Χαρδαλιάς: «Με το Attica Roots Festival αναδεικνύουμε την Αττική ως περιφέρεια πολιτισμού, ιστορίας»

Με εξαιρετική επιτυχία συνεχίζεται το «Attica Roots Festival», το νέο ανοικτό και δωρεάν προς όλους φεστιβάλ της Περιφέρειας Αττικής που μετατρέπει εμβληματικούς χώρους του Λεκανοπεδίου σε ζωντανά σημεία συνάντησης της ιστορίας, της μνήμης και της σύγχρονης δημιουργίας, με επίκεντρο τις μουσικές ρίζες του τόπου μας.

Μετά την εμφάνιση των Mode Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά, χθες πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συναυλία του φεστιβάλ, στον χώρο του αναψυκτηρίου του αρχαιολογικού χώρου του Σουνίου, στο νοτιότερο άκρο της Αττικής. Εκεί, η κορυφαία ερμηνεύτρια Δήμητρα Γαλάνη, μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και την Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Κωνσταντίνου, παρουσίασαν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, σε μια ξεχωριστή βραδιά υψηλής αισθητικής, συγκίνησης και μουσικής μέθεξης.



Με φόντο το βαθύ μπλε του Αιγαίου, τον φωτισμένο Ναό του Ποσειδώνα, τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό και το σχεδόν ολόγιομο φεγγάρι, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σπάνια μουσική συνάντηση, όπου το λαϊκό τραγούδι συνομίλησε με το βυζαντινό μέλος, αναδεικνύοντας υπόγειες συγγένειες, κοινές καταβολές και πνευματικές γέφυρες που διαπερνούν τη μουσική μας παράδοση.



Η έναρξη δόθηκε με τον ύμνο «Τη Υπερμάχω» και τη μοναδική «Συννεφιασμένη Κυριακή», δημιουργώντας από τα πρώτα λεπτά μια ατμόσφαιρα κατάνυξης και συγκίνησης. Ακολούθησαν τα «Ό,τι κι αν πω δεν σε ξεχνώ» και «Γεννήθηκα για να πονώ», με τα δύο μπουζούκια της ορχήστρας, τον Γιώργο Μάτσικα και τον Κώστα Γεδίκη, να δίνουν τον χαρακτηριστικό λαϊκό παλμό και να οδηγούν το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μνήμες, εικόνες και συναίσθημα.

Στη συνέχεια, ο ύμνος «Τον Νυμφώνα σου βλέπω» συνδέθηκε με μοναδικό τρόπο με το «Αντιλαλούνε τα βουνά», ενώ το «Τροπάριο της Κασσιανής» συναντήθηκε μουσικά με τα τραγούδια «Ίσως αύριο», «Μάτια παλάτια» και «Κυριακή σε γνώρισα» για να ακολουθήσουν πολλά ακόμη γνωστά τραγούδια. Οι εναλλαγές ανάμεσα στη βυζαντινή χορωδιακή απόδοση και τη λαϊκή ερμηνεία ανέδειξαν τη διαχρονικότητα της ελληνικής μουσικής έκφρασης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές παραδόσεις μπορούν να συνυπάρχουν και να σαγηνεύουν το κοινό. Τη συναυλία διηύθυνε ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, συμμετέχοντας παράλληλα και ως σολίστ στο σαντούρι, ενώ μετείχε και. Τραγουδιστής και κιθαρίστας Βασίλης Προδρόμου που τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζει για τις ποιοτικές του ερμηνείες.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Θέλουμε να φέρουμε τον πολιτισμό σε κάθε γειτονιά»

Προσερχόμενος στην εκδήλωση, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής: «Συνεχίζουμε αυτό το όμορφο μουσικό οδοιπορικό του «Attica Roots Festival», στο Σούνιο, σε ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα πολιτισμού της Αττικής μας, με τη Δήμητρα Γαλάνη, την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και την Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία. Από τη Ρωμαϊκή Αγορά μέχρι τον Ναό του Ποσειδώνα, τα πρώτα βήματα αυτού του νέου φεστιβάλ αποτυπώνουν με σαφήνεια την πρόθεσή μας να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια και να δώσουμε το δικό μας στίγμα στον πολιτισμό: έναν πολιτισμό ανοικτό, ζωντανό, συμμετοχικό, προσβάσιμο σε κάθε πολίτη.

Για εμάς, ο πολιτισμός αποτελεί δημόσιο αγαθό. Είναι κοινωνική συνοχή, είναι ταυτότητα, είναι τρόπος να ξανασυναντηθούμε με τις ρίζες μας και ταυτόχρονα να κοιτάξουμε μπροστά. Σε μια περίοδο που οι οικογένειες δοκιμάζονται οικονομικά, επιλέγουμε όλες οι εκδηλώσεις να έχουν ελεύθερη είσοδο, ώστε κανείς να μη στερηθεί τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με μεγάλους δημιουργούς, σημαντικούς καλλιτέχνες και τη μουσική μας παράδοση.

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και συμβάλλουν ώστε το φεστιβάλ να είναι πραγματικά ανοικτό στο κοινό. Οι εννέα συναυλίες του Attica Roots Festival είναι μόνο η αρχή. Με σκληρή δουλειά και καθημερινή προσπάθεια, θέλουμε να φέρουμε τον πολιτισμό σε κάθε γειτονιά, να ενώσουμε το παρελθόν με το παρόν και να αναδείξουμε τις ρίζες που μας κρατούν δημιουργικά ζωντανούς. Αναδεικνύουμε την Αττική ως Περιφέρεια πολιτισμού, ιστορίας, εξωστρέφειας και δημιουργίας».



Από την πλευρά του, ο καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης, δίνοντας το δικό του χαρακτηριστικό στίγμα για τη βραδιά, δήλωσε:

«Δήμητρα Γαλάνη, φίλη αγαπημένη. Τσιτσάνης, αιώνιος. Ναός του Ποσειδώνα, ελληνικό φως, θάλασσα και τραγούδι. Μια βραδιά που τα έχει. Παρών».



Στην εκδήλωση παρέστησαν εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, πέραν του κ. Χαρδαλιά, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτριος Δαμάσκος, η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, η γενική διευθύντρια του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και ο διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής Σωτήρης Νικολαρόπουλος.

Παρόντες ήταν επίσης, μεταξύ άλλων, ο καταξιωμένος μουσικός Μπάμπης Τσέρτος και η καλλιτέχνις Πανδώρα Ξαρχάκου, κόρη του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου.

Αύριο στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου η επόμενη συναυλία με τους Barikada

Το Attica Roots Festival συνεχίζεται με την τρίτη κατά σειρά συναυλία, που θα δοθεί από τους Barikada, αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου στις 20:30, στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου, στο Θησείο.

Το συγκρότημα αντιμετωπίζει τις μουσικές ρίζες ως γιορτή και ως διαρκή πολιτισμική ανταλλαγή. Το project του Florian Mikuta ξεκινά από το ρεμπέτικο, τη βαλκανική και τη ρομά μουσική, μεταφέροντας αυτές τις μουσικές σε ένα σύγχρονο ηχητικό περιβάλλον με ska, dub, drum’n’bass, techno και electronica. Η δική τους παράδοση χορεύει, ηλεκτρίζεται και περνά από την πλατεία στο dancefloor.



Στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου, κάτω από την Ακρόπολη, οι Barikada αναμένεται να ενεργοποιήσουν τις ρίζες της αστικής λαϊκής κουλτούρας μέσα από έναν ήχο ανοιχτό, πολυρυθμικό και πολυσυλλεκτικό. Η επιλογή του Θησείου εντάσσεται στη φιλοσοφία του φεστιβάλ να συνδέει τη μουσική εμπειρία με τον δημόσιο χώρο και τα τοπόσημα της πόλης, δίνοντας στους πολίτες και τους επισκέπτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δράσεις υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς.