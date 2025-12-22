Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού στα Κάτω Πατήσια

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου καθώς νεκρός ανασύρθηκε από άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού στον σταθμό Κάτω Πατήσια, κάνοντας απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:



Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια.



