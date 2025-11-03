Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη Λόλα για πρώτη φορά στο θέατρο,στη σκηνή του Παλλας

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη Λόλα για πρώτη φορά στο θέατρο,στη σκηνή του Παλλας
Η Λυκόφως εξασφάλισε τα δικαιώματα της εμβληματικής κινηματογραφικής ταινίας «Λόλα» και φέρνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή και στο ιστορικό θέατρο Παλλάς την ιστορία που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Από τις 30 Ιανουαρίου 2026, και για 20 μόνο παραστάσεις, η θρυλική ηρωίδα της Τρούμπας, η Λόλα, ζωντανεύει ξανά με πάθος και ένταση, σε μια παράσταση που θα καθηλώσει το κοινό.

Τότε – το φιλμ που άφησε εποχή

Στο εμβληματικό φιλμ νουάρ του Ντίνου Δημόπουλου, με σενάριο του Ηλία Λυμπερόπουλου, μια πλειάδα πρωταγωνιστών όρισε μια ολόκληρη εποχή: Τζένη Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, Παντελής Ζερβός, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.


Σ' ένα παράθυρο, η Βίκυ Μοσχολιού τραγουδά «Του ήλιου χάθηκε το φως» σε μιά από τις πιο εμβληματικές σεκάνς του ελληνικού κινηματογράφου — κι από εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν θα είναι πια ίδιο.

Η «Λόλα» έκοψε 313.822 εισιτήρια στην πρώτη προβολή της, έγινε θρύλος και παραμένει, 60 χρόνια μετά, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου.

eli-tringou.jpg

Σήμερα – η Λόλα επιστρέφει στη σκηνή

Έξι δεκαετίες μετά, όλα εκείνα τα “ακριβά υλικά” — ο έρωτας, η νύχτα, η μουσική, η φωτιά της ψυχής — ζωντανεύουν για πρώτη φορά στο θέατρο.
Η «Λόλα» ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, με μια νέα γενιά πρωταγωνιστών που δίνει πνοή στο διαχρονικό νουάρ.

Η Έλλη Τρίγγου, ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Γιώργος Γάλλος ηγούνται ενός εξαιρετικού συνόλου ηθοποιών, που αφηγείται μια ιστορία γεμάτη πάθος, ζήλια, προδοσία και αγάπη — μια ιστορία για τη γυναίκα που προσπαθεί να κρατηθεί όρθια μέσα στο χάος.

Η Λόλα δεν ονειρεύεται τη φυγή.
Ονειρεύεται να επιβιώσει.

Στο πλευρό της σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση, ο Άρης — ο μεγάλος της έρωτας, ένας άντρας που κουβαλά τις πληγές και τα λάθη του παρελθόντος — κι ανάμεσά τους, ο σκοτεινός κόσμος της Τρούμπας, όπου οι αποφάσεις γράφονται με αίμα κι η αγάπη είναι τόσο επικίνδυνη όσο κι ένα μαχαίρι στο σκοτάδι.

Οι δύο ερωτευμένοι, ως άλλοι Όρφεας και Ευριδίκη, πασχίζουν να δραπετεύσουν από τον Άδη του υπόσκοσμου, στον οποίο έχουν εδώ και χρόνια βυθιστεί. Η νύχτα όμως δεν συγχωρεί!

giannis-stankoglou.jpg

Λόλα

Τη νύχτα, ο έρωτας φωτίζει για λίγο τα πρόσωπα.
Και μετά, πάλι σκοτάδι.

Συντελεστές

Διασκευή / Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης
Σκηνικά: Τίνα Τζόκα
Κοστούμια: Εύα Γουλάκου
Κίνηση: Άντι Τζούμα
Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Με τους: Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο, Μαρίζα Τσάρη, Κώστα Ξυκομηνό, Τάσο Σωτηράκη, Κωνσταντίνο Σειραδάκη, Παναγιώτη Ιωακείμ σε ένα 20μελή θίασο.

giorgos-gallos.jpg

Προπώληση εισιτηρίων: TicketServices.gr

Early Bird για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων μέχρι 10/11

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Παρασκευή: 21.00
Σάββατο: 18.30 και 21.00
Κυριακή: 19.00

Επικοινωνία & Δημόσιες σχέσεις: Μαργαρίτα Δρούτσα

Παραγωγή: Λυκόφως - Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

