Η ηθοποιός Τζουν Λόκχαρτ της «Λάσι» πέθανε στα 100

Σε σχεδόν οκτώ δεκαετίες παρουσίας στη μικρή και μεγάλη οθόνη, η Λόκχαρτ εμφανίστηκε σε δεκάδες σειρές και ταινίες

Η Τζουν Λόκχαρτ, δημοφιλής ηθοποιός της δεκαετίας του 1950 και του 1960, γνωστή για τους ρόλους της στις σειρές «Lost In Space», «Lassie» και στην ταινία «Meet Me in St. Louis», πέθανε από φυσικά αίτια στις 23 Οκτωβρίου στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια σε ηλικία 100 ετών.

Η Λόκχαρτ έγινε γνωστή για την ερμηνεία της ως θετή μητέρα του Τίμι, Ρουθ Μάρτιν, στη σειρά του CBS «Lassie» από το 1958 έως το 1964.

Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στη σειρά του CBS «Lost in Space» από το 1965 έως το 1968. Ενσάρκωσε μια λαμπρή βιοχημικό και στοργική μητέρα τριών παιδιών, η οποία εγκλωβίζεται στο διάστημα μαζί με την οικογένειά της.

«Όταν δεν γύριζα το Lassie, γινόμουν η κυρία του Scrabble με τον κομμωτή μου και το συνεργείο», είχε δηλώσει στο περιοδικό Closer το 2024, όπως μεταδίδει το Variety. Επίσης ανέφερε ότι το «Lost in Space» ήταν το αγαπημένο της έργο.

(AP Photo/ Nam Y. Huh)

Σε σχεδόν οκτώ δεκαετίες παρουσίας στη μικρή και μεγάλη οθόνη, η Λόκχαρτ εμφανίστηκε σε δεκάδες σειρές και ταινίες, συνεχίζοντας τη δραστηριότητά της ακόμη και μετά τα ογδόντα της. Είχε επαναλαμβανόμενους ρόλους στις σειρές «Petticoat Junction», «General Hospital», «Beverly Hills 90210», καθώς και guest εμφανίσεις σε σειρές όπως «The Beverly Hillbillies», «Happy Days», «Full House», «Roseanne» και «Grey’s Anatomy».

Κόρη του ηθοποιού Τζιν Λόκχαρτ και της ηθοποιού Κάθλιν Λόκχαρτ, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1925. Έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε ηλικία 13 ετών, πρωταγωνιστώντας μαζί με τους γονείς της στην ταινία του Έντουιν Λ. Μαρίν, «A Christmas Carol» (1939), όπου υποδύθηκε τη Μπελίντα Κράτσιτ. Μετά τον ρόλο αυτό που την ανέδειξε, εμφανίστηκε σε ταινίες όπως «All This, and Heaven Too», «Meet Me in St. Louis», «The Yearling» και «Sergeant York».

Τη δεκαετία του 1950, η Λόκχαρτ συμμετείχε ως guest star σε αρκετές γουέστερν σειρές, όπως οι «Wagon Train», «Cimarron City», «Gunsmoke», «Have Gun – Will Travel» και «Rawhide».

Ήταν υποψήφια για δύο βραβεία Emmy, ανάμεσά τους και για Καλύτερη Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της στο «Lassie». Επίσης, τιμήθηκε με δύο αστέρια στο Hollywood Walk of Fame — ένα για τον κινηματογράφο και ένα για την τηλεόραση. Επιπλέον, είχε λάβει ένα Ειδικό Βραβείο Tony για Εξαιρετική Ερμηνεία Νέου Ηθοποιού για τον ρόλο της στο Broadway στην παράσταση «For Love or Money» το 1948.

