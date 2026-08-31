«Γινόταν πρόβα» - Τι απαντά το Υπουργείο Πολιτισμού για την παρουσία ατόμων στην Ακρόπολη

Snapshot Την Παρασκευή 28 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε πρόβα της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, όχι άνοιγμα για το κοινό.

Η παρουσία ατόμων στον Ιερό Βράχο εκείνη τη βραδιά συνδεόταν αποκλειστικά με καλλιτεχνική δραστηριότητα και όχι με τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου.

Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης δεν ήταν ανάμεσα στους αρχαιολογικούς χώρους που άνοιξαν για το κοινό τη βραδιά της πανσελήνου.

Η διαδικασία της πρόβας είχε εξεταστεί και εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

Η σύγχυση προκλήθηκε από την παρουσία βίντεο και φωτογραφιών στα social media που έδειχναν άτομα στον χώρο, παρά το γεγονός ότι ο χώρος ήταν κλειστός για το κοινό. Snapshot powered by AI

Βίντεο και φωτογραφίες με την παρουσία ατόμων στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου, όταν η Αθήνα έστρεψε το βλέμμα της στην Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, προκάλεσαν συζητήσεις και σειρά ερωτημάτων στα social media.

Οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα έδειχναν ανθρώπους να βρίσκονται στον χώρο της Ακρόπολης, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται πώς ήταν δυνατόν να υπάρχει πρόσβαση στον Ιερό Βράχο, από τη στιγμή που αυτός δεν περιλαμβανόταν στους αρχαιολογικούς χώρους που είχαν ανακοινωθεί ως ανοιχτοί για το κοινό στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πανσέληνο. Το ερώτημα έγινε ακόμη πιο έντονο, καθώς η πρόσβαση στον Ιερό Βράχο κατά τις βραδινές ώρες δεν προβλέπεται στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου.

Το ζήτημα προκάλεσε αρκετά σχόλια, με ορισμένους χρήστες να κάνουν λόγο για παρουσία ατόμων σε έναν χώρο που τυπικά παρέμενε κλειστός για το κοινό και να ζητούν εξηγήσεις για το τι ακριβώς είχε συμβεί.

Το Newsbomb.gr επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τις εικόνες που είχαν κυκλοφορήσει.

Όπως ανέφερε το Υπουργείο Πολιτισμού στο Newsbomb.gr, η παρουσία των ατόμων στον Ιερό Βράχο δεν αφορούσε άνοιγμα του χώρου για το κοινό, αλλά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, η απάντηση του Υπουργείου αναφέρει:

«Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, πραγματοποιήθηκε πρόβα της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων, ενόψει επερχόμενης εκδήλωσης»

Το Υπουργείο διευκρινίζει, ότι η σχετική διαδικασία είχε εξεταστεί και εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

Η Ακρόπολη δεν ήταν στους χώρους που άνοιξαν για την Πανσέληνο

Η σύγχυση φαίνεται πως προέκυψε και από το γεγονός ότι 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα παρέμειναν ανοιχτοί στο κοινό για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, με ειδικό ωράριο και δράσεις.

Στην Αθήνα, μεταξύ άλλων, το Μουσείο Ακρόπολης είχε προγραμματίσει διευρυμένο ωράριο και παρέμεινε ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ωστόσο, ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης δεν περιλαμβανόταν στη σχετική λίστα των χώρων που άνοιξαν για το κοινό το βράδυ της πανσελήνου, με τις εικόνες ανθρώπων στον χώρο να δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, τα οποία ενισχύθηκαν από την αναπαραγωγή των σχετικών βίντεο στα social media.

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