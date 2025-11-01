Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Προτάσεις για να απολαύσετε την πόλη όπως σας ταιριάζει

Η Αθήνα και αυτό το Σαββατοκύριακο, σφύζει από ζωή, με παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις και κινηματογραφικές προβολές που ικανοποιούν κάθε γούστο.

Ακολουθούν μερικές ιδέες για ένα ξεχωριστό διήμερο γεμάτο εμπειρίες.

Θεατρικές Παραστάσεις

«Annie» του Thomas Meehan

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5

Το διάσημο μιούζικαλ με πρωταγωνίστρια το αισιόδοξο κορίτσι που ζει σε ορφανοτροφείο και ονειρεύεται να βρει τους γονείς της, επιστρέφει.

Η ζωή της αλλάζει απρόσμενα όταν την υιοθετεί ένας πλούσιος δισεκατομμυριούχος, και έτσι ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, μουσική και συγκίνηση.

Με τη συνοδεία μεγάλης ζωντανής ορχήστρας και ενός πολυμελούς θιάσου ηθοποιών – μικρών και μεγάλων – το αγαπημένο μιούζικαλ ανεβαίνει σε μια φαντασμαγορική παραγωγή στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς.

Λίγο πριν την πρεμιέρα ο ηθοποιός Αργύρης Αγγέλου, μίλησε στο Newsbomb.gr για την συμμετοχή του στο δημοφιλές μιούζικαλ. Μιλώντας για τις πρόβες και για τους μικρούς πρωταγωνιστές στο «Annie», ανέφερε:

«Τα παιδιά δεν προσποιούνται, κι αυτό είναι μάθημα για όλους μας. Στο «Annie» είναι ολόκληρη στρατιά μικρών ταλέντων, με ενέργεια και αυθορμητισμό που σε παρασύρουν. Στην παράσταση έχουμε δύο group παιδιών. Αυτό που θυμάμαι έντονα είναι στις πρόβες, είναι πώς το ένα group παρακολουθούσε το άλλο όταν έπαιζε και άκουγε τις διορθώσεις από τη Θέμιδα ώστε όταν έρθει η σειρά του να μην κάνουν τα ίδια λάθη! Σοκαριστικά επαγγελματική συμπεριφορά!».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη

Σκηνοθεσία: Θέμις Μαρσέλλου

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Στάνκογλου, Δανάη Παππά, Μαρία Κατσανδρή, Αργύρης Αγγέλου, Κατερίνα Σούσουλα, Βασίλης Αξιώτης, Στέλιος Κέλλερης, Μαρία Βασιλάτου, Γιώργος Βούντας, Θοδωρής Γιαννόπουλος, Ντόρα Γκέκα, Έμιλυ Γουσγούνη, Άννα Μαρία Κόρνια, Ζωηστέλλα Νικολάου, Στέργιος Περτσινίδης, Μάριος Πετκίδης, Πάρις Χαλάτσης, Σεσίλια Καβουριάδη, Θέμις Μαρσέλλου

Στο ρόλο της Annie, η Μυρτώ Φαραζή

Μυρτώ Φαραζή - Γιάννης Στάνκογλου - Μαρία Κατσανδρή

Σε κάποιες παραστάσεις, στο ρόλο της Annie, η Μαριάνθη Χρόνη

https://www.instagram.com/reel/DP6bBYcDl0k/

Μαζί τους σε διπλή διανομή τα παιδιά: Γιαννούλα Αποστολοπούλου, Αριάδνη Βασιλαροπούλου, Σεσίλ Βελισσάρη, Εβελίνα Ηλιοπούλου, Μάντυ Κακαρούντα, Αλίκη Κίγκαν , Ηλιάνα Λάρισα, Βάνα Μπερτάκη, Έλενα Πελεκάνου, Μέλια Ροδίτη, Αιμιλία Ρούση, Κωνσταντίνα Τσουγιάννη

Ζωντανή ορχήστρα

Εισιτήρια: more.com

«MERDE» του Suyako

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς

Μια μουσική κωμωδία για τα «κακώς κείμενα» του ελληνικού θεάτρου.

Αυτή η συνάντηση, «κουλτουριάρικου» και «εμπορικού», γίνεται η αφορμή για να παρακολουθήσουμε όλα τα ευτράπελα που συνθέτουν τον λαμπερό κόσμο του θεάτρου. Παρασκηνιακές συνεννοήσεις, ακροάσεις, πρόβες, παραγωγοί, σκηνοθέτες, κριτικοί και βοηθοί έρχονται στο προσκήνιο και αποκαλύπτουν την αλήθεια του θεάτρου.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής & Βασίλης Μαγουλιώτης

Πρωταγωνιστούν: Μαριαλένα Ηλία, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Λυδία Τζανουδάκη, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης.

Μουσικοί επί σκηνής: Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο-πλήκτρα), Δημήτρης Κλωνής (drums), Κώστας Πατσιώτης (κοντρα-μπάσο)

Εισιτήρια: more.com

Μία παράσταση για τους μικρούς θεατές

«ΜΕΡΙΛΙΝ» της Τασούλας Επτακοίλη

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς

Σκηνοθεσία: Χλόη Μάντζαρη

Βασισμένη στο παιδικό βιβλίο της Τασούλας Επτακοίλη, «Μέριλιν, η γουρουνίτσα», η παράσταση αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φιλία, τη συνύπαρξη, την αλληλεγγύη και την αγάπη. Με αφετηρία τον κόσμο της μικρής γουρουνίτσας Μέριλιν, το έργο αγγίζει με ευαισθησία το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού, φωτίζοντας τη σοβαρή διάσταση που έχει το φαινόμενο του μπούλινγκ και των διακρίσεων στις μέρες μας. Αντιπροτείνει, μέσα από τη μεγάλη καρδιά της Μέριλιν, τη συμφιλίωση, την αποδοχή και τη δύναμη της καλοσύνης.

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Αποστολόπουλος, Μαλβίνα Βεργιόγλου, Έλενα Γεώργα, Γιάννης Γκρέζιος, Χριστιάνα Κατσιμπράκη, Κατερίνα Μπαξεβανάκη, Νίκος Παλιούρας, Χρήστος Σταθούσης, Γιώργος Τριανταφύλλου, Δανάη Τσιρώνη

Εισιτήρια: more.com

Προτάσεις σινεμά

Ο κινηματογράφος αυτό το Σαββατοκύριακο δηλώνει την παρουσία του με κοινωνικά θρίλερ και μουσικά ντοκιμαντέρ.

«DEPECHEMODE: M»

Ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην καρδιά της σχέσης της μεξικανικής κουλτούρας με τον θάνατο, πλαισιωμένο από τις εμβληματικές ερμηνείες των Depeche Mode. Η ταινία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους Memento Mori το 2023 και είναι βασισμένη σε μια ιδέα του βραβευμένου Μεξικανού κινηματογραφιστή Fernando Frías, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία.

«Η Επέτειος» (Anniversary)

Στην 25η επέτειο του γάμου τους, η Έλεν και ο Πολ βλέπουν τη σταθερότητα της ζωής τους να καταρρέει, όταν η πρώην μαθήτρια της Έλεν, η Λιζ, ξεκινά μια σχέση με τον γιο τους. Σε αυτό το ψυχολογικό θρίλερ, αυτή η φαινομενικά δεμένη οικογένεια βρίσκεται παγιδευμένη στη δίνη ενός αμφιλεγόμενου, ανερχόμενου κινήματος που αποκαλείται «Η Αλλαγή».

Έκθεση Ζωγραφικής

«Armoire au Féminin» - Μαριγώ Κάσση

Η έννοια της ντουλάπας ως γυναικείο σύμβολο με πολυεπίπεδες σημασίες και χρήσεις, αποτελεί τη νέα ενότητα της καλλιτέχνιδας. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει μια vintage τρίφυλλη ντουλάπα, έργα μικτής τεχνικής, ακουαρέλες και λάδια σε καμβά. Η έκθεση πλαισιώνεται ηχητικά από δύο συνθέσεις της Andrea Cohen, που αξιοποιούν ήχους του αντικειμένου και γυναικείες φωνές. Ο γυναικείος ψυχισμός, το σώμα, η μητρότητα οι σχέσεις και η μνήμη κυριαρχούν και αλληλεπιδρούν στην ατομική έκθεση της Μαριγώς Κάσση.

Έκφραση - Γιάννα Γραμματοπούλου: Βαλαωρίτου 9Α, Αθήνα

Είσοδος Ελεύθερη

https://www.instagram.com/p/DQYmg06inwc/

Μουσικά live

«OLA ONABULÉ & GILAD ATZMON QUARTET»

Μια σπουδαία διεθνής συνεργασία αναβιώνει στην τζαζ σκηνή της πόλης. Ο Βρετανο-Νιγηριανός βοκαλίστας, συνθέτης και τραγουδοποιός της soul και της jazz, Ola Onabulé συναντά στο Half Note Jazz Club τον κορυφαίο σαξοφωνίστα και συνθέτη Gilad Atzmon με το Ευρωπαϊκό του κουαρτέτο.

OLA ONABULÉ - Vocals

GILAD ATZMON - Saxophones

SAMI AMIRIS - Piano

PIOTR LEMANCZYK - Double Bass

ADAM GOLICKI – Drums

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς

Εισιτήρια: more.com - halfnote.gr

Δράσεις

Η ιστορία της σοκολάτας και του παγωτού παρουσιάζεται στο The Ellinikon Experience Park, προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα ιδανικό για μικρούς και μεγάλους.

Διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικές αφηγήσεις και βιωματικές ενότητες, με σύγχρονα μέσα, όπως ολογράμματα, ηχοτοπία και προβολές, είναι κάποια από όσα παρουσιάζονται στο σοκολατένιο πάρκο και υπόσχονται να εντυπωσιάσουν.

The Ellinikon Experience Park: Είσοδος από Λεωφόρο Βουλιαγμένης, Ελληνικό, 16777

Εισιτήρια: ticketmaster.gr

https://www.instagram.com/reel/DQCHfdNCCtb/

Σειρές που ξεχωρίζουν

Ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο στο σπίτι μπορεί να γίνει πιο απολαυστικό με μία καλή σειρά. Αυτές οι σειρές είναι ιδανικές για στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης.

«Οι Φόνοι του Βρότσλαβ» (διαθέσιμη στο Disney+)

Μια άγρια δολοφονία στο Βρότσλαβ, εν μέσω της προετοιμασίας για τους 11ους Ολυμπιακούς Αγώνες, δίνει την αφορμή για την εμφάνιση του αστυνομικού επιτρόπου πολωνικής καταγωγής, Φραντς Ποντόλσκι. Ο Ποντόλσκι αναμετράται με τους δικούς του εσωτερικούς δαίμονες, ξεκινώντας ένα επικίνδυνο παιχνίδι με τον δολοφόνο, που απειλεί τόσο την καριέρα του όσο και την προσωπική του ζωή.

«Mr. Scorsese» (διαθέσιμη στο Apple Tv)

Μια σειρά ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων σε σκηνοθεσία Rebecca Miller για τον Αμερικανό σκηνοθέτη Martin Scorsese, εξερευνά τον κόσμο του σκηνοθέτη, τις ταινίες του και όλα όσα αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για εκείνον. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις με γνωστούς πρωταγωνιστές όπως, Robert De Niro, Mick Jagger, Steven Spielberg και άλλους φίλους, συγγενείς και δημιουργικούς συνεργάτες.