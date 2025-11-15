Σαββατοκύριακο με στάση στην «Αλεξάνδρεια», τον ιαπωνικό κινηματογράφο και τη μουσική του Μίκη

Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς δημιουργίας, με φεστιβάλ ταινιών για παιδιά, ταινίες σύγχρονου νοτιοκορεάτικου κινηματογράφου, μια θεατρική παράσταση που παντρεύει γεύσεις και ιστορίες στην «Κουζίνα» και μια περιήγηση στην «Αλεξάνδρεια» των ποιητών και των ταξιδευτών. Στο μουσικό κομμάτι, ο Ορφέας Περίδης ανεβαίνει στη σκηνή για ένα live γεμάτο ευαισθησία. Η τέχνη απλώνεται παντού - από τις οθόνες ως τις σκηνές - προσκαλώντας όλους να ανακαλύψουν τη χαρά της δημιουργίας.

Θεατρικές Παραστάσεις

«Αλεξάνδρεια» της Ζέτης Φίτση

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 5

Το Θέατρο Παλλάς παρουσιάζει την παράσταση «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, και πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου. Μια ιστορία όπου ο έρωτας, η ιστορία και η ανθρώπινη μοίρα μπλέκονται σε μια μοναδική, πολυδιάστατη, θεατρική εμπειρία.

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Το καστ της παράστασης "Αλεξάνδρεια" που ανεβαίνει στο Θέατρο Παλλάς

Πρωταγωνιστούν: Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογυιός, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μάνιος, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης Μαχαίρας, Χρίστος Νικολάου, Δανάη Πολίτη, Ειρήνη Βαλατσού, Άννα Λεμπεντένκο, Παναγιώτης Παντέρας, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου

Εισιτήρια: more.com

Στιγμιότυπο από την συνέντευξη τύπου της παράστασης "Αλεξάνδρεια" στο Θέατρο Παλλάς

«Η ΚΟΥΖΙΝΑ» του Άρνολντ Γουέσκερ

Θέατρο Κιβωτός: Πειραιώς 115

Σε ένα εστιατόριο που δεν ησυχάζει ποτέ, η μέρα μοιάζει ατελείωτη. Οι μάγειρες, άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου, δουλεύουν πλάι πλάι μέσα στη ζέστη, τον θόρυβο και τον πανικό, προσπαθώντας να ετοιμάσουν αμέτρητες παραγγελίες. Ανάμεσα σε σπασμένα πιάτα, φωνές και ατμούς, αναζητούν μικρές ανάσες-στιγμές για να θυμηθούν ότι είναι άνθρωποι. Επιθυμούν να γελάσουν, να αγαπήσουν, να ελπίσουν. «Η Κουζίνα» είναι μια δυνατή, σκοτεινά χιουμοριστική αλληγορία για έναν κόσμο που ζητά αδιάκοπη παραγωγικότητα, μέχρι που ξεχνά τι σημαίνει να ζεις.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Πρωταγωνιστούν: Σαμουήλ Ακίνολα, Πολύδωρος Βογιατζής, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάνα Καραπασιά, Γιώργος Κατσής, Ειρήνη Μακρή, Γιώργος Μπουκαούρης, Gary Salomon, Χρήστος Σαπουντζής, Μιχάλης Σαράντης, Αναστασία Στυλιανίδη, Πήτερ Τζέικς, Γιλμάζ Χουσμέν

Εισιτήρια: more.com

Μία παράσταση για τους μικρούς μας φίλους

«Περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων» - βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λιούις Κάρολ

Από την Παιδική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου – Μικρό Εθνικό

Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»: Ακαδημίας 59

Ένα ταξίδι ελευθερίας και φαντασίας, μια παράσταση - βουτιά κάθε μικρής και μεγάλης Αλίκης στη χώρα του ονείρου. Μια παράσταση που αφουγκράζεται την ψυχή του κλασικού έργου, ζωντανεύοντας το ταξίδι της Αλίκης στο άγνωστο, στα σύνορα ανάμεσα στη φαντασία και την αλήθεια. Μια σύγχρονη γιορτή του θεάτρου για την ομορφιά της μεταμόρφωσης. Ένα έργο φτιαγμένο από τα υλικά των ονείρων για κάθε Αλίκη - μικρή και μεγάλη - που αναζητά την πραγματική της φωνή.

Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη

Πρωταγωνιστούν: Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Στελλίνα Βογιατζή, Γιώργος Δερμεντζίδης, Αγνή Καρβουντζή, Μελίνα Κοτσέλου, Νίκος Μάνεσης, Μαρίνα Παπούλια, Γιώργος Σκαρλάτος, Αναστασία Σλαυκίδου, Ιάσων Στασινός, Τζωρτζίνα Τάτση, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη

Εισιτήρια: ticketservices.gr

Προτάσεις σινεμά

«The Exit 8»

Ένα γιαπωνέζικο θρίλερ στο οποίο ένας άντρας απελπίζεται ολοένα και περισσότερο όταν συνειδητοποιεί ότι είναι παγιδευμένος σε έναν σταθμό του μετρό. Προκειμένου να βρει την έξοδο 8 και να σωθεί, χρειάζεται να ολοκληρώσει μια αποστολή.

«Kαμία Άλλη Επιλογή»

Ένας οικογενειάρχης βλέπει να γκρεμίζεται το όνειρο της ζωής του όταν η εταιρεία του τον απολύει. Απελπισμένος να ξανασταθεί στα πόδια του, καταστρώνει ένα ακραίο σχέδιο για να εξασφαλίσει μια νέα δουλειά: να εξαλείψει τον ανταγωνισμό του. Αποφασίζει έτσι να βγάλει από τη μέση κάθε άλλον υποψήφιο που διεκδικεί την ίδια θέση. Με τον πρωταγωνιστή του «Squid Game» στον κεντρικό ρόλο, η ταινία έχει ήδη ενθουσιάσει κοινό και κριτικούς στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου έκανε την πρεμιέρα της.

Έκθεση

«Ο Γαλαξίας μου: Μίκης Θεοδωράκης»

Στο Μέγαρο Μουσικής συναντάμε, τον «γαλαξία» - το πλήρες αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη- στην έκθεση για την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Πρωτότυπα ντοκουμέντα του αρχείου του, που σύμφωνα με την επιθυμία του συνθέτη φυλάσσονται και εκτίθενται αποκλειστικά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, περιγράφουν έναν αιώνα ιστορίας, πλαισιωμένα από σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό και ψηφιακές εφαρμογές, καταδεικνύοντας έτσι τον όγκο και την ποικιλομορφία της προσωπικότητας και του έργου του μεγάλου δημιουργού.

Σάββατο - Κυριακή 12:00-19:00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη

*Φουαγιέ Ισογείου Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης & Εκθεσιακός Χώρος Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής

Είσοδος Ελεύθερη

Μουσική

Ορφέας Περίδης στο «Κύτταρο»

Ο Ορφέας Περίδης εμφανίζεται για πρώτη φορά στο «Κύτταρο», σε ένα μουσικό λάιβ με την καλλιτεχνική του ομάδα. Μια βραδιά με τις μουσικές του σημαντικού τραγουδοποιού της ελληνικής σκηνής.

Θοδωρής Δαμουράκης: Κιθάρες

Χρήστος Σκόνδρας: Μπουζούκι, γκάϊντα

Κώστας Αρσένης: Μπάσο

Γιάννης Ριζόπουλος: Κρουστά

Κύτταρο: Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Εισιτήρια: more.com

Δράσεις

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, επιστρέφει και αυτή τη χρονιά με περισσότερες μεγάλου μήκους ταινίες και αγαπημένα προγράμματα. Το φετινό φεστιβάλ είναι εμπλουτισμένο με χιλιάδες προβολές και δράσεις που υπόσχονται να προσφέρουν μαγικές στιγμές στους μικρούς και μεγάλους θεατές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος ταινιών για κάθε ηλικία. Μεταξύ αυτών, το «Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων», το «Τι με περιμένει στην Εφηβεία;» και πολλές ακόμη. Η δράση που υπόσχεται να ενθουσιάσει τα μικρά παιδιά είναι η ζωντανή μεταγλώττιση. Για παράδειγμα σε πολλές ταινίες όπως «Το μυστικό των αηδονιών» και η «Νυχτερίδα που Φοβόταν το Σκοτάδι», ηθοποιοί θα μεταγλωττίσουν ζωντανά τις ταινίες στη σκηνή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι τοποθεσίες του φεστιβάλ εδώ

Σειρές

«Χεβέλιους» (Heweliusz) - (διαθέσιμη στο Netflix)

Η νέα μίνι σειρά πέντε επεισοδίων παρουσιάζει την αληθινή ιστορία του πολωνικού φέρυ μποτ «MS Jan Heweliusz» που ανατράπηκε και βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών του Rügen στη Βαλτική Θάλασσα το 1993. Μετά από αυτή τη καταστροφική ναυτική τραγωδία, ο εκτός υπηρεσίας καπετάνιος αναζητά απαντήσεις και δικαιοσύνη για όσους έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για μια μεγάλη και ακριβή παραγωγή του Netflix – με πάνω από 120 ηθοποιούς και 3.000 κομπάρσους καθώς και γυρίσματα σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη την Πολωνία.

«Task» (διαθέσιμη στο HBO)

Ένας πρώην ιερέας και νυν πράκτορας του FBI, τον οποίο υποδύεται ο Μαρκ Ράφαλο, αναλαμβάνει να ερευνήσει μια σειρά βίαιων ληστειών. Η σειρά έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2025 και έχει αποσπάσει ήδη αρκετές θετικές κριτικές. Με φόντο τη μεταβιομηχανική Αμερική, τα 7 επεισόδια επικεντρώνονται στην αστυνομική έρευνα ως πρίσμα για την εξερεύνηση ανθρώπινων και οικογενειακών διλημμάτων.

