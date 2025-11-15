Σαββατοκύριακο με στάση στην «Αλεξάνδρεια», τον ιαπωνικό κινηματογράφο και τη μουσική του Μίκη

Από τις θεατρικές και μουσικές σκηνές και τον κινηματογράφο ως το Netflix - Οι προτάσεις που ξεχωρίζουν

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σαββατοκύριακο με στάση στην «Αλεξάνδρεια», τον ιαπωνικό κινηματογράφο και τη μουσική του Μίκη
Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς δημιουργίας, με φεστιβάλ ταινιών για παιδιά, ταινίες σύγχρονου νοτιοκορεάτικου κινηματογράφου, μια θεατρική παράσταση που παντρεύει γεύσεις και ιστορίες στην «Κουζίνα» και μια περιήγηση στην «Αλεξάνδρεια» των ποιητών και των ταξιδευτών. Στο μουσικό κομμάτι, ο Ορφέας Περίδης ανεβαίνει στη σκηνή για ένα live γεμάτο ευαισθησία. Η τέχνη απλώνεται παντού - από τις οθόνες ως τις σκηνές - προσκαλώντας όλους να ανακαλύψουν τη χαρά της δημιουργίας.

Θεατρικές Παραστάσεις

«Αλεξάνδρεια» της Ζέτης Φίτση

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 5

Το Θέατρο Παλλάς παρουσιάζει την παράσταση «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, και πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου. Μια ιστορία όπου ο έρωτας, η ιστορία και η ανθρώπινη μοίρα μπλέκονται σε μια μοναδική, πολυδιάστατη, θεατρική εμπειρία.

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Αλεξάνδρεια - Καστ

Το καστ της παράστασης "Αλεξάνδρεια" που ανεβαίνει στο Θέατρο Παλλάς

Πρωταγωνιστούν: Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογυιός, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μάνιος, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης Μαχαίρας, Χρίστος Νικολάου, Δανάη Πολίτη, Ειρήνη Βαλατσού, Άννα Λεμπεντένκο, Παναγιώτης Παντέρας, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου

Εισιτήρια: more.com

img8618.jpg

Στιγμιότυπο από την συνέντευξη τύπου της παράστασης "Αλεξάνδρεια" στο Θέατρο Παλλάς

«Η ΚΟΥΖΙΝΑ» του Άρνολντ Γουέσκερ

Θέατρο Κιβωτός: Πειραιώς 115

Σε ένα εστιατόριο που δεν ησυχάζει ποτέ, η μέρα μοιάζει ατελείωτη. Οι μάγειρες, άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου, δουλεύουν πλάι πλάι μέσα στη ζέστη, τον θόρυβο και τον πανικό, προσπαθώντας να ετοιμάσουν αμέτρητες παραγγελίες. Ανάμεσα σε σπασμένα πιάτα, φωνές και ατμούς, αναζητούν μικρές ανάσες-στιγμές για να θυμηθούν ότι είναι άνθρωποι. Επιθυμούν να γελάσουν, να αγαπήσουν, να ελπίσουν. «Η Κουζίνα» είναι μια δυνατή, σκοτεινά χιουμοριστική αλληγορία για έναν κόσμο που ζητά αδιάκοπη παραγωγικότητα, μέχρι που ξεχνά τι σημαίνει να ζεις.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Πρωταγωνιστούν: Σαμουήλ Ακίνολα, Πολύδωρος Βογιατζής, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάνα Καραπασιά, Γιώργος Κατσής, Ειρήνη Μακρή, Γιώργος Μπουκαούρης, Gary Salomon, Χρήστος Σαπουντζής, Μιχάλης Σαράντης, Αναστασία Στυλιανίδη, Πήτερ Τζέικς, Γιλμάζ Χουσμέν

Εισιτήρια: more.com

Μία παράσταση για τους μικρούς μας φίλους

«Περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων» - βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λιούις Κάρολ

Από την Παιδική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου – Μικρό Εθνικό

Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»: Ακαδημίας 59

Ένα ταξίδι ελευθερίας και φαντασίας, μια παράσταση - βουτιά κάθε μικρής και μεγάλης Αλίκης στη χώρα του ονείρου. Μια παράσταση που αφουγκράζεται την ψυχή του κλασικού έργου, ζωντανεύοντας το ταξίδι της Αλίκης στο άγνωστο, στα σύνορα ανάμεσα στη φαντασία και την αλήθεια. Μια σύγχρονη γιορτή του θεάτρου για την ομορφιά της μεταμόρφωσης. Ένα έργο φτιαγμένο από τα υλικά των ονείρων για κάθε Αλίκη - μικρή και μεγάλη - που αναζητά την πραγματική της φωνή.

Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη

Πρωταγωνιστούν: Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Στελλίνα Βογιατζή, Γιώργος Δερμεντζίδης, Αγνή Καρβουντζή, Μελίνα Κοτσέλου, Νίκος Μάνεσης, Μαρίνα Παπούλια, Γιώργος Σκαρλάτος, Αναστασία Σλαυκίδου, Ιάσων Στασινός, Τζωρτζίνα Τάτση, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη

Εισιτήρια: ticketservices.gr

Προτάσεις σινεμά

«The Exit 8»

Ένα γιαπωνέζικο θρίλερ στο οποίο ένας άντρας απελπίζεται ολοένα και περισσότερο όταν συνειδητοποιεί ότι είναι παγιδευμένος σε έναν σταθμό του μετρό. Προκειμένου να βρει την έξοδο 8 και να σωθεί, χρειάζεται να ολοκληρώσει μια αποστολή.

«Kαμία Άλλη Επιλογή»

Ένας οικογενειάρχης βλέπει να γκρεμίζεται το όνειρο της ζωής του όταν η εταιρεία του τον απολύει. Απελπισμένος να ξανασταθεί στα πόδια του, καταστρώνει ένα ακραίο σχέδιο για να εξασφαλίσει μια νέα δουλειά: να εξαλείψει τον ανταγωνισμό του. Αποφασίζει έτσι να βγάλει από τη μέση κάθε άλλον υποψήφιο που διεκδικεί την ίδια θέση. Με τον πρωταγωνιστή του «Squid Game» στον κεντρικό ρόλο, η ταινία έχει ήδη ενθουσιάσει κοινό και κριτικούς στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου έκανε την πρεμιέρα της.

Έκθεση

«Ο Γαλαξίας μου: Μίκης Θεοδωράκης»

Στο Μέγαρο Μουσικής συναντάμε, τον «γαλαξία» - το πλήρες αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη- στην έκθεση για την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Πρωτότυπα ντοκουμέντα του αρχείου του, που σύμφωνα με την επιθυμία του συνθέτη φυλάσσονται και εκτίθενται αποκλειστικά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, περιγράφουν έναν αιώνα ιστορίας, πλαισιωμένα από σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό και ψηφιακές εφαρμογές, καταδεικνύοντας έτσι τον όγκο και την ποικιλομορφία της προσωπικότητας και του έργου του μεγάλου δημιουργού.

Σάββατο - Κυριακή 12:00-19:00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη

*Φουαγιέ Ισογείου Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης & Εκθεσιακός Χώρος Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής

Είσοδος Ελεύθερη

Μουσική

Ορφέας Περίδης στο «Κύτταρο»

Ο Ορφέας Περίδης εμφανίζεται για πρώτη φορά στο «Κύτταρο», σε ένα μουσικό λάιβ με την καλλιτεχνική του ομάδα. Μια βραδιά με τις μουσικές του σημαντικού τραγουδοποιού της ελληνικής σκηνής.

Θοδωρής Δαμουράκης: Κιθάρες
Χρήστος Σκόνδρας: Μπουζούκι, γκάϊντα
Κώστας Αρσένης: Μπάσο
Γιάννης Ριζόπουλος: Κρουστά

Κύτταρο: Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Εισιτήρια: more.com

Δράσεις

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, επιστρέφει και αυτή τη χρονιά με περισσότερες μεγάλου μήκους ταινίες και αγαπημένα προγράμματα. Το φετινό φεστιβάλ είναι εμπλουτισμένο με χιλιάδες προβολές και δράσεις που υπόσχονται να προσφέρουν μαγικές στιγμές στους μικρούς και μεγάλους θεατές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος ταινιών για κάθε ηλικία. Μεταξύ αυτών, το «Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων», το «Τι με περιμένει στην Εφηβεία;» και πολλές ακόμη. Η δράση που υπόσχεται να ενθουσιάσει τα μικρά παιδιά είναι η ζωντανή μεταγλώττιση. Για παράδειγμα σε πολλές ταινίες όπως «Το μυστικό των αηδονιών» και η «Νυχτερίδα που Φοβόταν το Σκοτάδι», ηθοποιοί θα μεταγλωττίσουν ζωντανά τις ταινίες στη σκηνή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι τοποθεσίες του φεστιβάλ εδώ

Σειρές

«Χεβέλιους» (Heweliusz) - (διαθέσιμη στο Netflix)

Η νέα μίνι σειρά πέντε επεισοδίων παρουσιάζει την αληθινή ιστορία του πολωνικού φέρυ μποτ «MS Jan Heweliusz» που ανατράπηκε και βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών του Rügen στη Βαλτική Θάλασσα το 1993. Μετά από αυτή τη καταστροφική ναυτική τραγωδία, ο εκτός υπηρεσίας καπετάνιος αναζητά απαντήσεις και δικαιοσύνη για όσους έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για μια μεγάλη και ακριβή παραγωγή του Netflix – με πάνω από 120 ηθοποιούς και 3.000 κομπάρσους καθώς και γυρίσματα σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη την Πολωνία.

«Task» (διαθέσιμη στο HBO)

Ένας πρώην ιερέας και νυν πράκτορας του FBI, τον οποίο υποδύεται ο Μαρκ Ράφαλο, αναλαμβάνει να ερευνήσει μια σειρά βίαιων ληστειών. Η σειρά έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2025 και έχει αποσπάσει ήδη αρκετές θετικές κριτικές. Με φόντο τη μεταβιομηχανική Αμερική, τα 7 επεισόδια επικεντρώνονται στην αστυνομική έρευνα ως πρίσμα για την εξερεύνηση ανθρώπινων και οικογενειακών διλημμάτων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:03ΕΛΛΑΔΑ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ευκολότερη η διαδικασία - Πώς διασώζονται με 5 κινήσεις οι οφειλέτες

10:01ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Δοκιμασία στο Μαρούσι για την ΑΕΚ - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11)

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξεκινά σήμερα η 24ωρη αστυνόμευση σε οικισμούς Ρομά της Αττικής – Τι προβλέπει το σχέδιο

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με στάση στην «Αλεξάνδρεια», τον ιαπωνικό κινηματογράφο και τη μουσική του Μίκη

09:58ΥΓΕΙΑ

Καμπανάκι για τη γρίπη: Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται να έχει φέτος - Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

09:48LIFESTYLE

Τι σημαίνει «Pluribus»: Ο δημιουργός της καλύτερης σειράς του 2025, αποκαλύπτει - Βίντεο

09:46WHAT THE FACT

Η τρύπα της κόλασης: Αδέλφια βούτηξαν σε σπηλιά με είσοδο γραμματοκιβώτιο και βρήκαν διαβολικά αγάλματα - Δείτε βίντεο

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς» – Τι είπε για τη νέα αναβάθμιση από τον Fitch

09:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Για τις εντυπώσεις και την κατάταξη της UEFA | Η ώρα και το κανάλι

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για την 42η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο: Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε την τουρκική εισβολή

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες στο ύψος της Υλίκης - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική παρέμβαση Τραμπ για την αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σοβαρή εκτροπή αυτοκινήτου κοντά στο ΠΑΓΝΗ - Στο νοσοκομείο ο 23χρονος οδηγός

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέσσερα μέτρα «ανάσα» για εκατομμύρια συνταξιούχους ενεργοποιεί η κυβέρνηση - Τι περιλαμβάνουν

08:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ακόμα μοιράζει ασίστ ο «Greek Freak»! – 2-0 οι Μπακς στο NBA Cup

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-έκκληση 11 καλλιτεχνών: «Να συμβάλλουμε στην προστασία των παρθένων βουνοκορφών της Πίνδου»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ρήξη στο ρεπουμπλικανικό κόμμα - Ο Τραμπ αποκήρυξε δημοσίως τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

08:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα παιχνίδια έρχονται αντιμέτωπα με τη τεχνολογία - Κυκλοφόρησε το teaser του «Toy Story 5»

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα εξάγει γιατρούς και εισάγει… εργάτες και σερβιτόρους – Αποκαλυπτική έκθεση

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα τρελό θηρίο με κινητήρα αεροπλάνου και εμφάνιση Rolls-Royce

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Λεία 1,3 εκατ. ευρώ και διαμάντια – «Ο επιχειρηματίας είχε μπράβους και εκτελεστές»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες στο ύψος της Υλίκης - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Η αφόρητη καθημερινότητα στον Κηφισό: Ένας δρόμος στα όρια της κατάρρευσης, ποιες λύσεις υπάρχουν

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Ναυαγοσώστης έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο το μπέργκερ»

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέσσερα μέτρα «ανάσα» για εκατομμύρια συνταξιούχους ενεργοποιεί η κυβέρνηση - Τι περιλαμβάνουν

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα εξάγει γιατρούς και εισάγει… εργάτες και σερβιτόρους – Αποκαλυπτική έκθεση

07:50ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Σάλος με το ντοκιμαντέρ για το DNA του Χίτλερ - Πώς χαρακτηρίζουν τα συμπεράσματα για «μικροφαλία», αυτισμό και διπολική διαταραχή - Ποιοι αντιδρούν

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Κάρλα Μπρούνι: Από τα διαμάντια και τις πασαρέλες στις επισκέψεις στη φυλακή - Οι «1.000 και μία ζωές» της πρώην πρώτης κυρίας της Γαλλίας

07:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβάθμιση από Fitch: Τι σημαίνει για την Ελλάδα - Γιατί αφορά κάθε πολίτη και πώς ελήφθη η απόφαση από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέρμα η… ξενιτιά, σερί αγώνων στο Telekom Center Athens

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί στα «κινέζικα»: Ανάσα για το ελληνικό εμπόριο φέρνουν οι αυξήσεις στα μικροδέματα

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας που επικρατεί φέρνει «θερμή εισβολή» - Πότε επιστρέφει το κρύο

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

09:46WHAT THE FACT

Η τρύπα της κόλασης: Αδέλφια βούτηξαν σε σπηλιά με είσοδο γραμματοκιβώτιο και βρήκαν διαβολικά αγάλματα - Δείτε βίντεο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Μοναδική ύποπτη και για το φόνο του Παναγιωτάκη - Πότε θα πάει στην εισαγγελέα

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για την 42η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο: Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε την τουρκική εισβολή

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ