Σαλαμίνα: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Σαλαμίνος λόγω πυρκαγιάς σε όχημα

Snapshot Η διακοπή κυκλοφορίας σημειώνεται στο ύψος της οδού Αρετής.

Οι αρχές έχουν αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές όπου είναι δυνατόν.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή για τυχόν τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στη Λεωφόρο Σαλαμίνος, στην περιοχή της Σαλαμίνας, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της οδού Αρετής, με τις αρχές να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ή για τυχόν τραυματισμούς.