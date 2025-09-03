Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/09): Ντέρμπι κορυφής Τουρκία – Σερβία στο Eurobasket 2025

Οι δύο από τις τρεις αήττητες ομάδες της διοργάνωσης κοντράρονται με «έπαθλο» την πρώτη θέση του Α’ ομίλου.

Τουρκία και Σερβία νίκησαν τις υπόλοιπες ομάδες του γκρουπ τους και πλέον ήρθε η ώρα να κοντραριστούν για την κορυφή, η οποία θα φέρει και καλύτερο πλασάρισμα στα νοκ άουτ ματς. Νωρίτερα, για τον ίδιο όμιλο, Εσθονία και Πορτογαλία θα παλέψουν για το τελευταίο εισιτήριο της φάσης των «16».

Στον όμιλος του Τάμπερε, το Μαυροβούνιο κρατάει την τύχη στα χέρια του, καθώς με νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας «κλειδώνει» την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

13:00 ΕΡΤ2 Ολλανδία – Ιαπωνία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών 13:30 Novasports 4HD Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025 14:45 Novasports Start Εσθονία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025 16:30 Novasports 4HD Λιθουανία – Σουηδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025 16:30 ΕΡΤ2 Ιταλία – Πολωνία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών 18:00 Novasports Start Τσεχία – Λετονία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025 20:30 Novasports 4HD Φινλανδία – Γερμανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μαγδεμβούργο – Άιζεναχ DAIKIN Bundesliga 2025-26 21:15 Novasports Start Τουρκία – Σερβία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025 21:15 ΕΡΤ1 Τουρκία – Σερβία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025 23:15 Novasports Start Playmakers Εκπομπή 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ

