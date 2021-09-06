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ΕΟΚ: Στην τελική ευθεία για τις εκλογές – Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι

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Εκλογές ΕΟΚ
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Η ΕΟΚ γνωστοποίησε επίσημα τους υποψήφιους για τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκλογική διαδικασία μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Η ελληνική ομοσπονδία έκανε επίσημα γνωστούς τους υποψήφιους για τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν στις 12 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ

Οι υποψήφιοι για την εκλογή στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΟΚ για τις αρχαιρεσίες της 12ης Σεπτεμβρίου 2021.

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΑΓΓΕΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

Οι υποψήφιοι για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ.

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΑΛΛΟΣΚΛΕΑΝΘΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΗΣΚΙΜΩΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΓΡΕΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΦΩΤΙΟΣ
ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΙΤΣΙΟΣΤΡΥΦΩΝΑΣΝΑΟΥΜ
ΔΟΤΑΣ ΖΗΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΙΑΚΟΥ – ΣΠΙΝΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΛΑΝΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (ΜΕΜΟΣ)ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΝΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΑΝΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΟΛΙΤΣΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΥΖΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΑΚΟΥΛΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΓΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΤΙΚΟΥΔΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΟΥΜΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΦΙΛΙΠΠΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΥΛΟΣ
ΡΕΝΤΖΙΑΣΕΥΘΥΜΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΟΥΜΠΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣΛΑΖΑΡΟΣΠΑΥΛΟΣ
ΣΚΟΠΑΕΛΕΝΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΒΑΣΙΛΙΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΚΗΣΛΑΜΠΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΑΚΑΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΑΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΘΕΟΦΑΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι υποψήφιοι για την εκλογή στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΝΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑΟΛΓΑΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΣΣΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

Οι υποψήφιοι για την εκλογή εκπροσώπου της ΕΟΚ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

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