Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ετοιμάζει μία σπάνια μουσική βραδιά για τον Μίκη Θεοδωράκη

Θα παρουσιάσουν τις αριστουργηματικές και διαχρονικές δημιουργίες του κορυφαίου συνθέτη

Newsbomb

Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ετοιμάζει μία σπάνια μουσική βραδιά για τον Μίκη Θεοδωράκη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο διεθνούς φήμης πιανίστας και συνθέτης Στέφανος Κορκολής, σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με την καταξιωμένη ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη, παρουσιάζουν ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη και αποτίνουν φόρο τιμής στο έργο του.

Σε μια σπάνια μουσική βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής ο Στέφανος Κορκολής θα παρουσιάσει τις αριστουργηματικές και διαχρονικές δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη, Επιτάφιος και Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν, σε δική του μεταγραφή για πιάνο και φωνή.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν λυρικά τραγούδια του μεγάλου συνθέτη σε μορφή λιντ, τα οποία, μέσα από την προσέγγιση των δύο ερμηνευτών, αναδεικνύουν την εσωτερικότητα και τη μελωδικότητά τους.

stefanos-korkolhsmikhs-8eodwrakhs.jpg

« Ιδού η ορχήστρα σου! »

Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και στη πλούσια συνεργασία τους, προσεγγίζουν εδώ και δυο δεκαετίες το έργο του Μίκη Θεοδωράκη με λιτότητα, ευλάβεια και εσωτερικότητα. Ένα πιάνο και μία φωνή είναι αρκετά για να αναδειχθεί το μεγαλειώδες αποτύπωμα της μουσικής του Θεοδωράκη, με τρόπο καθαρό, ουσιαστικό και συγκινητικό.

Η βαθιά προσωπική και καλλιτεχνική σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με τον Στέφανο Κορκολή αποτυπώνεται συγκινητικά στην επιστολή του συνθέτη προς τον διεθνούς φήμης πιανίστα, όπου αναφέρεται στον τελευταίο ως «ιδανικό ερμηνευτή και πρεσβευτή της μουσικής του προς το ελληνικό και το διεθνές κοινό».

stefanos-korkolhs.jpg

Παράλληλα, η Σοφία Μανουσάκη υπήρξε μια από τις ερμηνεύτριες που ξεχώρισε και αναδείχθηκε με τη στήριξη του σπουδαίου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Ο ίδιος την επέλεξε προσωπικά ως μια από τις βασικές ερμηνεύτριες του έργου του παρόλο το νεαρό της ηλικίας της. Της εμπιστεύτηκε μάλιστα και ανέκδοτα έργα του, αφού αναγνώρισε στη φωνή και στην ερμηνευτική της ικανότητα σπάνια τεχνική και συναισθηματική ωριμότητα.

Η συνεργασία τους σηματοδότησε μια συνέχεια της μουσικής του παρακαταθήκης σε νεότερες γενιές και αποτελεί για τη ερμηνεύτρια ένα σημαντικό σταθμό στην πλούσια καλλιτεχνική της πορεία.

sofia-manoysakh.jpg

Το καλλιτεχνικό δίδυμο Κορκολή – Μανουσάκη μετρά ήδη στο ενεργητικό του τρεις χρυσούς δίσκους (cd) σέ έργα του παγκόσμιου συνθέτη και πολυάριθμες συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Όπως αφηγείται ο Στέφανος Κορκολής: «Σε μια από τις πολλές επισκέψεις μου στο σπίτι του Μίκη, άκουγα μαζί του την Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν, σε ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη, μέσα από διάφορες ενορχηστρώσεις. Είχε προηγηθεί η μεταγραφή του Επιταφίου για πιάνο και φωνή, και βρισκόμασταν ξανά στο ίδιο ερώτημα: πώς μπορεί η μουσική να μεταφερθεί σε άλλη μορφή, δίχως να χάσει το βαθύ της αποτύπωμα. Συζητώντας για τις διαφορετικές ενορχηστρώσεις του έργου, με άκουγε σιωπηλός, με εκείνο το γνώριμο, στοχαστικό βλέμμα του. Κάποια στιγμή, γύρισε και μου έδειξε το πιάνο του: Ιδού η ορχήστρα σου, μου είπε. Και με αυτή τη φράση ξεκινήσαμε, μαζί με τον ίδιο τον συνθέτη, τη μεταγραφή της Μπαλάντας του Μαουτχάουζεν για πιάνο και φωνή. Αυτή η μεταγραφή θα αντηχήσει στη σκηνή του Μεγάρου, όπως γεννήθηκε: με σεβασμό, αγάπη και τη ζωντανή παρουσία του Μίκη μέσα σε κάθε νότα.»

korkolhsmanoysakh.jpg

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΣΙΤΗΡΙΑ

Στέφανος Κορκολής – Σοφία Μανουσάκη για τον Μίκη

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 20.00

Εισιτήρια: https://www.megaron.gr/event/stefanos-korkolis-sofia-manousaki-gia-ton-miki/

*

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ

Φόρμιγξ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μέρκελ: Βολές για τη στάση Πολωνίας και Βαλτικής πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι έπληξε ένα από τα κυριότερα εργοστάσια παραγωγής εκρηκτικών της Ρωσίας

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Αστυνομικοί συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω 28χρονο που προσπάθησε να διαρρήξει σπίτι

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλειστό και αύριο Τρίτη το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω κακοκαιρίας

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στο κόκκινο οι τράπεζες μετά την παραίτηση Λεκορνί - Φόβος για «ντόμινο» στις αγορές

14:36WHAT THE FACT

Νέα έρευνα: Η πιο ευτυχισμένη ώρα της ημέρας είναι… το πρωί

14:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ετοιμάζει μία σπάνια μουσική βραδιά για τον Μίκη Θεοδωράκη

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος σε σχολεία της Χίου - Καθηγητής αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους του, τον έβγαλαν σε αναγκαστική άδεια

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσκόπηση Marc: Ηχηρό «ναι» από τους πολίτες στα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Γόννοι Λάρισας: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τα δύο αδέλφια της ομάδας που έψαχνε για λίρες

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

14:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: Πρωτοτυπία να παραίτειται από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Κρούσματα ευλογιάς και σε δεύτερη κτηνοτροφική μονάδα

14:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Aλέξανδρος Εξάρχου: Στρατηγικό σχέδιο για αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο Χρηματιστήριο

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Κλούνεϊ σε Τραμπ: «Η κινηματογραφική βιομηχανία θέλει κίνητρα, όχι δασμούς»

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για την απώλεια του ιερέα Λάμπρου Ρίνη – Ο εγγονός του είχε δολοφονήσει την κόρη του

13:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένα μιούζικαλ φαινόμενο, έρχεται το Νοέμβριο στο Θέατρο Παλλάς!

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η Βρετανίδα συγγραφέας μυθιστορημάτων, Τζίλι Κούπερ

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα και τα σχέδια για την επόμενη μέρα – Οι παρουσιάσεις του βιβλίου και οι εθνικές εκλογές

13:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Citizen Jim – Νέο single “Tossed Away”

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος σε σχολεία της Χίου - Καθηγητής αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους του, τον έβγαλαν σε αναγκαστική άδεια

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα και τα σχέδια για την επόμενη μέρα – Οι παρουσιάσεις του βιβλίου και οι εθνικές εκλογές

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο απόπειρες δολοφονίας στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Γιατί δεν έμενε σπίτι του

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για την απώλεια του ιερέα Λάμπρου Ρίνη – Ο εγγονός του είχε δολοφονήσει την κόρη του

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

13:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δεκτό αναμένεται να γίνει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τις τοξικολογικές στη σορό του γιου του

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην όμηρος της Χαμάς για την «κόλαση» που έζησε: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» - Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Πώς ο Τραμπ «στρίμωξε» τον Νετανιάχου να πει ναι στο σχέδιο - Η...ταπεινωτική συγγνώμη στο Κατάρ και οι παρασκηνιακές πιέσεις

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζαραβίνα: Η μαγευτική και μυστηριώδης λίμνη των θρύλων στο Πωγώνι Ιωαννίνων

11:43LIFESTYLE

Μύκονος: Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτος πήγαν πιασμένοι χέρι-χέρι σε βάφτιση

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

13:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Πολάκη για παραίτηση Τσίπρα: «Καλές θάλασσες με την πέμπτη διάσπαση»

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Αυτός είναι ο 29χρονος που πυροβόλησε τον 38χρονο και συνελήφθη στη Ζάκυνθο

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υποφέρει ο Πάνος Ρούτσι - Ήρθα να τον δω

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ