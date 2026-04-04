Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Θεατρικές σκηνές, κινηματογραφικές οθόνες και νότες

Θέατρο

«#Cancel»

του David Ireland

Θέατρο Αθηνών: Βουκουρεστίου 10

Μια αιχμηρή μαύρη κωμωδία που σχολιάζει την πολιτική ορθότητα, την cancel culture και τις αντιφάσεις της σύγχρονης εποχής.

Στην ιστορία, τρεις καλλιτέχνες συναντιούνται σε ένα άδειο θέατρο για να δουλέψουν πάνω σε ένα έργο, όμως η συνεργασία τους σύντομα μετατρέπεται σε σφοδρή σύγκρουση γύρω από την ταυτότητα, το φύλο και την εξουσία, με τις ισορροπίες να ανατρέπονται διαρκώς.

Οι μάσκες πέφτουν, τα όρια δοκιμάζονται και η πολιτική ορθότητα καταρρέει μέσα σε έναν καταιγισμό αποκαλύψεων και ανατροπών.

Σκηνοθεσία - Μετάφραση: Μανώλης Δούνιας

Πρωταγωνιστούν: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Θανάσης Κουρλαμπάς.

«Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου»

του Άντον Τσέχωφ

Θέατρο Άνεσις: Λεωφόρος Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί (Γελώντας με τον Τσέχωφ)», ένα ταξίδι στον κόσμο του Αντόν Τσέχωφ. Τρία εμβληματικά κωμικά μονόπρακτα - «Οι Βλαβερές Συνέπειες του Καπνού», «Η Αρκούδα» και «Η Πρόταση Γάμου» - ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, παρεξηγήσεις, συγκρούσεις και καυστική κοινωνική σάτιρα.

Όπως σημειώνει ο ίδιος ο Μπέζος «ο Τσέχωφ αντιμετώπιζε τα έργα του ως κωμωδίες, παρότι συχνά εκλαμβάνονται ως δράματα. Η ιδιαιτερότητα αυτή, όπου το γέλιο συνυπάρχει με τη συγκίνηση, αποτυπώνει τη βαθιά αλήθεια των χαρακτήρων του και τελικά την ίδια τη ζωή».

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Παίζουν: Γιάννης Μπέζος, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Ντένια Στασινοπούλου, Δημήτρης Φιλιππίδης, Ηρακλής Κρομμύδας, Ελένη Βεργέτη

Προτάσεις σινεμά

«Primavera»

του Damiano Michieletto

Στη Βενετία του 18ου αιώνα, η νεαρή και ταλαντούχα βιολονίστρια Σεσίλια ζει στο ορφανοτροφείο της Πιετά, σε ένα περιβάλλον που περιορίζει τις επιλογές της, καθώς ο γάμος φαντάζει ως η μοναδική διέξοδος.

Όλα όμως αλλάζουν όταν στη ζωή της εμφανίζεται ο Αντόνιο Βιβάλντι, ένας χαρισματικός συνθέτης που αναλαμβάνει τη διδασκαλία της. Μέσα από τη σχέση τους και τη δύναμη της μουσικής, η Σεσίλια αρχίζει να επαναπροσδιορίζει το μέλλον της, αμφισβητώντας τα όρια που μέχρι τότε θεωρούσε δεδομένα.

«Ανάμεσα στις καλαμιές»

του Sven Bresser

Ο Johan ζει μια ήσυχη, επαναλαμβανόμενη ζωή, μέχρι τη στιγμή που ανακαλύπτει το σώμα μιας νεαρής κοπέλας στον καλαμιώνα του. Από τότε, ένα αδιόρατο αίσθημα ενοχής και απειλής τον οδηγεί σε μια εσωτερική και εξωτερική αναζήτηση.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Bresser, είναι ένα ατμοσφαιρικό, λιτό πορτρέτο χαρακτήρα, όπου η ένταση χτίζεται μέσα από όσα μένουν ανείπωτα.

Ξεχωρίζει η παρουσία του πρωταγωνιστή, ενός μη επαγγελματία ηθοποιού αλλά ενός πραγματικού αγρεργάτη, του οποίου η αυθεντικότητα ενισχύει τη σκοτεινή και υπόγεια ατμόσφαιρα της ταινίας.

Έκθεση

Στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, οι τρεις νέες αναδρομικές εκθέσεις που εγκαινιάζονται στις 2 Απριλίου, δεν λειτουργούν ως κλασικές αφηγήσεις έργου, αλλά ως διαφορετικοί τρόποι εισόδου στη σκέψη και την εμπειρία των δημιουργών τους. Από την ηχητική και φιλοσοφική συνθήκη του Γιάννη Χρήστου έως τη σωματικότητα της ζωγραφικής του Στάθη Λογοθέτη και τη μετατόπιση του καθημερινού στη Νίκη Καναγκίνη, η περιήγηση μοιάζει περισσότερο με μια διαδικασία βύθισης παρά με μια γραμμική διαδρομή.

Η σιωπή δεν είναι χρυσός, 1974. Τυπογραφική μελάνη, μολύβι, μαρκαδόρος, επικολλήσεις λετρασέτ Συλλογή Ειρήνης Παναγοπούλου

Οι τρεις εκθέσεις συγκροτούν έναν κοινό άξονα επαναπροσέγγισης της ελληνικής πρωτοπορίας των δεκαετιών του 1950 έως το 1980, εστιάζοντας σε δημιουργούς της ίδιας γενιάς, των οποίων το έργο διαμορφώθηκε μέσα σε συνθήκες έντονου πειραματισμού και ριζοσπαστικής αναζήτησης.

Απόψεις της εγκατάστασης της έκθεσης κατά την τελική προετοιμασία. Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν c.PARIS_TAVITIAN

Όπως σημειώνει η καλλιτεχνική διευθύντρια Κατερίνα Γρέγου, «πρόκειται για πρακτικές που αναπτύχθηκαν σε συνεχή διάλογο με τα διεθνή ρεύματα της εποχής - την ευρωπαϊκή πρωτοπορία και τη μουσική avant-garde - διαμορφώνοντας μια βαθιά κοσμοπολίτικη καλλιτεχνική στάση, η οποία ωστόσο βρέθηκε συχνά σε ασύμμετρη σχέση με το εγχώριο καλλιτεχνικό πλαίσιο».

Η Julia Logothetis και φίλη της μέσα σε έργα του Στάθη Λογοθέτη, περ.1975-1980. Ευγενική παραχώρηση της Julia Logothetis

Η συνύπαρξη των τριών αυτών αναδρομικών, όπως επισημαίνει, δεν είναι τυχαία: αναδεικνύει μια γενιά δημιουργών που, παρά τις διαφορετικές τους πορείες, μοιράζονται μια κοινή επιθυμία υπέρβασης των ορίων της τέχνης και επαναπροσδιορισμού των μέσων της.

Μουσική

Stavros Lantsias Octet «Waving Hands»

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς

Ο Σταύρος Λάντσιας επιστρέφει στο Half Note Jazz Club με το νέο του άλμπουμ Waving Hands, μετά την επιτυχία του «My Ennio Morricone», για τρεις εμφανίσεις (3–5 Απριλίου).

Το έργο, εμπνευσμένο από τη γέννηση των διδύμων του, συνδυάζει κινηματογραφική ατμόσφαιρα με φωτεινή, feel-good διάθεση και groovy ρυθμούς. Με οκταμελή μπάντα επί σκηνής, η παράσταση υπόσχεται πλούσια ηχοχρώματα και έντονα συναισθήματα, ισορροπώντας ανάμεσα στη συγκίνηση και τη χαρά.

Σταύρος Λάντσιας: Πιάνο, Συνθέσεις

Μιχάλης Καλκάνης: Κοντραμπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης: Τύμπανα

Δημήτρης Παπαδόπουλος: Τρομπέτα

David Lynch: Τενόρο Σαξόφωνο, Φλάουτο

Jim Staridas: Τρομπόνι

Λαέρτης Κοκολάνης: Βιολί

Σοφία Ευκλείδου: Τσέλο

28 Μαρτίου στις 21:30

