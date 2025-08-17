Γιάννης Αντετοκούνμπο και Λάντο Νόρις αλλάζουν ρόλους

Όπως όλοι οι μεγάλοι και αναγνωρίσιμοι αθλητές, έτσι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πολλές χορηγικές υποχρεώσεις. Σε κάποιες εξ αυτών, συνεργάζεται με σπουδαία ονόματα άλλων σπορ. Ακόμη και μηχανοκίνητων.

Αυτό συνέβη σε ένα σποτ που γύρισε, μαζί με τον Λάντο Νόρις. Μάλιστα σε αυτό φαίνονται οι δυο τους να προσπαθούν να αλλάξουν ρόλους, πράγματα αρκετά δύσκολο όπως αποδείχθηκε.

Απ’ τη μία ο Νόρις που δεν είναι και το… πρώτο μπόι για μπάσκετ, ενώ από την άλλη ο Γιάννης να προσπαθεί να χωρέσει με αυτό το σώμα στο μονοθέσιο της McLaren.

Δείτε το σποτ: