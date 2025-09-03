Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/09): Ντέρμπι κορυφής Τουρκία – Σερβία στο Eurobasket 2025
Η αναμέτρηση της Τουρκίας με τη Σερβία στη Ρίγα ξεχωρίζει από το σημερινό (03/09) πρόγραμμα του Eurobasket 2025 - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/09).
Οι δύο από τις τρεις αήττητες ομάδες της διοργάνωσης κοντράρονται με «έπαθλο» την πρώτη θέση του Α’ ομίλου.
Τουρκία και Σερβία νίκησαν τις υπόλοιπες ομάδες του γκρουπ τους και πλέον ήρθε η ώρα να κοντραριστούν για την κορυφή, η οποία θα φέρει και καλύτερο πλασάρισμα στα νοκ άουτ ματς. Νωρίτερα, για τον ίδιο όμιλο, Εσθονία και Πορτογαλία θα παλέψουν για το τελευταίο εισιτήριο της φάσης των «16».
Στον όμιλος του Τάμπερε, το Μαυροβούνιο κρατάει την τύχη στα χέρια του, καθώς με νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας «κλειδώνει» την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
13:00
ΕΡΤ2
Ολλανδία – Ιαπωνία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
13:30
Novasports 4HD
Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
14:45
Novasports Start
Εσθονία – Πορτογαλία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
16:30
Novasports 4HD
Λιθουανία – Σουηδία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
16:30
ΕΡΤ2
Ιταλία – Πολωνία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
18:00
Novasports Start
Τσεχία – Λετονία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
20:30
Novasports 4HD
Φινλανδία – Γερμανία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Μαγδεμβούργο – Άιζεναχ
DAIKIN Bundesliga 2025-26
21:15
Novasports Start
Τουρκία – Σερβία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:15
ΕΡΤ1
Τουρκία – Σερβία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
23:15
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ