Eurobasket 2025: Σημαντική απώλεια για τη Γαλλία - Νοκ άουτ ο Άλεξ Σαρ

Μετά τους Μπογκάνοβιτς, Γκρατζούλις και Γιοκουμπάιτις, ακόμα ένας παίκτης θα χάσει το υπόλοιπο του Eurobasket 2025 λόγω τραυματισμού.

Συγκεκριμένα ο Άλεξ Σαρ υπέστη θλάση στον μηρό και θα χάσει τη συνέχεια του τουρνουά, αφήνοντας την Γαλλία με 11 παίκτες.

Ο άσος των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς πρόλαβε να αγωνιστεί με το Βέλγιο και την Σλοβενία μετρώντας 9.5 πόντους και 4.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, με τον Φρεντερίκ Φοτού να χάνει ακόμα έναν, έχοντας ήδη σοβαρές απουσίες πριν την έναρξη του τουρνουά.

Θυμίζουμε πως η Γαλλία συμμετέχει στο Eurobasket 2025 χωρίς τους Ρούντι Γκομπέρ, Βικτόρ Ουεμπανιαμά, Ματίας Λεσόρ, Μουστάφα Φαλ και Βενσάν Πουαριέ.