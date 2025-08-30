Eurobasket 2025, Λετονία – Σερβία 80-84: Το «3 στα 3» ήρθε με ρεκόρ καριέρας του Γιόκιτς!

Την τρίτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς πανηγύρισαν οι Σέρβοι, οι οποίοι πέρασαν στα νοκ άουτ ματς, στοχεύοντας φυσικά την κορυφή.

Ο Νίκολα Γιόκιτς κι η παρέα του ζορίστηκαν κόντρα στη διοργανώτρια Λετονία, αλλά στο τέλος διατήρησε το αήττητο. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν φυσικά ο «σταρ» των Νάγκετς, ο οποίος μέτρησε 39 πόντους (14/22 δίποντα). σημειώνοντας νεό ρεκόρ πόντων με τη φανέλα της εθνικής Σερβίας. Επίσης, είχε 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Οι Λετονοί το πάλεψαν, πλησίασαν στο καλάθι (80-82), ένα λεπτό πριν το φινάλε, αλλά δεν μπόρεσαν να σοκάρουν το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

? 39 PTS 10 REB 4 AST



?? The Joker was unstoppable once again, as Serbia punched their ticket to the #EuroBasket Round of 16! pic.twitter.com/ynF30B0bx2 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 38-42, 56-67, 80-84

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγερις 3 (1), Πορζίνγκις 14 (6ριμπ.), Ντέιβις Μπέρτανς 16 (4τρ., 10ριμπ.), Νταϊρίς Μπέρτανς, Σμιτς 10 (2), Κάβαρς, Λόμαζ 13, Γκραζούλις, Κούρουτς 10 (2), Ζάγκαρς 9 (2τρ,, 6ας.), Ζόρικς 5 (1).

ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεφ 12, Γιόβιτς 1, Μαρίνκοβιτς, Βούκτσεβιτς 5 (1), Ντόμπριτς 6 (2), Γιόκιτς (1τρ., 10ριμπ.), Μίτσιτς, Γκούντουριτς 11 (2τρ., 5ριμπ., 5ασ.), Στέφαν Γιόβιτς 2 (7ασ.), Αβράμοβιτς 8 (2), Μιλουτίνοφ.

Έκανε… σεφτέ η Σουηδία

Η Σουηδία πήρε την πρώτη νίκη της στο Eurobasket 2025, καθώς επικράτησε 78-59 της Μεγάλης Βρετανίας, έχοντας πρωταγωνιστή τον Πέλε Λάρσον. Ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ μέτρησε 23 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-19, 30-35, 47-61, 59-78

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Στόιτελ): Χίμπερτ 2, Ανταμού 2, Νέλσον 9 (3), Γκάτσον-Γκέιλ 2 (1) Φίλιπ 1, Μπέλο 14 (2), Γέμποα 2 (6ριμπ.), Χέσον 17 (2), Ουίτλ 5 (13ριμπ.), Άκιν 2, Ουίλαν 2.

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον 3 (1τρ., 5ριμπ.), Ράμστεντ 1, Φολκ, Λάρσον 23 (2τρ., 5λ.) Μποργκ 3, Χάκανσον 9, Μάρκουσον, Σπάιρς 2, Γκάντεφορς 8 (5ριμπ.), Πάντζαρ 12 (3τρ., 8ριμπ.), Εντζιέ 9 (1).

