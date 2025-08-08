Eurobasket 2025: Με Γιόκιτς και Μίσιτς η Σερβία στο φιλικό με την Ελλάδα - Πού θα το δείτε

Ένα εξαιρετικά σημαντικό φιλικό τουρνουά μπάσκετ, το ECOMMBX Cup 2025, με διεθνή λάμψη, πραγματοποιείται στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κύπρο, με τη συμμετοχή και της Εθνικής Ελλάδας.

Το τουρνουά αυτό διεξάγεται μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Eurobasket 2025, προσφέροντας μία μοναδική ευκαιρία προετοιμασίας και υψηλού ανταγωνισμού.

Η εθνική Σερβίας συμμετέχει σε αυτό το τουρνουά και ταξίδεψε στην Κύπρο χωρίς τους Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μικροτραυματισμούς και έμειναν στο Βελιγράδι.

Αντίθετα, ο Βασίλιε Μίσιτς πρόλαβε την τελευταία στιγμή να συμπεριληφθεί στην αποστολή, η οποία περιλαμβάνει και τα μεγάλα αστέρια Νίκολα Γιόκιτς και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Η Σερβία θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στις 9 Αυγούστου (20:30) και την Κύπρο στις 10 Αυγούστου, στο πλαίσιο του τουρνουά προετοιμασίας που διεξάγεται στη Λευκωσία, με το βλέμμα στραμμένο στο EuroBasket 2025 (27 Ιουλίου – 14 Σεπτεμβρίου).

Η αποστολή της εθνικής Σερβίας αποτελείται από τους: Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Νίκολα Τόπιτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεβ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Μπάλσα Κοπρίβιτσα, Ντέγιαν Νταβίντοβατς.

Οι ώρες και το κανάλι του τουρνουά στην Κύπρο

Τις αναμετρήσεις της Εθνικής μας ομάδας με τους αντιπάλους της -και όχι μόνο- θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση η ΕΡΤ1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μετάδοσης των αγώνων:

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

17:00 | Κύπρος – Ισραήλ | ΕΡΤ1

20:30 | Ελλάδα – Σερβία | ΕΡΤ1

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

17:00 | Κύπρος – Σερβία | ΕΡΤ1

20:30 | Ελλάδα – Ισραήλ | ΕΡΤ1