Eurobasket 2025, Σερβία - Εσθονία 98-64: Σαρωτική με Γιόκιτς και Γιόβιτς

Η πανίσχυρη Σερβία φανέρωσε τις διαθέσεις της από την πρεμιέρα του Eurobasket 2025, συντρίβοντας την Εσθονία στη Ρίγα, όπου φιλοξενείται ο 1ος όμιλος.

Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς συνέτριψε με 98-64 τους αντιπάλους της, που περιορίστηκαν σε ρόλο θεατών απέναντι στον Γιόκιτς και την παρέα του.

Οι Σέρβοι βασίστηκαν στη διάρκεια που έδειξαν σε άμυνα και επίθεση από το τζάμπολ της αναμέτρησης, εξασφαλίζοντας από το πρώτο δεκάλεπτο ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 20 πόντων (32-12) και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Ο αστέρας των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, άγγιξε το τριπλ νταμπλ σε 24 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ την επίθεση οδήγησε ο Νίκολα Γιόβιτς με 18 πόντους.

Ο Φιλίπ Πετρούσεβ πρόσθεσε 12 πόντους, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς 11, Αλέκσα Αβράμοβιτς 13. Από την Εσθονία πάλεψε ο Χένρι Ντρελ με 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 32-12, 56-29, 86-44, 98-64

ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεβ 12 (2/2 τρίποντα), Νίκολα Γιόβιτς 18 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπογκντάνοβιτς 11 (1/2 τρίποντα, 7 ασίστ, 5 λάθη), Μαρίνκοβιτς 6 (2), Βούκσεβιτς 9 (7 ριμπάουντ), Ντόμπριτς 2, Γιόκιτς 11 (3/3 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 5/6 βολές, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη), Μίτσιτς 4, Γκούντουριτς 6, Στέφαν Γιόβιτς 4 (4 ασίστ), Αβράμοβιτς 13 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μιλουτίνοφ 2 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

ΕΣΘΟΝΙΑ (Ράνουλα): Ντρελ 11 (1), Ρόσενθαλ 5 (1), Ραιέστε 2, Τρέιερ 8 (2), Γιουρκατάμ, Τας 5, Βένε 5 (1/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Χέρμετ 2, Γιοέσαρ 6, Ρίισμαα 2 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ) Κόνοντσουκ 10 (2), Κουλαμάε 8 (1).