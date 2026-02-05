Hellenic Heritage: Ψηφιακή πρόσβαση στον Πολιτισμό - Από τον Απρίλιο σε πλήρη ισχύ

Το νέο ψηφιακό οικοσύστημα πολιτιστικών υπηρεσιών θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό εισιτήριο, κάρτα μέλους και πολλές άλλες καινοτομίες, αναβαθμίζοντας την εμπειρία του επισκέπτη σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Newsbomb

Hellenic Heritage: Ψηφιακή πρόσβαση στον Πολιτισμό - Από τον Απρίλιο σε πλήρη ισχύ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικών υπηρεσιών Hellenic Heritage, η οποία σκοπεύει στην αναβάθμιση, βελτίωση, αλλά και απλοποίηση της εμπειρίας του επισκέπτη σε περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε όλη τη χώρα, παρουσιάστηκε σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη, με παρόντες των πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

kyriakos-lina2.jpg

Εμβληματικό έργο που χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όχι μόνο για να προβάλλει τον πολιτιστικό μας πλούτο, αλλά για να μπορέσει να δώσει και νέες διαστάσεις εμπειρίας, το χαρακτήρισε στον χαιρετισμό του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αν η Ελλάδα έχει αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο, και η εφαρμογή η οποία θα εισάγει τους επισκέπτες στον μοναδικό ελληνικό πολιτισμό πρέπει να είναι μια εφαρμογή παγκόσμιου βεληνεκούς, ενός επιπέδου που θα την καθιστά πραγματικά πρωταγωνιστή σε σύγκριση με αντίστοιχες άλλες εφαρμογές του εξωτερικού. Νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι ότι αυτόν τον φιλόδοξο στόχο μας τον έχουμε πετύχει» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επεσήμανε πως το έργο υπηρετεί την «Οικονομία των Εμπειριών», τη δημιουργία της ισχυρής και διακριτής ταυτότητας.

kyriakos-lina1.jpg

Το ψηφιακό οικοσύστημα

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα hh.gr, η οποία συγκεντρώνει για πρώτη φορά πολιτιστικούς χώρους σε έναν ενιαίο ψηφιακό προορισμό. Αποτελεί το επίσημο ψηφιακό σημείο πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και φιλοξενεί πιστοποιημένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο, το οποίο παράγεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ειδικούς του Υπουργείου Πολιτισμού.

Αναπτύσσεται νέο ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ελέγχου πρόσβασης σε 108 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, με στόχο την απλοποίηση της εισόδου, την ενίσχυση της ασφάλειας και την ακριβή αποτύπωση της επισκεψιμότητας. Εφαρμόζεται σύστημα ζωνών εισόδου σε περισσότερους από 100 αρχαιολογικούς χώρους, διαμορφώνοντας πιο οργανωμένες και προβλέψιμες συνθήκες επίσκεψης και συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων.

Κάρτα μέλους και ψηφιακές εμπειρίες

Παρουσιάστηκε η κάρτα μέλους Hellenic Heritage, η οποία προσφέρει δωρεάν εγγραφή και ετήσια απεριόριστη πρόσβαση σε πολιτιστικούς χώρους μέσω του hh.gr ενισχύοντας τη σταθερή σχέση του κοινού με τον πολιτισμό και την επαναλαμβανόμενη επισκεψιμότητα.

Αναπτύσσονται ψηφιακοί ξεναγοί σε 40 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, διαθέσιμοι σε 8 γλώσσες, στην ελληνική νοηματική γλώσσα και, για πρώτη φορά, στη διεθνή νοηματική γλώσσα, προσφέροντας σύγχρονες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και πιστοποιημένες βιωματικές εμπειρίες ξενάγησης.

Καινοτόμες εφαρμογές Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας (AR/VR) εφαρμόζονται πιλοτικά σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Δήλος, η Αρχαία Αγορά, η Ροτόντα Θεσσαλονίκης, το Σούνιο και το Ασκληπιείο Κω, επιτρέποντας την ψηφιακή αναπαράσταση μνημείων και ιστορικών φάσεων που δεν είναι πλέον ορατές.

kyriakos-lina4.jpg

Πολιτισμός, γαστρονομία και τοπική ταυτότητα

Από το καλοκαίρι του 2022, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο ΟΔΑΠ αναπτύσσουν δράσεις που συνδέουν την πολιτιστική εμπειρία με την τοπική γαστρονομία και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών.

Σε 19 επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους σε όλη τη χώρα φιλοξενούνται εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, με σεβασμό στη φυσιογνωμία των χώρων και την πολιτιστική κληρονομιά, ενισχύοντας τη βιωματική σχέση του επισκέπτη με τον τόπο.

Προσβασιμότητα, βιωσιμότητα και εθνικά οφέλη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα και την κοινωνική ένταξη, με υπηρεσίες σχεδιασμένες για άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους ήδη από το στάδιο της κράτησης. Εγκαθίστανται συστήματα δυναμικής ψηφιακής σήμανσης και προηγμένες λύσεις ελέγχου και εποπτείας, που ενισχύουν την ασφάλεια των μνημείων και τη συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του έργου συμβάλλει στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, στη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας και στη μετάβαση του

δημόσιου τομέα στην ψηφιακή εποχή. Ταυτόχρονα, προωθείται η πράσινη ανάπτυξη μέσω της μείωσης της χρήσης έντυπου υλικού και της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων.

B2B συναντήσεις και εξωστρέφεια

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν B2B συναντήσεις με εκπροσώπους των τομέων του τουρισμού, του πολιτισμού και της τεχνολογίας, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών, τη διασύνδεση του ψηφιακού οικοσυστήματος Hellenic Heritage με την αγορά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ψηφιακών πολιτιστικών υπηρεσιών της χώρας.

Το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και καρτών μέλους θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Απρίλιο του 2026.

Με την ολοκλήρωσή του, οι πολιτιστικοί χώροι της χώρας θα λειτουργούν με σύγχρονο και ενιαίο ψηφιακό τρόπο, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, τα δημόσια έσοδα και τη διεθνή προβολή της Ελλάδας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του NextGenerationEU και υλοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω του ΟΔΑΠ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:46ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Επτά θάνατοι από COVID-19 και 9 από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

17:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δέσμευση λογαριασμών Παναγόπουλου για ξέπλυμα: Το modus operandi, οι απ' ευθείας αναθέσεις έργων 75 εκατ. για κατάρτιση εργαζομένων και η εναλλαγή των ίδιων εταιρειών

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του Τζιωρτζιώτη - Ξανάρχισαν οι έρευνες για τη φονική έκρηξη

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εντοπίστηκε το σημείο διαρροής προπανίου πριν την έκρηξη - Φωτογραφία ντοκουμέντο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Αρμενία - Η ιστορία του Βίκεν που εμπνέει ελπίδα: Απήχθη στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ - Μετά από 5 χρόνια στη φυλακή βρίσκεται πλέον στην αγκαλιά της γυναίκας του

17:26ΕΛΛΑΔΑ

35 χρόνια από τη συντριβή του C-130 στο όρος Όθρυς με 63 νεκρούς: «Επί 3 ημέρες δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε τίποτα» λέει απόστρατος πτέραρχος

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Ισραήλ: Έκτακτο συμβούλιο Ασφαλείας πριν τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ομάν

17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η συνέντευξη Μητσοτάκη στο περιοδικό «Foreign Policy»

17:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Hellenic Heritage: Ψηφιακή πρόσβαση στον Πολιτισμό - Από τον Απρίλιο σε πλήρη ισχύ

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης ασθένεια του Πράσινου Ακρωτηρίου που χτυπά τουρίστες: Δραματική προειδοποίηση από οικογένεια Βρετανίδας

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Πύργος: Κατέρρευσε ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης - Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή

16:48ΑΠΟΨΕΙΣ

Καζακστάν: Το σχέδιο νέου Συντάγματος της χώρας στο πλαίσιο θεσμικών μεταρρυθμίσεων

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Μία γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ «κατέβασε τον διακόπτη»: Τα Starlink των Ρώσων βγήκαν εκτός μάχης στην Ουκρανία - Πώς αλλάζει το πεδίο της μάχης

16:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία επαναφέρουν τον διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου

16:00MEETING POINT

Βενιζέλος στο Newsbomb: Ανιστόρητο ότι ασκώ κριτική επειδή ο Μητσοτάκης δεν με πρότεινε για Πρόεδρο Δημοκρατίας

15:52LIFESTYLE

Survivor spoiler: Πότε θα δούμε τους νέους παίκτες στον Άγιο Δομίνικο

15:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παναγόπουλος για δέσμευση των λογαριασμών του: «Δεν έχω να κρύψω τίποτα - Θέμα χρόνου η αποκατάσταση της αλήθειας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:26ΕΛΛΑΔΑ

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία - Η δράση του

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης ασθένεια του Πράσινου Ακρωτηρίου που χτυπά τουρίστες: Δραματική προειδοποίηση από οικογένεια Βρετανίδας

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε οχήματα επειδή δεν της έδιναν δανεικά

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Δικαίωση για 250.000 δανειολήπτες από τον Άρειο Πάγο – Πώς υπολογίζεται πλέον ο τόκος στα «κόκκινα» δάνεια

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Μία γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ «κατέβασε τον διακόπτη»: Τα Starlink των Ρώσων βγήκαν εκτός μάχης στην Ουκρανία - Πώς αλλάζει το πεδίο της μάχης

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Ο Σερκάν πέθανε μπρος στα μάτια των παιδιών του, εγώ υπέστην έμφραγμα» λέει ο πατέρας του

17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η συνέντευξη Μητσοτάκη στο περιοδικό «Foreign Policy»

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Υβριδικός πόλεμος στο διάστημα: Ρωσικά διαστημικά σκάφη αναχαίτισαν τουλάχιστον 12 δορυφόρους της Ευρώπης

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας:Συνελήφθη αξιωματικός για μετάδοση μυστικών πληροφορίων σε ξένη χώρα

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών

16:00MEETING POINT

Βενιζέλος στο Newsbomb: Ανιστόρητο ότι ασκώ κριτική επειδή ο Μητσοτάκης δεν με πρότεινε για Πρόεδρο Δημοκρατίας

15:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων από την Α’ Λυκείου – Τα σενάρια για τις αλλαγές

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Το ένα μετά το άλλο έρχονται τα βαρομετρικά χαμηλά, αλλά χωρίς τα «βαριά» κρύα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ