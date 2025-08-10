Ελλάδα – Ισραήλ 58-75: Προβλημάτισε η… μισή Εθνική στο φιλικό της Κύπρου

Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα, Μήτογλου, Παπανικολάου, Τολιόπουλο και Ζούγρη, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν βρήκε λύσεις και φανέρωσε πως χρειάζεται δουλειά ενόψει Eurobasket.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Το δεύτερο και τελευταίο φιλικό της Εθνικής ομάδας στο τουρνουά της Κύπρου, ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολη διαδικασία. Η Ελλάδα έπαιξε με το Ισραήλ, έχοντας μόλις τη μισή ομάδα διαθέσιμη και εκτός τους πιο έμπειρους και σημαντικούς παίκτες. Πέρα από τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλο και Ζούγρη που είχαν μείνει στην Αθήνα, εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης και οι Σλούκας, Μήτογλου, Παπανικολάου, ενώ στη διάρκεια του ματς πρόβλημα αντιμετώπισε ο Λαρεντζάκης.

Ακόμη κι αν οι Ισραηλινοί δεν είναι αντίπαλος με τον οποίο έχουμε τους ίδιους στόχους, η δυσκολία του αγώνα έγινε τεράστια και τελικά η Εθνική μας ηττήθηκε με σκορ 58-75. Μάλιστα αυτή είναι η πρώτη ήττα της χώρας μας από το Ισραήλ, μετά από 28 χρόνια (σε επίσημο ή φιλικό αγώνα).

Για την Εθνική μας 14 πόντους είχε ο Ντόρσεϊ, ακολούθησε ο Καλαϊτζάκης με 12, ενώ 11 πρόσθεσε ο Χουγκάζ. Για τους νικητές Ισραηλινούς, Αβντίγια και Σόρκιν είχαν από 16, με τον Ζινάτ να ακολουθεί με 12.

Με τα δεδομένα που υπήρχαν, αυτό που είδε ο Βασίλης Σπανούλης είναι πρόβλημα κάτω απ’ το καλάθι, αλλά και στο transition. Οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να παίξουν γρήγορα σε πολλές περιπτώσεις.

Οι αντίπαλοί μας πήραν με ευκολία τα ριμπάουντ, ενώ η Εθνική εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά άστοχη. Σουτάροντας με μόλις 25% απ’ το τρίποντο.

Επόμενο φιλικό για την Ελλάδα την Πέμπτη (14/8) στη Θεσσαλονίκη, απέναντι στο Μαυροβούνιο.

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (2), Καλαϊτζάκης 12 (2), Κατσίβελης 1, Σαμοντούροφ 2, Κώστας Αντετοκούνμπο 8, Λαρεντζάκης, Καραγιαννίδης, Λιοτόπουλος, Χουγκάζ 11 (2), Θανάσης Αντετοκούνμπο 5, Νικολαΐδης, Νετζήπογλου 2, Μπαζίνας 3 (1).

ΙΣΡΑΗΛ (Αριέλ Μπεΐτ Χαλαμί): Αβντίγια 16 (1), Σόρκιν 16, Τίμορ 4, Ζινάτ 12, Ζούζμαν 5 (1), Κάρινγκτον 7 (1), Σεγκέβ, Μένκο 3 (1), Λέβι 7 (1), Γιαάκοβ, Μπεργκ 2, Παλάτιν 3 (1).

