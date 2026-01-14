Βάσω Μεσσηνέζη: Η πρώτη που ερμήνευσε Θάνο Μικρούτσικο - Οι επιτυχίες που την καθιέρωσαν

Θλίψη έχει σκορπίσει στον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος της τραγουδίστριας Βάσως Μεσσηνέζη η οποία έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Η Βάσω Μεσσηνέζη αποτέλεσε την πρώτη ιστορικά τραγουδίστρια που συνεργάστηκε με τον σπουδαίο Θάνο Μικρούτσικο, καθώς το 1969, όταν αμφότεροι ήταν ακόμα παιδιά, κυκλοφόρησαν ένα δισκάκι 45 στροφών, δύο μπαλάντες νεοκυματικού τύπου, σε ποίηση Κώστα Καρυωτάκη. Ο δίσκος περιείχε δύο τραγούδια με τίτλο «Ένα σπιτάκι» και «Μυγδαλιά».

Αν και ξεκίνησε την πορεία της από την έντεχνη μουσική σκηνή, στη συνέχεια στράφηκε στο λαϊκό τραγούδι, αφήνοντας το προσωπικό της αποτύπωμα.

Η ίδια μόλις δύο χρόνια νωρίτερα, το 1967, είχε κυκλοφορήσει τα δύο πρώτα της τραγούδια το «Εξομολόγησις» και το «Μια μέρα πέρασε παιδί μου». Το 1972 κυκλοφόρησε μαζί με τον Γιώργο Αποστολάκο δύο ακόμα τραγούδια με τίτλο «Αυτός ο άνδρας» και «Πρόσεξε λιγάκι» αντίστοιχα.

Την πρώτη της ολοκληρωμένη δουλειά, αυτό που σήμερα θα λέγαμε άλμπουμ, κυκλοφόρησε έναν χρόνο αργότερα, το 1973. Πρόκειται για έναν δίσκο 12 τραγουδιών σε συνεργασία με τους Γιώργο Αποστολάκο, Αλέκο Αναστασιάδη και Νίκο Χαρίτο, με τίτλο «Μουσικές ηλιαχτίδες».

Το εξώφυλλο της πρώτης ολοκληρωμένης δουλειάς της Βάσως Μεσσηνέζη με τίτλο «Ηλιαχτίδες»

Ακολούθησαν δύο ακόμα άλμπουμ το 1984 με τίτλο «Ανησυχώ» και «Καλώς ή κακώς», ενώ επιτυχίες σημείωσε επίσης τόσο το 1986 με τη συνεργασία της με τον Γιάννη Σιδέρη με τίτλο «Ξεφυλλίζοντας το παρελθόν», ενώ το 1987 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Και χαιρετισμούς σε κανέναν».

Το εξώφυλλο του Άλμπουμ της Βάσως Μεσσηνέζη με τίτλο «Ανησυχώ»

Παρέμεινε καλλιτεχνικά ενεργή μέχρι πρόσφατα, καθώς το 2024 κυκλοφόρησε νέα τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Μέτρα τα λάθη», «Τα θες δικά σου» και «Ακάλυπτη επιταγή», ενώ συμμετείχε και σε συνεργασίες όπως τα «Θα πεις και αλήθεια», «Αν μετανιώσεις» και «Πρώτη φορά γιορτάζω».

Εξώφυλλο από τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες της Βάσως Μεσσηνέζη το 2024

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στο Τρίτο Νεκροταφείο Νίκαιας.

