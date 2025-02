Stoiximan GBL: Αντίστροφη μέτρηση για τη post season

Τέσσερις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της φετινής Stoiximan GBL και η αγωνία κορυφώνεται για την τελική κατάταξη. Αναλυτικά το format της post season.

Με εξαίρεση τις δύο πρώτες θέσεις όπου Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR και Ολυμπιακός έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα, οι υπόλοιπες θέσεις θα κριθούν στις τέσσερις εναπομείνασες αγωνιστικές.

Και οι 12 ομάδες της λίγκας θα συμμετάσχουν στην post season εκεί που θα κριθούν ο τίτλος του πρωταθλητή, η τελική κατάταξη αλλά και η ομάδα που θα υποβιβαστεί.

Αναλυτικά:

Play In για δύο θέσεις στην 8άδα

Με την ολοκλήρωση της regular season θα γίνουν οι αγώνες των Play-In απ' όπου θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα συμπληρώσουν τη σύνθεση των playoffs, αλλά και οι δύο που θα διεκδικήσουν, στη συνέχεια, την παραμονή τους στη Stoiximan GBL.

Με την ολοκλήρωση της regular season θα γίνουν οι αγώνες των Play-In απ' όπου θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα συμπληρώσουν τη σύνθεση των playoffs, αλλά και οι δύο που θα διεκδικήσουν, στη συνέχεια, την παραμονή τους στη Stoiximan GBL.

Οι αγώνες θα είναι νοκ άουτ με γηπεδούχο την ομάδα που τερμάτισε υψηλότερα στη βαθμολογία. Ο νικητής στο ζευγάρι του 7ου με τον 8ο, θα προκριθεί στα playoffs όπου και θα καταλάβει την 7η θέση.

Ο ηττημένος του 7-8 και ο νικητής του αγώνα 9-10 θα αναμετρηθούν εκ νέου με τον νικητή να συμπληρώνει την πρώτη οκτάδα, καθώς θα συμμετάσχει στα playoffs ως 8ος, ενώ ο ηττημένος θα βρεθεί στην 9η θέση. Σημειώνεται πως ο ηττημένος τους αγώνα «9-10» θα καταλάβει τη 10η θέση.

Με την ολοκλήρωση των αγώνων για τα Play-In θα έχει συμπληρωθεί τόσο η 8άδα για τα playoffs όσο και η τετράδα για τα playouts.

Play-Outs (θέσεις 9-12)

Οι ηττημένοι από τα Play In, όπως προαναφέραμε, καθώς και οι ομάδες που τερμάτισαν στην 11η και τη 12η θέση της regular season, συγκροτούν την τετράδα των Playouts.

Εκεί οι τέσσερις ομάδες θα δημιουργήσουν ένα νέο «μίνι-πρωτάθλημα» δύο γύρων, ώστε να παίξουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας, μεταφέροντας τους βαθμούς που είχαν στο φινάλε της κανονικής περιόδου. Παράλληλα στις ισοβαθμίες, λαμβάνονται υπόψιν και τα αποτελέσματά τους στη regular season.

Μετά από την ολοκλήρωση των Play-Outs 9ος, 10ος και 11ος κατατάσσονται ανάλογα με την τελική βαθμολογία τους, ενώ ο 12ος υποβιβάζεται.

Play Offs (θέσεις 1-8)

Τα playoffs διεξάγονται με τον 1ο της βαθμολογίας να συναντά τον 8ο, ο 2ος τον 7ο, ο 3ος τον 6ο και ο 4ος τον 5ο. Οι σειρές κρίνονται στις δύο νίκες (BEST OF 3 SERIES) με το πλεονέκτημα έδρας να το έχει η ομάδα που τερμάτισε υψηλότερα στη βαθμολογία.

Ακολούθως, θα διεξαχθούν οι ημιτελικές σειρές που κρίνονται στις δύο νίκες ((BEST OF 3 SERIES) με τους δύο νικητές να προκρίνονται στους τελικούς της Stoiximan GBL. Η σειρά των τελικών κρίνεται στις τρεις νίκες (BEST OF 5 SERIES).

Classification Games

Από τη φετινή σεζόν, θα υπάρξουν και αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8 όπου θ’ αναμετρηθούν οι ηττημένοι της προημιτελικής σειράς. Το σύστημα διεξαγωγής είναι αντίστοιχο με αυτό των play-in με τους αγώνες να είναι νοκ άουτ. Ο νικητής του 5-6 θα καταλάβει την πέμπτη θέση. Ο ηττημένος του 5-6 και ο νικητής του αγώνα 7-8 θ’ αναμετρηθούν και ο νικητής θα τερματίσει έκτος ενώ η ομάδα που θα ηττηθεί θα είναι έβδομη. Ο ηττημένος του 7-8 θα τερματίσει όγδοος στην τελική βαθμολογία.

*Σε όλες τις σειρές της post season το πλεονέκτημα έδρας το έχει η ομάδα που έχει τερματίσει υψηλότερα στην κανονική περίοδο.

