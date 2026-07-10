Attica Roots Festival: Ξεχωριστή συναυλία των Gadjo Dilo την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Κολωνάκι

Snapshot Το Attica Roots Festival παρουσιάζει τους Gadjo Dilo σε συναυλία στην Πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 στις 20:30.

Οι Gadjo Dilo συνδυάζουν την ελληνική μουσική των δεκαετιών ’50 και ’60 με τη gypsy swing και τη manouche jazz, δημιουργώντας το μουσικό ιδίωμα «Manouche De Grec».

Η συναυλία ενσωματώνει στοιχεία ελληνικής παράδοσης, αυτοσχεδιασμό jazz και επιρροές από το Παρίσι και τη swing παράδοση.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και η διοργάνωση γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι τα NEXTSTEP MEDIA, IEFIMERIDA.GR και τηλεοπτικός χορηγός το MEGA. Snapshot powered by AI

Το «Attica Roots Festival», ο μεγάλος πολιτιστικός θεσμός της Περιφέρειας Αττικής που συνδέει τη μουσική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, παρουσιάζει την Κυριακή 12 Ιουλίου τους Gadjo Dilo (τρελός μπαλαμός) σε μια ξεχωριστή συναυλία στην Πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ οι Gadjo Dilo έρχονται να ενσαρκώσουν ιδανικά τη φιλοσοφία της διοργάνωσης: την αναζήτηση των μουσικών «ριζών» μέσα από τη συλλογική μνήμη, τη δύναμη των παραδοσιακών τραγουδιών και τις νέες, δημιουργικές προσεγγίσεις που τα φέρνουν στο παρόν.

Εμπνευσμένοι από τη gypsy swing και τον θρυλικό κιθαρίστα Django Reinhardt, οι Gadjo Dilo παντρεύουν αριστοτεχνικά το αγαπημένο ελληνικό τραγούδι, κυρίως της σκηνής του ’50 και του ’60, με τη manouche jazz. Το αποτέλεσμα είναι το ιδιαίτερο και μοναδικό μουσικό τους ιδίωμα, το «Manouche De Grec» (μια ελληνική εκδοχή της gypsy jazz παράδοσης).

Με αφετηρία αυτούς τους δύο μουσικούς πολιτισμούς και με πειραματισμούς πάνω σε εταγενέστερους ήχους της jazz, οι ελληνικές μελωδίες περνούν μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, τις αναφορές στα αμερικανικά jazz standards και την ατμόσφαιρα των γαλλικών τραγουδιών του μεσοπολέμου.

Στην Πλατεία Δεξαμενής, το φεστιβάλ συναντά έναν ήχο γεμάτο ενέργεια, που κινείται διαρκώς ανάμεσα στην Αθήνα, το Παρίσι και τη swing παράδοση, φωτίζοντας τις ρίζες της αστικής μας μουσικής.

Line Up:

Σωτήρης Πομόνης: Κιθάρα

Κώστας Μητρόπουλος: Κιθάρα

Σέργιος Χρυσοβιτσάνος: Βιολί

Γιώργος Τσιατσούλης: Ακορντεόν

Ηλιάνα Τσαπατσάρη: Φωνή

Γιώργος Ρούλος: Κοντραμπάσο

Πληροφορίες

Διοργάνωση: Περιφέρεια Αττικής

Θεσμός: Attica Roots Festival

Εκδήλωση: Συναυλία Gadjo Dilo

Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026

Ώρα Έναρξης: 20:30

Τοποθεσία: Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι

Είσοδος: ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Χορηγός Επικοινωνίας: NEXTSTEP MEDIA ΚΑΙ IEFIMERIDA.GR

Τηλεοπτικός Χορηγός Επικοινωνίας: MEGA

Για περισσότερες πληροφορίες: www.atticaroots.gr

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