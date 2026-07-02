Με τριπλό sold out ξεκινά η περιοδεία του Ματωμένου Γάμου: Οι πρώτες φωτογραφίες πριν την πρεμιέρα

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια των παραστάσεων της 1ης, 2ης & 3ης Ιουλίου 2026 στο Β’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

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Με τριπλό sold out ξεκινά η περιοδεία του Ματωμένου Γάμου: Οι πρώτες φωτογραφίες πριν την πρεμιέρα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στο κοινό της Λάρισας για τη μαζική του ανταπόκριση. Τα εισιτήρια των προγραμματισμένων παραστάσεων της 1ης, 2ης και 3ης Ιουλίου στο Β' Αρχαίο Θέατρο έχουν ήδη εξαντληθεί. Η παράσταση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν τη θέση τους.

Το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει το αριστούργημα του Federico García Lorca «Ματωμένος Γάμος», σε μια χρονιά συμβολική, όπου τα 50 χρόνια του Θεάτρου συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από τον θάνατο του δημιουργού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος, τα σκηνικά και τα κοστούμια ο Γιώργος Ζιάκας, και τη μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής.

Μια παράσταση που συνδέει την ιστορική διαδρομή του Θεσσαλικού Θεάτρου με τη διαχρονική δύναμη της σύγχρονης τραγωδίας μέσα από την έρευνα και την σκηνοθετική ματιά του Κώστα Τσιάνου.

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Το έργο:

Ο «Ματωμένος Γάμος» του Federico García Lorca, εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην ισπανική ύπαιθρο, πραγματεύεται τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, τον γάμο, το χρήμα, την ιδιοκτησία που οδηγεί σε βεντέτα, τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών, σε έναν κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμείλικτα με το καθήκον και την παράδοση.

Είναι μια σύγχρονη τραγωδία με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα. Στο έργο συνυπάρχουν διαλογικά και χορικά μέρη και αναδεικνύει το υπερφυσικό στοιχείο (Σελήνη, Θάνατος, Φύση) ως καταλύτης της τραγικής κορύφωσης. Οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, ο οποίος συνομιλεί άμεσα με την αρχαιοελληνική τραγωδία που ερευνά ο Κώστας Τσιάνος.

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Η υπόθεση:

Σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία, ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες. Η Νύφη υπακούει στις κοινωνικές επιταγές, ενώ μέσα της επιμένει ένας απαγορευμένος έρωτας. Η επιστροφή του Λεονάρντο, παντρεμένου και δεμένου με μια παλιά βεντέτα, οδηγεί στην ανατροπή. Την ημέρα του γάμου, το πάθος υπερισχύει του καθήκοντος και πυροδοτεί μια αλυσίδα εκδίκησης.

Η φυγή τους πυροδοτεί την καταδίωξη. Ο Γαμπρός, παγιδευμένος στον κώδικα τιμής και στις κοινωνικές επιταγές που τον περιβάλλουν, ακολουθεί τον δρόμο της εκδίκησης. Ο «Ματωμένος Γάμος» αφηγείται την αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από τη μοίρα του στο όνομα του έρωτα.

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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές – Κώστας Τσιάνος

Σκηνοθεσία- στίχοι τραγουδιών: Κώστας Τσιάνος

Σκηνικά & κοστούμια: Γιώργος Ζιάκας

Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Ασημίνα Σοφία Χριστοπούλου

Μουσική Διδασκαλία: Μαργαρίτα Παπαδημητρίου

Διανομή με σειρά εμφάνισης:

Χάρος (σαν ζητιάνα) – γειτόνισσα – Πεθερά Λεονάρντο: Αγγελική Λεμονή

Μάνα: Ντίνα Αβαγιανού

Γαμπρός: Αστέρης Κρικώνης

Γυναίκα του Λεονάρντο: Χριστίνα Βράκα

Λεονάρντο: Άγγελος Ανδριόπουλος

Κοπέλες: Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου

Βάγια: Νίκη Παλληκαράκη

Πατέρας Νίκος Αρβανίτης

Νύφη: Τζένη Καζάκου

Νέοι: Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος, Παντελής Ψακίδης

Φεγγάρι: Δημήτρης Όντος

Οργάνωση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση

Οργάνωση περιοδείας: Σάκης Μανάφης

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Άρης Ασπρούλης

Τεχνικός Προϊστάμενος: Νίκος Γεωργάκης

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης

Βαφή σκηνικού: Γιάννης Κατσαρίμπας

Ζωγραφική σκηνικού: Βασίλης Σακκής

Υπεύθυνη βεστιαρίου: Νικολέτα Καΐση

Ραφή κοστουμιών: Σόφη Μπάγκα Ατελιέ, Χαρούλα Μπορδόχα

Κατασκευή μάσκας: Τίνα Παραλή

Ηλεκτρολόγος – φωτιστής: Γιώργος Γκόλαντας, Νίκος Φονιαδάκης

Για τη μουσική του έργου στην πρώτη παράσταση του 2008 έπαιξαν οι μουσικοί: Γιάννης Σπάθας (κιθάρες), Θύμιος Παπαδόπουλος (κλαρίνο), Μιχάλης Τζουγανάκης (λαούτο), Ανδρέας Κατσιγιάννης (σαντούρι), Αντώνης Σταυρόπουλος (μπάσο), Γιώργος Σκορδαλός (λύρα), Ανδρέας Σίκης (νέι, ντουντούκ, γκάιντα, νταούλι)

Ηχογράφηση, Μίξη: Ηλίας Λάκκας, Studio Odeon,

Ηχητική επεξεργασία - μίξη 2ης παράστασης του 2026 : Δημήτρης Μπέλλος studio Decibel

Ηχογράφηση φωνών: Γιάννης Σκαρδάμης, Studio DNA LAB

Αφίσα παράστασης: Γιάννης Πέτρου

Σχεδιασμός Προγράμματος: Λίλα Παλαιολόγου - pelpal productions

Φωτογραφίες προώθησης: Αντώνης Γραβάνης

Μακιγιάζ φωτογράφισης προώθησης: Βιβή Νικολάου

Hairstyling Φωτογράφισης προώθησης: Sandrakis Κομμωτήριο

Βιντεοσκόπηση - Teaser: Σωτήρης Παππάς

**Το Θεσσαλικό Θέατρο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στο καφενείο - μεζεδοπωλείο «Γιασεμί» για την ευγενική παραχώρηση των καρεκλών**

Παραστάσεις στη Λάρισα:

1, 2 & 3 Ιουλίου στις 21:15 στο Β’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας (τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί)

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 στις 21:00 στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ

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Πρόγραμμα περιοδείας:

- 8 Ιουλίου στις 21:15, Θέατρο Αλτιναλμάζη στην Αλεξανδρούπολη

- 9 Ιουλίου στις 21:15, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης

- 10 Ιουλίου στις 21:15, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής

- 11 Ιουλίου στις 21:15, Θέατρο Λόφου Κιλκίς

- 15 Ιουλίου στις 21:15, Θέατρο «Ορέστης Μακρής» Χαλκίδα

- 18 Ιουλίου στις 21:15, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων Καβάλα

- 25 Ιουλίου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο Καβασίλων

- 26 Ιουλίου στις 21:15, Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» Αίγιο

- 27 Ιουλίου στις 21;15, Δημοτικό Θερινό Θέατρο της Πάτρας

- 29 Ιουλίου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο «Λατόμι» Τύρναβος

- 30 Ιουλίου στις 21:15, «Θέατρο Τεμπών» στο Ομόλιο

- 2 Αυγούστου στις 21:15, Ανοιχτό Θέατρο Ελασσόνας

- 24 Αυγούστου στις 21:00, Υπαίθριο θέατρο ΕΗΜ - Φρόντζου, Ιωάννινα

- 25 Αυγούστου στις 21:00, Θέατρο «Μιχάλης Γκανάς» Ηγουμενίτσα

- 27 Αυγούστου στις 21:00, Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης»

- 29 Αυγούστου στις 21:00, «Θέατρο Χοροστάσι» Κρανιά

- 31 Αυγούστου στις 21:00, Ανοιχτό Θέατρο Φρουρίου Τρικάλων

- 2 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκη

- 4 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα» Βόλος

- 5 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Λαμίας

Παραστάσεις στην Αθήνα

- Τρίτη 14 Ιουλίου στις 21:15, Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

- Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 21:15, Κηποθέατρο Δήμου Παπάγου

- Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Βράχων

-Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Αχαρνές

- Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο «Θανάσης Βέγγος», Κορυδαλλός,

- Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο «Δημήτρης Κιντής»

Άλσους Ηλιούπολης

- Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στη Νέα Σμύρνη

- Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Θέατρο Πέτρας Πετρούπολη

Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 18€, προπώληση 15€, μειωμένο 12€ (ΑΜΕΑ, ανέργων, πολυτέκνων, τριτέκνων, άνω των 65, μαθητικό, φοιτητικό, ομαδικό άνω των οχτώ ατόμων)

Πληροφορίες :

τηλ. 2410-621209, 2410-533417 & 6980493082

Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 14:00

Εισιτήρια: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/matomenos-gamos-1/

και στο κατάστημα PUBLIC

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