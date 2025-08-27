Ολυμπιακός: Η απάντηση Μπαρτζώκα για ενδεχόμενη μεταγραφή

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε για την νέα σεζόν της ομάδας και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο απόκτησης παίκτη.

Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο κόουτς των "ερυθρόλευκων" μίλησε στην επίσημη πρώτη για τη νέα σεζόν
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην πρώτη επίσημη προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση παίκτη, ενώ πρόσθεσε πως δεν θα γίνει μεταγραφή λόγω της πίεσης από τα social media.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο και τίποτα δύσκολο. Να ευχηθώ στην ομάδα μας και σε όλους υγεία. Θα δουλέψουμε σοβαρά και θα παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Έχουμε τα συστατικά για το υψηλότερο επίπεδο. Θα είμαστε ταπεινοί. Το ρόστερ είναι σημαντικό και η δουλειά, η διαχείριση των κρίσεων, η υγεία. Αν έχουμε υγεία θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις», είπε αρχικά.

Για το αν ο Ολυμπιακός είναι πλήρης: «Στα... χαρτιά ισχυρές ομάδες δεν παίξανε καλά. Όλες οι ομάδες πάνε στην κατεύθυνση να πάρουν περισσότερους παίκτες. Τα παιχνίδια θα είναι ακόμα περισσότερα. Φυσικά θέλεις βάθος και ταλέντο στον πάγκο. Αν η ερώτηση είναι αν θα πάρουμε άλλον παίκτη, η απάντηση είναι πως θα αξιολογήσουμε την ομάδα μας και πάντα έχουμε τα μάτια μας στην αγορά. Οι πρόεδροι πάντα είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. Θα πάρουμε παίκτη μόνο αν πιστεύουμε πως θα ταιριάξει στην ομάδα. Δεν θα πάρουμε επειδή πιέζουν τα social media».

Για τον Έβανς: «Τα φιλικά θα είναι τα πρώτα ματς που θα παίξει. Προπονήσεις έκανε και πέρυσι και το καλοκαίρι. Τα ματς θα τον βοηθήσουν να βρει ρυθμό. Να είναι υγιής και να δείξει το ταλέντο του στο παρκέ».

Για τους διεθνείς που λείπουν: «Λείπουν δύο διεθνείς ψηλοί, ο Μιλουτίνοφ και ο Αντετοκούνμπο. Λείπει και ο Φαλ που ξέρετε πόσο σημαντικός είναι. Αναγκαστικά γίνονται κάποιες κινήσεις. Όλα αυτά είναι της εποχής. Έχουμε τις βάσεις να είμαστε πολύ ισχυροί».

