Eurobasket 2025: Ανέλαβε την ευθύνη ο Χουάντσο - «Είναι αποτυχία»

Οδυνηρό αποκλεισμό από τη συνέχεια του Eurobasket 2025 γνώρισε η Ισπανία μετά την ήττα από την Εθνική Ελλάδας και ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR ανέλαβε την ευθύνη.

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
Ο Ισπανός άσος του Παναθηναϊκού AKTOR το... πήρε πάνω του για τον αποκλεισμό
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σε δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό της Ισπανίας από τη συνέχεια του Eurobasket ανέλαβε την ευθύνη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έκανα πολλά λάθη. Αυτή είναι η σκληρή πλευρά του αθλητισμού. Αναλαμβάνω την ευθύνη για ό,τι συνέβη σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν ήμουν στο ύψος των περιστάσεων. Είναι αποτυχία.

Τα λάθη στο τέλος… Πρέπει να βάλω καμιά γ@μημένη βολή. Έτσι είναι ο αθλητισμός και αυτή είναι η πικρή του πλευρά. Έλειψε λίγο απ’ όλα, όχι μόνο σήμερα. Το μπάσκετ είναι αρκετά δίκαιο. Δεν προετοιμαστήκαμε καλά. Δεν ήμασταν εκεί».

Σχόλια

