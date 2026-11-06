ΛΕΞ: Επιστρέφει με νέο άλμπουμ και στήνει ένα μυστήριο γύρω από την κυκλοφορία του

Το μυστηριώδες παιχνίδι, οι αινιγματικές αναρτήσεις και η αντίστροφη μέτρηση που οδήγησαν στην αποκάλυψη του «Μπάσταρδου» που κυκλοφορεί στις 13 Νοεμβρίου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

ΛΕΞ: Επιστρέφει με νέο άλμπουμ και στήνει ένα μυστήριο γύρω από την κυκλοφορία του

Ο ΛΕΞ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Ο ΛΕΞ προαναγγέλλει το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Μπάσταρδος», που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου.
  • Η καμπάνια προώθησης βασίζεται σε ένα μυστηριώδες επιτραπέζιο παιχνίδι με αναφορές στη Θεσσαλονίκη και αισθητική της δεκαετίας του 1990.
  • Στο προφίλ «Μπάσταρδος» στο Instagram εμφανίζονται αινιγματικές αναρτήσεις και κάρτες που πιθανόν αποκαλύπτουν τίτλους τραγουδιών.
  • Η ημερομηνία κυκλοφορίας και η θεματολογία της καμπάνιας περιλαμβάνουν στοιχεία τρόμου και αναφορές στην κινηματογραφική σειρά «Παρασκευή και 13».
  • Ο ΛΕΞ έχει διαγράψει παλιές δημοσιεύσεις και χρησιμοποιεί την προώθηση ως παιχνίδι αναζήτησης στοιχείων για την επιστροφή του.
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Ένα μυστηριώδες επιτραπέζιο παιχνίδι έχει κάνει την εμφάνισή του τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με διαφημιστικά βίντεο και αινιγματικά μηνύματα να εμφανίζονται ως χορηγούμενες αναρτήσεις σε Instagram, YouTube και TikTok.

Το μυστήριο πίσω από την καμπάνια λύθηκε, καθώς αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για την προαναγγελία του νέου άλμπουμ του ΛΕΞ, με τίτλο «Μπάσταρδος», το οποίο θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Η φράση «Στην εποχή του μη χρόνου… ένας ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΣ γεννιέται» αποτελεί το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας, η οποία έχει επιλέξει να μην αποκαλύψει εξαρχής όλες τις λεπτομέρειες της νέας κυκλοφορίας. Αντίθετα, δημιουργεί ένα μικρό μυστήριο, καλώντας ουσιαστικά το κοινό να αναζητήσει τα στοιχεία που κρύβονται πίσω από το παιχνίδι.

Το ενδιαφέρον ενισχύθηκε όταν ο ΛΕΞ διέγραψε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του από το Instagram, ενώ στο προφίλ με την ονομασία «Μπάσταρδος» άρχισαν να εμφανίζονται αναρτήσεις προετοιμάζοντας το έδαφος για την αποκάλυψη του νέου άλμπουμ.

ΛΕΞ - ΑΛΜΠΟΥΜ

Η αντίστροφη μέτρηση στο Spotify για το άλμπουμ του ΛΕΞ

Το επιτραπέζιο με τα τέσσερα παιδιά και τις αναφορές στη Θεσσαλονίκη

Η καμπάνια είχε αρχίσει να ξεδιπλώνεται ήδη από τις 20 Οκτωβρίου, όταν στον σχετικό λογαριασμό δημοσιεύτηκε το πρώτο βίντεο. Με αισθητική που παραπέμπει στη δεκαετία του 1990 και θυμίζει την ατμόσφαιρα της δημοφιλούς σειράς «Stranger Things», παρουσιάζει τέσσερα παιδιά να παίζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με την ονομασία «Μπάσταρδος».

Στο βίντεο ακούγεται η φωνή του Αργύρη Παυλίδη, γνωστού από τις μεταγλωττίσεις παιδικών ταινιών και σειρών, να αφηγείται: «Στην εποχή του μη χρόνου, μια λάθος κίνηση μπορεί να αλλάξει την ιστορία, η μάσκα περιμένει εσένα».

Το ταμπλό του παιχνιδιού κρύβει, μάλιστα, αναφορές στη Θεσσαλονίκη, την πόλη με την οποία έχει συνδεθεί η μουσική πορεία του ΛΕΞ. Ανάμεσα στα σημεία που διακρίνονται βρίσκονται η Καμάρα, ο Λευκός Πύργος και ο Πύργος του ΟΤΕ.

Οι αναρτήσεις που τροφοδότησαν τις θεωρίες των θαυμαστών

Το μυστήριο ενισχύθηκε με τη δημοσίευση ενός εικονογραφημένου πόστερ, το οποίο εκτιμάται ότι αποτελεί το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ. Στην εικόνα εμφανίζονται διάφορες φιγούρες, που οι θαυμαστές συσχετίζουν με τον ίδιο τον ΛΕΞ, αλλά και τους Dof Twogee, Squeezy Anks και Σαντάμ.

https://www.instagram.com/p/De69fudoILU/

Μια ακόμη φιγούρα, που θυμίζει νεράιδα, έχει προκαλέσει συζητήσεις για το ενδεχόμενο γυναικείας συμμετοχής στον δίσκο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί κάποια συνεργασία.

Παράλληλα, στον λογαριασμό εμφανίστηκαν κάρτες που θυμίζουν εκείνες ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού και αρχικά θεωρήθηκε ότι ενδέχεται να κρύβουν τίτλους τραγουδιών. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν τα «Genesis», «Kitrina Fota», «Black Out» και «Kavatzodromoi», τα οποία συνοδεύονταν από σύντομες, αινιγματικές φράσεις.

Τελικά, ο γρίφος λύθηκε, καθώς οι συγκεκριμένοι τίτλοι αποκαλύφθηκε ότι περιλαμβάνονται στη λίστα τραγουδιών του νέου άλμπουμ του ΛΕΞ, όπως αυτή εμφανίζεται πλέον στο Spotify.

https://www.instagram.com/reel/DfP3ymkIyVq/

Η ημερομηνία κυκλοφορίας και η αναφορά στον Τζέισον

Η επιλογή της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου δεν φαίνεται να είναι τυχαία. Το προωθητικό υλικό περιλαμβάνει αναφορές στην εμβληματική κινηματογραφική σειρά τρόμου «Παρασκευή και 13», με τη μάσκα που εμφανίζεται στο πρώτο βίντεο να θυμίζει εκείνη του Τζέισον Βόρχις, του κεντρικού χαρακτήρα των ταινιών.

https://www.instagram.com/p/Dehlydgocu_/

Η αισθητική της καμπάνιας συνδυάζει στοιχεία τρόμου, νοσταλγία από τη δεκαετία του 1990 και αναφορές στην ποπ κουλτούρα, ενώ το επιτραπέζιο λειτουργεί ως το βασικό μέσο μέσα από το οποίο ξεδιπλώνεται η ιστορία της νέας κυκλοφορίας.

Ο ΛΕΞ φαίνεται πως έχει επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο να προετοιμάσει το κοινό του για την επιστροφή του, μετατρέποντας την προώθηση του άλμπουμ σε ένα παιχνίδι αναζήτησης στοιχείων. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, με τη νέα δισκογραφική δουλειά του να αναμένεται στις 13 Νοεμβρίου δίνοντας τη δυνατότητα για προ-αποθήκευση εδώ.

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