που ξετυλίγεται με ένταση, χιούμορ και βαθιά συναισθηματική φόρτιση, αποκαλύπτοντας την ευθραυστότητα των ανθρώπινων σχέσεων, τα ίχνη που αφήνει ο χρόνος και τη δύναμη της αλήθειας που αρνείται να ξεχαστεί.

Ο Τόμπι Πάουελ, ένας ηλικιωμένος και πρώην διάσημος χορογράφος της σκηνής της Νέας Υόρκης, ζει πλέον απομονωμένος σε ένα ήσυχο διαμέρισμα. Η ξένοιαστη ρουτίνα του διαταράσσεται όταν δέχεται την επίσκεψη ενός νεαρού ζευγαριού – της Λίζας και του Μάικ Ντέιβις – οι οποίοι του ζητούν μια συνέντευξη για τις ανάγκες μιας ακαδημαϊκής διατριβής που αφορά την ιστορία του χορού στη δεκαετία του 1980.

Καθώς η συζήτηση προχωρά, οι ερωτήσεις των επισκεπτών αποκτούν όλο και πιο προσωπικό και διαπεραστικό χαρακτήρα, αποκαλύπτοντας πως ίσως δεν πρόκειται για μια απλή ακαδημαϊκή έρευνα. Η επίσκεψη μετατρέπεται σε μια έντονη ψυχολογική αναμέτρηση, ανασύροντας ένα βαθιά κρυμμένο μυστικό από το παρελθόν του Τόμπι – ένα παρελθόν που, όπως υπογραμμίζει και ο ίδιος ο συγγραφέας, δεν διαγράφεται ποτέ.

«Η Συνάντηση» είναι ένα έργο που ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στο δραματικό και το ανθρώπινο, θέτοντας ερωτήματα για την ταυτότητα, την πατρότητα, την αλήθεια και τη συγχώρεση. Εμπνέεται από τη ρήση του Σαίξπηρ στην Τρικυμία: «Το παρελθόν είναι πρόλογος», για να μας υπενθυμίσει πως όσα έχουμε ζήσει εξακολουθούν να καθορίζουν αυτό που είμαστε…

Η πρεμιέρα του έργου πραγματοποιήθηκε το 2004 στη Νέα Υόρκη, με πρωταγωνιστές τους Frank Langella, Ray Liotta και Jane Adams, ενώ το 2014 μεταφέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη, σε σκηνοθεσία του ίδιου του συγγραφέα, με τους Patrick Stewart, Carla Gugino και Matthew Lillard.

Πρωταγωνιστούν:

Γιώργος Κιμούλης

Κατερίνα Θεοχάρη

Βασίλης Γιακουμάρος

Συντελεστές:

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης

Σκηνικά: Κατερίνα Σβορώνου

Κοστούμια: Σοφία Νικολαΐδη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιλμάζ Χουσμέν

Παραγωγή: Θεατρικές επιχειρήσεις Κάρολου Παυλάκης

Επικοινωνία – Γραφείο τύπου: Μαρκέλλα Καζαμία, mkazamia@react.com.gr

Θέατρο Μουσούρη

Πλατεία Καρύτση 7

Τηλέφωνο: 210 3310936

Ώρες ταμείου: 10:30 – 13:30 & 17:00 – 21:30 (από Τρίτη έως και Κυριακή)

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη - Κυριακή: 19:00

Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 (λαϊκή απογευματινή) & 21:00

Για την πρώτη εβδομάδα παραστάσεων, διατίθενται τα 100 πρώτα εισιτήρια με γενική είσοδο 13 ευρώ, αποκλειστικά στην πλατφόρμα πώλησης της Ticketmaster

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.ticketmaster.gr/h-synanthsh_sen_2007360.html