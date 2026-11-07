Disney+: 5 νέες σειρές που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου τον Νοέμβριο

Το Σαββατοκύριακο είναι η ιδανική ευκαιρία για να αφήσεις λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις, να παραγγείλεις κάτι καλό και να βρεις την επόμενη σειρά που θα σε κάνει να πατήσεις «επόμενο επεισόδιο» ενώ έχει πάει ήδη δύο το πρωί. Το Disney+ έχει ανανεώσει σημαντικά τον κατάλογό του μέσα στον Νοέμβριο με νέες παραγωγές και επιστροφές αγαπημένων σειρών, καλύπτοντας διαφορετικά γούστα.

Από την επιστροφή του Πέρσι Τζάκσον και τα τηλεοπτικά σκάνδαλα των «Ανταγωνιστών» μέχρι μια αυτοκράτειρα που δεν σκοπεύει να αφήσει κανέναν να της πάρει τον θρόνο. Αυτές είναι πέντε σειρές που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου.

1. Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι (3ος κύκλος)

Πρεμιέρα: 20 Νοεμβρίου | Με δύο επεισόδια

Αν μεγάλωσες με μια ιδιαίτερη αδυναμία στην ελληνική μυθολογία, αλλά δεν έχεις πρόβλημα να τη δεις μέσα από μια σύγχρονη fantasy περιπέτεια, ο Πέρσι Τζάκσον επιστρέφει με νέες αποστολές και ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους.

Στον τρίτο κύκλο, με τιτλο «Η Κατάρα του Τιτάνα», ο νεαρός ημίθεος βρίσκεται αντιμέτωπος με την εξαφάνιση της Άναμπεθ, την ώρα που μια μεγάλη προφητεία απειλεί να αλλάξει για πάντα τη μοίρα του Ολύμπου. Ένα παιδί ημίθεος μπορεί να οδηγήσει τους θεούς σε μια νέα εποχή ή να γίνει η αιτία της απόλυτης καταστροφής.

Με τη μυθολογία, τη δράση και τις ανατροπές να παραμένουν στο επίκεντρο, η σειρά επιστρέφει για να θυμίσει ότι οι περιπέτειες των θεών δεν περιορίζονται στα σχολικά βιβλία.

2. Οι Ανταγωνιστές (2ος κύκλος, Β' μέρος)

Πρεμιέρα: 11 Νοεμβρίου | Με τρία επεισόδια

Πλούτος, εξουσία, απιστία, προδοσία και άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να κάνουν σχεδόν τα πάντα για να επικρατήσουν. Καλώς ήρθες ξανά στο Rutshire.

Η επιτυχημένη βρετανική σειρά, βασισμένη στα βιβλία της Jilly Cooper, επιστρέφει με το δεύτερο μέρος του δεύτερου κύκλου και έξι νέα επεισόδια. Η μάχη του Tony Baddingham με τον Declan O'Hara για την κυριαρχία στον τηλεοπτικό κόσμο των Cotswolds φτάνει στα άκρα, ενώ ο Rupert Campbell-Black καλείται να αντιμετωπίσει τους προσωπικούς του δαίμονες.

Με φόντο την υπερβολή των 80s, πολυτελή πάρτι, μυστικά και σχέσεις που δοκιμάζονται, οι «Ανταγωνιστές» προσφέρουν ένα απολαυστικό μείγμα δράματος και ίντριγκας. Για όσους αγαπούν τις σειρές όπου κανείς δεν είναι πραγματικά αθώος, η επιστροφή τους είναι καλή αφορμή για τηλεοπτικό μαραθώνιο.

3. Όλα Επιτρέπονται (2ος κύκλος)

Διαθέσιμη τώρα |Με δύο επεισόδια

Αν πιστεύεις ότι οι δικαστικές αίθουσες είναι βαρετές, μάλλον δεν έχεις περάσει από το σύμπαν του Ryan Murphy. Το «Όλα Επιτρέπονται» επιστρέφει με δεύτερο κύκλο και υπόσχεται ακόμη περισσότερα σκάνδαλα, μυστικά και παρασκηνιακές συγκρούσεις.

Οι δικηγόροι της εταιρείας «Grant, Ronson & Greene» επιστρέφουν στη δράση, με τις επαγγελματικές φιλοδοξίες, τις προσωπικές σχέσεις και τις νέες συμμαχίες να δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Μια μεγάλη αποκάλυψη απειλεί, μάλιστα, να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της εταιρείας.

Ο Ryan Murphy ξέρει καλά πώς να δημιουργεί τηλεοπτικό χάος και η συγκεκριμένη παραγωγή δεν σκοπεύει να αποτελέσει εξαίρεση. Αν αναζητάς μια σειρά με ένταση, γρήγορο ρυθμό και χαρακτήρες που δεν περνούν απαρατήρητοι, μπορείς να της δώσεις μια ευκαιρία.

4. The Remarried Empress

Διαθέσιμη τώρα | Νέο επεισόδιο κάθε Τρίτη

Μια αυτοκράτειρα, ένας άπιστος σύζυγος, μια γυναίκα που διεκδικεί τη θέση της και μια δεύτερη ευκαιρία που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Το «The Remarried Empress» φέρνει στο Disney+ μια νέα κορεατική σειρά με έντονο δραματικό στοιχείο, ίντριγκες και ανατροπές.

Η Ναβιέρ είναι μια ισχυρή αυτοκράτειρα που έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ακμάζουσα αυτοκρατορία στο πλευρό του συζύγου της, Σοβιέσου. Όλα ανατρέπονται όταν εκείνος φέρνει στο παλάτι τη Ράστα, μια δούλα την οποία θέλει να κάνει παλλακίδα του.

Η Ναβιέρ, όμως, δεν σκοπεύει να παρακολουθήσει παθητικά την κατάρρευση της ζωής της. Όταν ο πρίγκιπας Χέινρι, ηγεμόνας του Δυτικού Βασιλείου, δείχνει ενδιαφέρον για εκείνη, βρίσκεται μπροστά σε μια απόφαση που θα καθορίσει το μέλλον της.

Μια ιστορία για την εξουσία, την προδοσία και την προσωπική αξιοπρέπεια, που έχει όλα τα συστατικά για να γίνει η επόμενη τηλεοπτική σου συνήθεια.

5. American Horror Story: 13

Διαθέσιμη τώρα

Είναι ορισμένες σειρές που ξέρουν πώς να σε κάνουν να ανησυχείς συνεχώς για το ποιος βρίσκεται από πίσω σου, και το «American Horror Story» είναι μία από αυτές. Ο 13ος κύκλος έρχεται για να τιμήσει τον αριθμό που έχει συνδεθεί όσο λίγοι με τον τρόμο και την κακοτυχία, με ένα καστ γεμάτο αστέρες, αρκετοί από τους οποίους ενσαρκώνουν ξανά χαρακτήρες που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Το νέο κεφάλαιο αντλεί έμπνευση από την πλούσια ιστορία της σειράς, φέρνοντας στο προσκήνιο αναφορές σε εμβληματικές σεζόν, όπως το «Murder House», το «Coven», το «Hotel» και το «Apocalypse».

Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιοι γνώριμοι εφιάλτες θα επιστρέψουν και ποιες εκπλήξεις έχει ετοιμάσει η παραγωγή για τους πιστούς fans. Αν έχεις αδυναμία στις ιστορίες τρόμου και στις ανατροπές που σε κάνουν να αναρωτιέσαι τι μόλις παρακολούθησες, το φινάλε του 13ου κύκλου είναι μια καλή αφορμή για να επιστρέψεις στον κόσμο του «American Horror Story».

Ο Νοέμβριος έχει αρκετό τηλεοπτικό υλικό για να γεμίσει τις βραδιές σου. Είτε προτιμάς μυθολογικές περιπέτειες είτε ίντριγκες, δικαστικά σκάνδαλα και δυνατές προσωπικότητες, το Disney+ έχει φροντίσει να μη μείνεις χωρίς επόμενο επεισόδιο.

Απολαύστε στο Disney+ μέσω ESPN, τη δράση του NBA έως και τους τελικούς,. Ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις αγώνων ΝΒΑ, μαζί με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο είναι τώρα διαθέσιμα χωρίς πρόσθετο κόστος.