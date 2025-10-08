Γίνε ο δημιουργός της δικής σου ιστορίας – Kids’ Lab στο Platforms Project

Στο πλαίσιο του Platforms Project – Independent Art Fair, της διεθνούς φουάρ που αναδεικνύει την ανεξάρτητη καλλιτεχνική σκηνή και λειτουργεί ως σημείο συνάντησης καλλιτεχνικών ομάδων, πλατφορμών και δημιουργών από 26 χώρες, θα πραγματοποιηθεί και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά Kids’ Lab, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Platforms Project.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Kids’ Lab 2025 απευθύνεται σε ηλικίες 4 έως 14 χρόνων και έχει σχεδιαστεί από τη συντονίστρια Κατερίνα Φιλίνδρα, ενθαρρύνοντας τους νεαρούς σε ηλικία συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τους δικούς τους τρισδιάστατους κόσμους.

Αντλώντας έμπνευση από την έκθεση του Platforms Project, προτρέπει τους μικρούς σε ηλικία συμμετέχοντες να λειτουργήσουν ως μικροί σκηνοθέτες και σκηνογράφοι. Χρησιμοποιώντας ευφάνταστα υλικά και μικτές τεχνικές, δίνουν ζωή στη δική τους ιστορία, φτιάχνουν σκηνικά, "γεννούν" τους χαρακτήρες και σκηνοθετούν τις πιο απίθανες οπτικές αφηγήσεις.

Καπνεργοστάσιο

Ημέρες και ώρες:

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025: 13:00, 14:00, 16:00

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025: 13:00, 16:00

Καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά « Το Εξαίσιο πτώμα»

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά «Το Εξαίσιο Πτώμα», ειδικά σχεδιασμένο για το Platforms Project 2025 από την πλατφόρμα ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES, βασίζεται στο ομώνυμο συλλογικό παιχνίδι των Σουρεαλιστών. Στο «Εξαίσιο πτώμα» καλλιτέχνες συνέθεταν κείμενα ή εικόνες χωρίς να γνωρίζουν τα προηγούμενα μέρη, αφήνοντας χώρο στο τυχαίο και στη φαντασία.

Στο εργαστήριο, τα παιδιά αναβιώνουν το παιχνίδι προσθέτοντας το δικό τους κομμάτι σε συλλογικές ιστορίες και εικόνες, ανακαλύπτοντας την ελευθερία της φαντασίας, το απρόσμενο και τη δύναμη της συνεργασίας

ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΤΕΣ: Δέσποινα Παπαδημητρίου Πανταζή, Κωνστάνς Παρασκευοπούλου, Μαρία Ζυγομαλά, Δημοσθένης Γαλλής, Αλέξανδρος Βούτσας

Καπνεργοστάσιο

Ημέρες και ώρες:

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025: 14:00

Platforms Project 2025

To Platforms Project 2025 – Independent Art Fair θα παρουσιαστεί φέτος, από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 για δεύτερη χρονιά στο εμβληματικό κτίριο του Καπνεργοστάσιου (Λένορμαν 218, 104 43) με ημερίδες, περφόρμανς, ομιλίες και workshops από τις συμμετέχουσες ομάδες. Ο χώρος του Καπνεργοστασίου διατίθεται για το Platforms Project 2025 – Independent Art Fair με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Το Platforms Project, που για δεκατρία συνεχή χρόνια δημιουργεί τις συνθήκες και τον τόπο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε εκατοντάδες καλλιτέχνες και θεωρητικούς από όλο τον κόσμο στις εικαστικές και όχι μόνο τέχνες.

Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2025 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.

Πληροφορίες:

Η είσοδος φέτος θα είναι ελεύθερη.

Ωράριο Platforms Project 2025 | Καπνεργοστάσιο:

Άνοιγμα έκθεσης: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18.00 – 22.30

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 έως Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου: 18.00 – 22.30

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου έως Κυριακή 12 Οκτωβρίου: 12.00 – 21.00

Website: www.platformsproject.com

Διεύθυνση: Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218, 104 43)

Πληροφορίες: platformsproject@gmail.com , 6937768769

Είσοδος ελεύθερη με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας (αφορά τους ενήλικες επισκέπτες)