Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

Θλίψη σκόρπισε στον χώρο της μουσικής η είδηση θανάτου της τραγουδίστριας Βάσως Μεσσηνέζη

Το δυσάρεστο γεγονός γνωστοποίησαν μέσω ανάρτησεών τους στο Facebook η τραγουδίστρια Σου Κύρκου και ο δημοσιογράφος Ανδρέας Κουβελογιάννης, ενημερώνοντας ότι η ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (13/1).



«Σήμερα έφυγε δυστυχώς ένα υπέροχο κορίτσι με υπέροχη φωνή καλό ταξίδι Βασούλα μου», έγραψε στην ανάρτησή της η Σου Κύρκου.

«Δεν είναι δυνατόν. Έφυγε πριν λίγο η Βάσω Μεσσηνέζη. Ένα χρυσό κορίτσι που ομόρφαινε το κόσμο του τραγουδιού από τη παλαιότερη εποχή όταν υπήρχε τραγούδι. Μια αγνή φωνή και με πάντα αξιοπρεπή φιλική διάθεση. Λίγοι θα καταλάβουν αυτά που γράφω… Αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Αυτή η ψεύτικη ζωή μας και ας το σκεφτούμε. Άλλη φορά θα μπορέσω να γράψω περισσότερα για την αγαπημένη μας Βασούλα», έγραψε ο Ανδρέας Κουβελογιάννης στην ανάρτησή του.

Επίσης από το προφίλ της Βάσως Μεσσηνέζη, η κόρη της έκανε μία σπαρακτική ανάρτηση για τον χαμό της. Μέσω αυτής ενημέρωνε τους θαυμαστές της ότι η κηδεία της τραγουδίστριας θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στις 12:45 στη Νίκαια.

«Με πολύ μεγάλη θλίψη, σας ενημερώνω ότι το αγαπημένο μας κοριτσάκι, η Βασούλα μας, δεν θα γυρίσει πίσω… Την πήρε ο Θεούλης στην αγκαλιά των αγγέλων… Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στη μικρή εκκλησία στη Θηβών και Πέτρου Ράλλη και η ταφή στο 3ο κοιμητήριο Νίκαιας την Παρασκευή 16/01 στις 12:45. Όποιος από εσάς θέλει, μπορει να επικοινωνήσει μαζί μου. Η κόρη της», έγραψε η κόρη της τραγουδίστριας.

Ποια ήταν η Βάσω Μεσσηνέζη

Η Βάσω Μεσσηνέζη υπήρξε η πρώτη τραγουδίστρια του συνθέτη Θάνου Μικρούτσικου, ερμηνεύοντας το 1969 το τραγούδι «Ένα σπιτάκι» σε στίχους Κώστα Καρυωτάκη.

Έχει κυκλοφορήσει αρκετούς προσωπικούς δίσκους και singles, όπως τα «Καλώς Ή Κακώς», «Και Χαιρετισμούς Σε Κανένα».

Αν και ξεκίνησε με έντεχνα ακούσματα, η συνέχεια της καριέρας της επικεντρώθηκε στο λαϊκό τραγούδι, συμμετέχοντας σε σχήματα και δισκογραφικές δουλειές που την καθιέρωσαν στον χώρο.

Πρόσφατα, στα τέλη του 2024 κυκλοφόρησαν νέα τραγούδια της, όπως τα «Μέτρα τα λάθη», «Τα θες δικά σου», «Ακάλυπτη επιταγή» και «Τα θες δικά σου».

Πρόσφατη Δισκογραφία: Παρέμεινε ενεργή καλλιτεχνικά μέχρι πρόσφατα, κυκλοφορώντας νέα τραγούδια όπως το «Ακάλυπτη επιταγή» (Νοέμβριος 2024), το «Μέτρα τα λάθη»

Συμμετείχε επίσης στα τραγούδια: «Θα πεις και αλήθεια», «Αν μετανιώσεις», «Πρώτη Φορά Γιορτάζω».

Διαβάστε επίσης