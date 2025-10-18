Βόλτα στην Αθήνα: Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Το Σαββατοκύριακο είναι η τέλεια ευκαιρία απόδρασης και εξόδου από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Η πόλη δηλώνει το «παρών» στην απόδραση αυτή, με εκδηλώσεις, παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις και κινηματογραφικές προβολές, για κάθε γούστο.

Αν αναζητάτε ιδέες για ένα διαφορετικό και ξεχωριστό Σαββατοκύριακο, εδώ θα βρείτε μερικές προτάσεις που θα σας προκαλέσουν το ενδιαφέρον.

Θεατρικές παραστάσεις

Οι θεατρόφιλοι έχουν πάντα πληθώρα επιλογών, με αμέτρητες παραστάσεις να ανεβαίνουν στις θεατρικές σκηνές της πόλης. Για να γίνει η επιλογή λίγο πιο εύκολη, ξεχωρίσαμε δύο παραστάσεις που αξίζουν την προσοχή σας.

Ποιος Φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ του Έντουαρντ Άλμπυ

Θέατρο Ζίνα: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 47

Το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπυ ανεβαίνει επί σκηνής σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Η ιστορία αφορά στην φαινομενικά απλή επίσκεψη ενός νεαρού ζευγαριού σε ένα παντρεμένο ζευγάρι η οποία εξελίσσεται σε μια νύχτα αποκαλύψεων και έντονων συγκρούσεων. Μια παράσταση που ισορροπεί μεταξύ του τραγικού και του ειρωνικά αστείου.

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Πρωταγωνιστούν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης, Ελεάνα Στραβοδήμου

Εισιτήρια: more.com

Το κάστ της παράστασης "Μάρτυρας Κατηγορίας" της Αγκάθα Κρίστι, στο Θέατρο ΧΟΡΝ

Μάρτυρας Κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστι

Θέατρο ΧΟΡΝ: Αμερικής 10, Μετρό Σύνταγμα

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Ύστερα από 360 sold out παραστάσεις και δύο χρόνια μεγάλης υποδοχής από κοινό και κριτικούς, η δημοφιλής διαδραστική παράσταση επιστρέφει για 3η χρονιά. Πρόκειται για ένα από τα πιο διαδραστικά θρίλερ όλων των εποχών και μάλιστα αυτό επιβεβαιώνεται από τη δυνατότητα που δίνεται στο κοινό, να εισβάλει στην δικαστική αίθουσα.

*Σε κάθε παράσταση διατίθενται 12 προνομιακές θέσεις ενόρκων, πάνω στην σκηνή. Ζήστε την εμπειρία παρακολούθησης της παράστασης, ως ένορκος, και συμμετέχετε στην εξέλιξη της δίκης.

Πρωταγωνιστούν: Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βούρος, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Καραμπέτσης, Κώστας Κόκλας, Νίκη Παλληκαράκη, Όμηρος Πουλάκης

Επιλογές σινεμά

Το σινεμά δεν γίνεται να λείπει από τις επιλογές του Σαββατοκύριακου, γι’ αυτό εδώ υπάρχουν αξιόλογες προτάσεις.

After The Hunt

Το ψυχολογικό δράμα σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο, με έντονη συναισθηματική φόρτιση και πρωταγωνίστρια τη Τζούλια Ρόμπερτς προβάλλεται πλέον στις αίθουσες των κινηματογράφων.

Μια καθηγήτρια, η Άλμα, βρίσκεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της όταν μια φοιτήτριά της καταγγέλλει έναν συνάδελφό της για σεξουαλική κακοποίηση. Ήδη η ταινία έχει απασχολήσει τους κριτικούς, μεταξύ άλλων η The Times σημειώνει πως παρακολουθούμε την Julia Roberts «στη κορυφαία ερμηνεία της καριέρας της».

Η Julia Roberts μιλά για τον ρόλο της «Άλμα» στην ταινία το

Αν πάλι επιθυμείτε να δείτε μια ταινία που έχει ήδη βραβευθεί από το Φεστιβάλ των Καννών, το «Ένα Απλό Ατύχημα» είναι αυτό που ψάχνετε.

Η ιρανική δραματική ταινία του 2025, σκηνοθετημένη από τον Τζαφάρ Παναχί, κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών πραγματεύεται την εκδίκηση, τη δικαιοσύνη και τη συγχώρεση. Μέσα από την ιστορία ενός αυτοκινητιστικού ατυχήματος και τις συνέπειές του, η ταινία εξερευνά τις ανθρώπινες αντιδράσεις απέναντι στο τραύμα.

Έκθεση ζωγραφικής

Αν πάλι, η βόλτα σας ταιριάζει περισσότερο με κάτι πιο περιπατητικό μπορείτε να προτιμήσετε μια στάση σε μια έκθεση ζωγραφικής.

Ο Γιάννης Ευθυμίου παρουσιάζει τη ατομική του έκθεση με τίτλο «Η κορυφή είναι πίσω από το βουνό», η οποία εγκαινιάστηκε στις 16/10, στη Γκαλερί Σκουφά. Ο Ευθυμίου χρησιμοποιεί χαρτοπολτό για να δημιουργήσει τοπία και σκηνές με γλυπτική διάσταση.

Ο τίτλος της έκθεσης υπαινίσσεται την αναζήτηση των αθέατων πλευρών του ενός τοπίου. Ταυτόχρονα με την έκθεση, στον χώρο θα παρουσιαστεί μια ομότιτλη συλλεκτική έκδοση συνοδευόμενη με κείμενο του καλλιτέχνη, ως παράλληλη αφήγηση του εικαστικού του κόσμου.

Γκαλερί Σκουφά: Σκουφά 4, Κολωνάκι, Αθήνα

Από 16/10 έως 8/11

Είσοδος ελεύθερη

Μουσικό live

Σε περίπτωση που προτιμάτε να συνδυάσετε την έξοδό σας με ένα μουσικό live, η Ηρώ εμφανίζεται απόψε το βράδυ (Σάββατο, 18/10) στο «Caja de Música» και μας προσκαλεί «σε μια σπάνια εμπειρία συνάντησης με την ψυχή της μουσικής».

Caja de Música: Σινώπης 27 και Μιχαλακοπούλου

Εισιτήρια:more.com

