Hellenic Heritage: Ψηφιακή πρόσβαση στον Πολιτισμό - Από τον Απρίλιο σε πλήρη ισχύ

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικών υπηρεσιών Hellenic Heritage, η οποία σκοπεύει στην αναβάθμιση, βελτίωση, αλλά και απλοποίηση της εμπειρίας του επισκέπτη σε περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε όλη τη χώρα, παρουσιάστηκε σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη, με παρόντες των πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Εμβληματικό έργο που χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όχι μόνο για να προβάλλει τον πολιτιστικό μας πλούτο, αλλά για να μπορέσει να δώσει και νέες διαστάσεις εμπειρίας, το χαρακτήρισε στον χαιρετισμό του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αν η Ελλάδα έχει αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο, και η εφαρμογή η οποία θα εισάγει τους επισκέπτες στον μοναδικό ελληνικό πολιτισμό πρέπει να είναι μια εφαρμογή παγκόσμιου βεληνεκούς, ενός επιπέδου που θα την καθιστά πραγματικά πρωταγωνιστή σε σύγκριση με αντίστοιχες άλλες εφαρμογές του εξωτερικού. Νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι ότι αυτόν τον φιλόδοξο στόχο μας τον έχουμε πετύχει» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επεσήμανε πως το έργο υπηρετεί την «Οικονομία των Εμπειριών», τη δημιουργία της ισχυρής και διακριτής ταυτότητας.

Το ψηφιακό οικοσύστημα

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα hh.gr, η οποία συγκεντρώνει για πρώτη φορά πολιτιστικούς χώρους σε έναν ενιαίο ψηφιακό προορισμό. Αποτελεί το επίσημο ψηφιακό σημείο πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και φιλοξενεί πιστοποιημένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο, το οποίο παράγεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ειδικούς του Υπουργείου Πολιτισμού.

Αναπτύσσεται νέο ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ελέγχου πρόσβασης σε 108 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, με στόχο την απλοποίηση της εισόδου, την ενίσχυση της ασφάλειας και την ακριβή αποτύπωση της επισκεψιμότητας. Εφαρμόζεται σύστημα ζωνών εισόδου σε περισσότερους από 100 αρχαιολογικούς χώρους, διαμορφώνοντας πιο οργανωμένες και προβλέψιμες συνθήκες επίσκεψης και συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων.

Κάρτα μέλους και ψηφιακές εμπειρίες

Παρουσιάστηκε η κάρτα μέλους Hellenic Heritage, η οποία προσφέρει δωρεάν εγγραφή και ετήσια απεριόριστη πρόσβαση σε πολιτιστικούς χώρους μέσω του hh.gr ενισχύοντας τη σταθερή σχέση του κοινού με τον πολιτισμό και την επαναλαμβανόμενη επισκεψιμότητα.

Αναπτύσσονται ψηφιακοί ξεναγοί σε 40 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, διαθέσιμοι σε 8 γλώσσες, στην ελληνική νοηματική γλώσσα και, για πρώτη φορά, στη διεθνή νοηματική γλώσσα, προσφέροντας σύγχρονες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και πιστοποιημένες βιωματικές εμπειρίες ξενάγησης.

Καινοτόμες εφαρμογές Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας (AR/VR) εφαρμόζονται πιλοτικά σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Δήλος, η Αρχαία Αγορά, η Ροτόντα Θεσσαλονίκης, το Σούνιο και το Ασκληπιείο Κω, επιτρέποντας την ψηφιακή αναπαράσταση μνημείων και ιστορικών φάσεων που δεν είναι πλέον ορατές.

Πολιτισμός, γαστρονομία και τοπική ταυτότητα

Από το καλοκαίρι του 2022, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο ΟΔΑΠ αναπτύσσουν δράσεις που συνδέουν την πολιτιστική εμπειρία με την τοπική γαστρονομία και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών.

Σε 19 επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους σε όλη τη χώρα φιλοξενούνται εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, με σεβασμό στη φυσιογνωμία των χώρων και την πολιτιστική κληρονομιά, ενισχύοντας τη βιωματική σχέση του επισκέπτη με τον τόπο.

Προσβασιμότητα, βιωσιμότητα και εθνικά οφέλη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα και την κοινωνική ένταξη, με υπηρεσίες σχεδιασμένες για άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους ήδη από το στάδιο της κράτησης. Εγκαθίστανται συστήματα δυναμικής ψηφιακής σήμανσης και προηγμένες λύσεις ελέγχου και εποπτείας, που ενισχύουν την ασφάλεια των μνημείων και τη συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του έργου συμβάλλει στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, στη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας και στη μετάβαση του

δημόσιου τομέα στην ψηφιακή εποχή. Ταυτόχρονα, προωθείται η πράσινη ανάπτυξη μέσω της μείωσης της χρήσης έντυπου υλικού και της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων.

B2B συναντήσεις και εξωστρέφεια

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν B2B συναντήσεις με εκπροσώπους των τομέων του τουρισμού, του πολιτισμού και της τεχνολογίας, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών, τη διασύνδεση του ψηφιακού οικοσυστήματος Hellenic Heritage με την αγορά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ψηφιακών πολιτιστικών υπηρεσιών της χώρας.

Το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και καρτών μέλους θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Απρίλιο του 2026.

Με την ολοκλήρωσή του, οι πολιτιστικοί χώροι της χώρας θα λειτουργούν με σύγχρονο και ενιαίο ψηφιακό τρόπο, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, τα δημόσια έσοδα και τη διεθνή προβολή της Ελλάδας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του NextGenerationEU και υλοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω του ΟΔΑΠ.