Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η κόρη της και δεν το ήξερε κανείς

Πέθανε πριν από περίπου δύο μήνες η κόρη της αείμνηστης ηθοποιού, Γεωργίας Βασιλειάδου, χωρίς να το μάθει κανείς.

Η κηδεία της Φωτεινής Αποστολίδη, που ήταν και η μοναχοκόρη της ηθοποιού, πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο κοιμητήριο Αμαρουσίου. Την είδηση του θανάτου της έφερε στο φως η «Espresso».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, η Φωτεινή Αποστολίδη είχε βιώσει πριν μερικά χρόνια τον πόνο της απώλειας της κόρης της, Τζίνας, από καρκίνο. Μετά τον θάνατο της κόρης της απομονώθηκε, κλείστηκε στον εαυτό της και σπάνια επικοινωνούσε με φίλους ή συγγενείς.

Η σχέση της Φωτεινής με τη μητέρα της ήταν ιδιαίτερη και βαθιά. Η Γεωργία Βασιλειάδου, η οποία είχε φωτογραφηθεί το 1968 με τις εγγονές της Κατερίνα και Τζίνα Αποστολίδου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Η λυγερή», αποκαλούσε την κόρη της «Τοτούλα» και την θεωρούσε τη «πριγκίπισσά» της. Τη μεγάλωσε μόνη της μετά το διαζύγιο από τον πρώτο της σύζυγο, φροντίζοντας να μην της λείψει τίποτα και προσφέροντάς της απλόχερα αγάπη και φροντίδα.

Με τον θάνατό της, η Φωτεινή Αποστολίδη κλείνει έναν κύκλο που συνδέει την ιστορία της μεγαλύτερης κωμικού με το σήμερα. Όπως λέει η φίλη της οικογένειας Λουίζα Μπατίστα: «Η Φωτεινούλα ήταν η καρδιά της οικογένειας. Με την απώλειά της, κλείνει και ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη Γεωργία».

