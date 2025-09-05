Eurobasket 2025: Ανέλαβε την ευθύνη ο Χουάντσο - «Είναι αποτυχία»
Οδυνηρό αποκλεισμό από τη συνέχεια του Eurobasket 2025 γνώρισε η Ισπανία μετά την ήττα από την Εθνική Ελλάδας και ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR ανέλαβε την ευθύνη.
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σε δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό της Ισπανίας από τη συνέχεια του Eurobasket ανέλαβε την ευθύνη.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Έκανα πολλά λάθη. Αυτή είναι η σκληρή πλευρά του αθλητισμού. Αναλαμβάνω την ευθύνη για ό,τι συνέβη σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν ήμουν στο ύψος των περιστάσεων. Είναι αποτυχία.
Τα λάθη στο τέλος… Πρέπει να βάλω καμιά γ@μημένη βολή. Έτσι είναι ο αθλητισμός και αυτή είναι η πικρή του πλευρά. Έλειψε λίγο απ’ όλα, όχι μόνο σήμερα. Το μπάσκετ είναι αρκετά δίκαιο. Δεν προετοιμαστήκαμε καλά. Δεν ήμασταν εκεί».
