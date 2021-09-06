ΕΟΚ: Στην τελική ευθεία για τις εκλογές – Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι
Η ΕΟΚ γνωστοποίησε επίσημα τους υποψήφιους για τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Η αντίστροφη μέτρηση για την εκλογική διαδικασία μπαίνει στην τελική της ευθεία.
Η ελληνική ομοσπονδία έκανε επίσημα γνωστούς τους υποψήφιους για τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν στις 12 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ
Οι υποψήφιοι για την εκλογή στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΟΚ για τις αρχαιρεσίες της 12ης Σεπτεμβρίου 2021.
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΛΙΟΛΙΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΦΑΣΟΥΛΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
Οι υποψήφιοι για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ.
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΓΑΛΛΟΣ
|ΚΛΕΑΝΘΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΗΣ
|ΚΙΜΩΝ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΑΓΡΕΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΔΙΤΣΙΟΣ
|ΤΡΥΦΩΝΑΣ
|ΝΑΟΥΜ
|ΔΟΤΑΣ
|ΖΗΣΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΕΙΑΚΟΥ – ΣΠΙΝΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΙΛΑΝΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΣΕΡΑΦΕΙΜ
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΟΥ
|ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (ΜΕΜΟΣ)
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΣΠΥΡΟΣ
|ΚΑΝΕΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΚΟΣΜΑΣ
|ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
|ΑΝΝΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΩΤΣΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΑΡΚΑΚΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΟΥΖΑΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΕΓΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΙΚΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΤΟΥΜΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΡΕΝΤΖΙΑΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΡΟΥΜΠΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΑΒΒΙΔΗΣ
|ΛΑΖΑΡΟΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΣΚΟΠΑ
|ΕΛΕΝΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΑΚΗΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΡΑΚΑΛΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΤΣΑΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΣΟΥΜΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οι υποψήφιοι για την εκλογή στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΕΝΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΚΑΒΒΑΔΙΑ
|ΟΛΓΑ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΣΣΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΦΑΡΜΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Οι υποψήφιοι για την εκλογή εκπροσώπου της ΕΟΚ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΛΙΟΛΙΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΡΕΝΤΖΙΑΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
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