Βόλτα στην Αθήνα: Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Ιδέες για να περάσετε το Σαββατοκύριακο όπως σας ταιριάζει

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Βόλτα στην Αθήνα: Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Σαββατοκύριακο είναι η τέλεια ευκαιρία απόδρασης και εξόδου από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Η πόλη δηλώνει το «παρών» στην απόδραση αυτή, με εκδηλώσεις, παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις και κινηματογραφικές προβολές, για κάθε γούστο.

Αν αναζητάτε ιδέες για ένα διαφορετικό και ξεχωριστό Σαββατοκύριακο, εδώ θα βρείτε μερικές προτάσεις που θα σας προκαλέσουν το ενδιαφέρον.

Θεατρικές παραστάσεις

Οι θεατρόφιλοι έχουν πάντα πληθώρα επιλογών, με αμέτρητες παραστάσεις να ανεβαίνουν στις θεατρικές σκηνές της πόλης. Για να γίνει η επιλογή λίγο πιο εύκολη, ξεχωρίσαμε δύο παραστάσεις που αξίζουν την προσοχή σας.

https://www.instagram.com/p/DP0hralgUsm/

Ποιος Φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ του Έντουαρντ Άλμπυ

Θέατρο Ζίνα: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 47

Το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπυ ανεβαίνει επί σκηνής σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Η ιστορία αφορά στην φαινομενικά απλή επίσκεψη ενός νεαρού ζευγαριού σε ένα παντρεμένο ζευγάρι η οποία εξελίσσεται σε μια νύχτα αποκαλύψεων και έντονων συγκρούσεων. Μια παράσταση που ισορροπεί μεταξύ του τραγικού και του ειρωνικά αστείου.

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Πρωταγωνιστούν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης, Ελεάνα Στραβοδήμου

Εισιτήρια: more.com

Μάρτυρας Κατηγορίας

Το κάστ της παράστασης "Μάρτυρας Κατηγορίας" της Αγκάθα Κρίστι, στο Θέατρο ΧΟΡΝ

Μάρτυρας Κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστι

Θέατρο ΧΟΡΝ: Αμερικής 10, Μετρό Σύνταγμα

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Ύστερα από 360 sold out παραστάσεις και δύο χρόνια μεγάλης υποδοχής από κοινό και κριτικούς, η δημοφιλής διαδραστική παράσταση επιστρέφει για 3η χρονιά. Πρόκειται για ένα από τα πιο διαδραστικά θρίλερ όλων των εποχών και μάλιστα αυτό επιβεβαιώνεται από τη δυνατότητα που δίνεται στο κοινό, να εισβάλει στην δικαστική αίθουσα.

*Σε κάθε παράσταση διατίθενται 12 προνομιακές θέσεις ενόρκων, πάνω στην σκηνή. Ζήστε την εμπειρία παρακολούθησης της παράστασης, ως ένορκος, και συμμετέχετε στην εξέλιξη της δίκης.

Πρωταγωνιστούν: Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βούρος, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Καραμπέτσης, Κώστας Κόκλας, Νίκη Παλληκαράκη, Όμηρος Πουλάκης

Επιλογές σινεμά

Το σινεμά δεν γίνεται να λείπει από τις επιλογές του Σαββατοκύριακου, γι’ αυτό εδώ υπάρχουν αξιόλογες προτάσεις.

After The Hunt

Το ψυχολογικό δράμα σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο, με έντονη συναισθηματική φόρτιση και πρωταγωνίστρια τη Τζούλια Ρόμπερτς προβάλλεται πλέον στις αίθουσες των κινηματογράφων.

Μια καθηγήτρια, η Άλμα, βρίσκεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της όταν μια φοιτήτριά της καταγγέλλει έναν συνάδελφό της για σεξουαλική κακοποίηση. Ήδη η ταινία έχει απασχολήσει τους κριτικούς, μεταξύ άλλων η The Times σημειώνει πως παρακολουθούμε την Julia Roberts «στη κορυφαία ερμηνεία της καριέρας της».

Η Julia Roberts μιλά για τον ρόλο της «Άλμα» στην ταινία το

Αν πάλι επιθυμείτε να δείτε μια ταινία που έχει ήδη βραβευθεί από το Φεστιβάλ των Καννών, το «Ένα Απλό Ατύχημα» είναι αυτό που ψάχνετε.

Η ιρανική δραματική ταινία του 2025, σκηνοθετημένη από τον Τζαφάρ Παναχί, κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών πραγματεύεται την εκδίκηση, τη δικαιοσύνη και τη συγχώρεση. Μέσα από την ιστορία ενός αυτοκινητιστικού ατυχήματος και τις συνέπειές του, η ταινία εξερευνά τις ανθρώπινες αντιδράσεις απέναντι στο τραύμα.

Έκθεση ζωγραφικής

Αν πάλι, η βόλτα σας ταιριάζει περισσότερο με κάτι πιο περιπατητικό μπορείτε να προτιμήσετε μια στάση σε μια έκθεση ζωγραφικής.

https://www.instagram.com/p/DPf9ztmjfJL/

Ο Γιάννης Ευθυμίου παρουσιάζει τη ατομική του έκθεση με τίτλο «Η κορυφή είναι πίσω από το βουνό», η οποία εγκαινιάστηκε στις 16/10, στη Γκαλερί Σκουφά. Ο Ευθυμίου χρησιμοποιεί χαρτοπολτό για να δημιουργήσει τοπία και σκηνές με γλυπτική διάσταση.

Ο τίτλος της έκθεσης υπαινίσσεται την αναζήτηση των αθέατων πλευρών του ενός τοπίου. Ταυτόχρονα με την έκθεση, στον χώρο θα παρουσιαστεί μια ομότιτλη συλλεκτική έκδοση συνοδευόμενη με κείμενο του καλλιτέχνη, ως παράλληλη αφήγηση του εικαστικού του κόσμου.

Γκαλερί Σκουφά: Σκουφά 4, Κολωνάκι, Αθήνα

Από 16/10 έως 8/11

Είσοδος ελεύθερη

https://www.instagram.com/p/DP3RCVcDBqW/

Μουσικό live

Σε περίπτωση που προτιμάτε να συνδυάσετε την έξοδό σας με ένα μουσικό live, η Ηρώ εμφανίζεται απόψε το βράδυ (Σάββατο, 18/10) στο «Caja de Música» και μας προσκαλεί «σε μια σπάνια εμπειρία συνάντησης με την ψυχή της μουσικής».

Caja de Música: Σινώπης 27 και Μιχαλακοπούλου

Εισιτήρια:more.com

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:30ΕΛΛΑΔΑ

Θρίαμβος βιοποικιλότητας: Τα Ιωάννινα έχουν όσες πεταλούδες διαθέτει το... Ηνωμένο Βασίλειο

10:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ξύπνησε» ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα: Εντυπωσιακές εικόνες από την θεαματική έκρηξη λάβας - Βίντεο

10:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με τη βουτιά θανάτου στον Πύργο Απόλλων: Η επίσκεψη του 44χρονου στο καφέ μια μέρα πριν και το μοιραίο τηλεφώνημα

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που έκανε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα: Ταλαιπωρία για 144 άτομα

10:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Με προσφορά* που τα σπάει και δώρο ένα μήνα Novasports επιστρέφει η δράση!

09:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Το ChatGPT στα σχολεία - Τι προβλέπει η πιλοτική εφαρμογή σε 20 Γυμνάσια και Λύκεια

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δύο κύματα κακοκαιρίας - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι την 28η Οκτωβρίου

09:39LIFESTYLE

Μαυραγάνη για αποχώρηση Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Κανένας πολιτικός δεν θα επιβάλλει τι θα ρωτάμε»

09:37ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Για το «3 στα 3» η ΑΕΚ, εκτός έδρας ΠΑΟΚ και Άρης – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: «Μπλοκαρισμένα» τα ραντεβού στην Αττική μέχρι τον Απρίλιο του 2026 - Οι Αθηναίοι φτάνουν... στον Πόρο

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα έγινε «ντετέκτιβ» για να αποκαλύψει την κακοποίηση που βίωνε η κόρη της σε κέντρο υποστήριξης ΑμεΑ

09:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βόλτα στην Αθήνα: Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Η νέα τακτική Τραμπ αλλάζει τα δεδομένα στην Ουκρανία - Το «παιχνίδι» του Πούτιν, οι πύραυλοι Tomahawk και η απειλή κλιμάκωσης

08:37ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τσουνάμι» ο Παναθηναϊκός στην Τουρκία: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (18/10)

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τί είναι αυτό που ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει η Volvo;

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ φεύγω» - Αποχώρησε on air από το πλατό του ΣΚΑΪ

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Μικρό και το Τυχαίο: Ο Δημόκριτος αποκαλύπτει τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Τείχος κατά των drones «χτίζει» η Ευρώπη: Οι 10 χώρες που ήδη έγιναν «στόχοι» - Ειδικοί αναλύουν τον «νέο εχθρό»

08:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/10): Πού θα δείτε το ΑΕΛ - Ολυμπιακός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ φεύγω» - Αποχώρησε on air από το πλατό του ΣΚΑΪ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Θρίλερ στο Κολωνάκι με την απανθρακωμένη χήρα υπουργού - Τα κοσμήματα και τα τσιγάρα - Η στιγμή που τη βρήκε ο γιος της

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πλήρης οδηγός για την προθεσμία και τα πρόστιμα – Ποια αυτοκίνητα δεν πληρώνουν ούτε ευρώ

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που έκανε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα: Ταλαιπωρία για 144 άτομα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

10:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με τη βουτιά θανάτου στον Πύργο Απόλλων: Η επίσκεψη του 44χρονου στο καφέ μια μέρα πριν και το μοιραίο τηλεφώνημα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Η νέα τακτική Τραμπ αλλάζει τα δεδομένα στην Ουκρανία - Το «παιχνίδι» του Πούτιν, οι πύραυλοι Tomahawk και η απειλή κλιμάκωσης

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα έγινε «ντετέκτιβ» για να αποκαλύψει την κακοποίηση που βίωνε η κόρη της σε κέντρο υποστήριξης ΑμεΑ

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο του πύργου Απόλλων

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τα προφητικά λόγια του 68χρονου 1,5 μήνα πριν από το έγκλημα – «Ήθελε να μου κάνει κακό»

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι: Οδηγός «καρφώθηκε» σε δέντρο και νοσηλεύεται

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Φως στο Τούνελ: Θρίλερ στο Κολωνάκι με τον θάνατο της χήρας υπουργού - Βρέθηκε απανθρακωμένη

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Οκτωβρίου:Σε ποιούς να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα

23:48ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Ο Πούτιν με μισεί, δεν μιλήσαμε για πλήγματα κατά ρωσικών στόχων

09:39LIFESTYLE

Μαυραγάνη για αποχώρηση Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Κανένας πολιτικός δεν θα επιβάλλει τι θα ρωτάμε»

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δύο κύματα κακοκαιρίας - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι την 28η Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ