Σαββατοκύριακο γεμάτο θέατρο, τέχνη και μουσική με Τσέχωφ, Κυριτσόπουλο και Γκιντίκι

Θέατρο

«Ιβάνοφ»

του Άντον Τσέχοφ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου, Πειραιάς

Ο Ιβάνοφ είναι ένας άνθρωπος που μοιάζει να μην αναγνωρίζει πια τον εαυτό του. Κάποτε ήταν γεμάτος ενέργεια, με όνειρα να φέρει αλλαγές και να συγκρουστεί με τον συντηρητισμό της επαρχιακής κοινωνίας. Με τα χρόνια, όμως, η ζωντάνια και η πίστη του έχουν χαθεί, αφήνοντάς τον σε μια κατάσταση εσωτερικής κόπωσης που ούτε ο ίδιος μπορεί να εξηγήσει.

Πριν από πέντε χρόνια παντρεύτηκε την Άννα, μια εύπορη Εβραία που από αγάπη για εκείνον εγκατέλειψε τα πάντα: την οικογένειά της, την πίστη της και την κληρονομιά της. Τότε ο Ιβάνοφ την αγαπούσε βαθιά. Σήμερα, όμως, ακόμη και αυτό το συναίσθημα μοιάζει να έχει σβήσει, καθώς ο ίδιος αισθάνεται ότι έχει χάσει την ικανότητα να αγαπά.

Ο «Ιβάνοφ» αποτελεί το πρώτο θεατρικό έργο του Άντον Τσέχωφ και ήδη από αυτό διακρίνονται τα βασικά στοιχεία της δραματουργίας του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα.

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς

Πρωταγωνιστούν: Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Νταλιάνης, Μαρία Σκουλά, Νίκος Χατζόπουλος, Κατερίνα Λυπηρίδου, Αλεξάνδρα Καζάζου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Χάρης Φραγκούλης, Θανάσης Δόβρης, Νικόλας Χανακούλας, Ευάγγελος Βογιατζής

Ο Blaine Reininger των Tuxedo Moon ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης.

«Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι' αυτόν»

του Ανέστη Αζά

Θέατρο Προσκήνιο: Καπνοκοπτηρίου 8 και Στουρνάρη

Με τη συμβολή των ηθοποιών στη διαμόρφωση του κειμένου, η δημιουργική ομάδα στήνει μια σύγχρονη και πρωτότυπη σκηνική πρόταση. Μέσα από προσωπικές ιστορίες αλλά και στοιχεία μυθοπλασίας, το έργο εξερευνά τη φιγούρα του πατέρα ως βασικό ανδρικό πρότυπο, θέτοντας ερωτήματα για την κληρονομιά που άφησε η προηγούμενη γενιά.

Μέσα από τη δύναμη της μνήμης, η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει τα λάθη του παρελθόντος και να ανοίξει έναν διάλογο γύρω από τους παραδοσιακούς ρόλους της πατριαρχίας.

Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς

Παίζουν: Γιώργος Βαλαής, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Μάρω Σταυρινού, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Ρίνο Τζάνι

Προτάσεις σινεμά

«Οι δοκιμάστριες»

του Σίλβιο Σολντίνι

Βασισμένη στο διεθνές μπεστ σέλερ «Στο Τραπέζι του Λύκου» της Rossella Postorino και εμπνευσμένη από μια πραγματική ιστορία που ήρθε στο φως δεκαετίες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ταινία φωτίζει μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ναζιστικής περιόδου μέσα από την εμπειρία μιας ομάδας γυναικών.

Η ιστορία εκτυλίσσεται το φθινόπωρο του 1943, όταν η νεαρή Ρόζα αναγκάζεται να εγκαταλείψει το βομβαρδισμένο Βερολίνο και να αναζητήσει καταφύγιο σε ένα απομονωμένο χωριό κοντά στο διαβόητο «Λημέρι του Λύκου», το στρατηγείο του Χίτλερ.

Σύντομα η ζωή της παίρνει απρόσμενη τροπή: οι Ναζί την επιλέγουν, μαζί με άλλες γυναίκες της περιοχής, για μια επικίνδυνη αποστολή. Κάθε μέρα καλούνται να δοκιμάζουν το φαγητό που προορίζεται για τον Χίτλερ, προκειμένου να διαπιστώνεται αν είναι δηλητηριασμένο – μια διαδικασία που μετατρέπει το καθημερινό γεύμα σε ζήτημα ζωής και θανάτου.

«Οδός Μάλαγα»

της Μάγκι Τζίλενχαλ

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε την εμβληματική μούσα του Pedro Almodóvar, Carmen Maura, η οποία υποδύεται τη Μαρία Άνχελες, μια 79χρονη Ισπανίδα που ζει μόνη στην Ταγγέρη. Η καθημερινότητά της κυλά ήρεμα, δεμένη με το σπίτι της, τη γειτονιά και τις μικρές συνήθειες που της προσφέρουν αίσθηση σταθερότητας και νόημα στη ζωή.

Η ισορροπία αυτή διαταράσσεται όταν η κόρη της φτάνει από τη Μαδρίτη με σκοπό να πουλήσει το σπίτι. Μπροστά στον κίνδυνο να χάσει τον τόπο όπου έχει χτίσει τη ζωή και τις αναμνήσεις της, η Μαρία Άνχελες αρνείται να φύγει και ξεκινά έναν προσωπικό αγώνα για να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπειά της.

Έκθεση

Αλέξης Κυριτσόπουλος - «Θέατρο αναμνήσεων»

Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος παρουσιάζει τη νέα ατομική του έκθεση με τίτλο «Θέατρο Αναμνήσεων», μέσα από την οποία εξερευνά τη σχέση της μνήμης με τη φαντασία και την προσωπική εμπειρία.

Στα έργα της έκθεσης, το χρώμα αποκτά κεντρικό ρόλο ως μέσο συναισθηματικής έκφρασης, ενώ η ζωγραφική του καλλιτέχνη δίνει έμφαση στη βιωματική ματιά πάνω στην πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, προτείνει μια πιο εσωτερική και στοχαστική προσέγγιση του κόσμου, προσκαλώντας τον θεατή σε ένα ποιητικό εικαστικό σύμπαν.

Skoufa Gallery: Σκουφά 4

Καθημερινές από τις 10:00

Σάββατο: 10:30 - 16:00

Μουσική

Γκιντίκι Live

Ilion Plus: Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι

Την Κυριακή 15 Μάρτη οι Γκιντίκι εμφανίζονται στο ΙΛΙΟΝ plus για ένα τελευταίο χειμερινό γλέντι στην Αθήνα, πριν τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις.

Το μουσικό σχήμα Γκιντίκι δημιουργήθηκε το 2015, με στόχο να προσεγγίσει την παραδοσιακή μουσική μέσα από έναν πιο ελεύθερο και πειραματικό τρόπο έκφρασης. Μέσα από τις εμφανίσεις του, το συγκρότημα επιχειρεί να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα όπου το κοινό μπορεί να συμμετέχει ενεργά, να χορεύει και να εκφράζεται αυθόρμητα.

Κεντρικό στοιχείο της μουσικής τους ταυτότητας αποτελεί ο αυτοσχεδιασμός, ο οποίος πηγάζει από τις διαφορετικές μουσικές επιρροές των μελών του σχήματος. Κάθε ζωντανή εμφάνιση γίνεται έτσι μια ευκαιρία για πειραματισμό πάνω στις παραδοσιακές μουσικές φόρμες και τους ρυθμούς, αλλά και για τη δημιουργία μιας ζωντανής και δυναμικής σχέσης με το κοινό.

Οι Γκιντίκι αποτελούνται από τους:

Τάσο Κοφοδήμο – λαούτο, τραγούδι

Κωνσταντίνο Λάζο – κλαρίνο, γκάιντα, κιθάρα, φωνή

Κωσταντή Παπακωνσταντίνου – κρουστά

Θοδωρή Σιούτη – βιολί, φωνή.

