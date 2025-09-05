Eurobasket 2025, Πολωνία – Βέλγιο 69-70: Νίκη γοήτρου για τους Βέλγους

Η ολοκλήρωση του Group D του Eurobasket, ήρθε με αγώνα που δεν είχε το παραμικρό ενδιαφέρον βαθμολογικά. Η Πολωνία γνώριζε πως τερματίζει δεύτερη, ενώ το Βέλγιο είχε ήδη αποκλειστεί. Παρ’ όλα αυτάμ οι διοργανωτές του ομίλου ηττήθηκαν με 70-69 στο τέλος της αναμέτρησης.

Οι Πολωνοί στα νοκ άουτ θα αντιμετωπίσουν την Βοσνία, ενώ οι Βέλγοι επιστρέφουν σπίτια τους με ένα θετικό αποτέλεσμα στις βαλίτσες τους.

Η αναμέτρηση κρίθηκε λίγο πριν το τέλος με καλάθι του Λεκόμπ για τους Βέλγους. Ήταν και ο κορυφαίος παίκτης τους με 19 πόντους. Ο Ματέους Πονίτκα ξεχώρισε για τους Πολωνούς, έχοντας 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-16, 33-39, 58-58,69-70

