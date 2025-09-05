Eurobasket 2025: Ανέλαβε την ευθύνη ο Χουάντσο - «Είναι αποτυχία»

Ο Ισπανός άσος του Παναθηναϊκού AKTOR το... πήρε πάνω του για τον αποκλεισμό

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σε δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό της Ισπανίας από τη συνέχεια του Eurobasket ανέλαβε την ευθύνη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έκανα πολλά λάθη. Αυτή είναι η σκληρή πλευρά του αθλητισμού. Αναλαμβάνω την ευθύνη για ό,τι συνέβη σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν ήμουν στο ύψος των περιστάσεων. Είναι αποτυχία.

Τα λάθη στο τέλος… Πρέπει να βάλω καμιά γ@μημένη βολή. Έτσι είναι ο αθλητισμός και αυτή είναι η πικρή του πλευρά. Έλειψε λίγο απ’ όλα, όχι μόνο σήμερα. Το μπάσκετ είναι αρκετά δίκαιο. Δεν προετοιμαστήκαμε καλά. Δεν ήμασταν εκεί».

"Así es el deporte. La cara jodida y la cara dura del deporte. Pero bueno, hemos competido. Estoy muy orgulloso por los chavales jóvenes dando la cara".



?️ Juancho Hernangómez sobre el partido ante Grecia.



?️ @BaloncestoESP #Eurobasket pic.twitter.com/GpC83jNgFx — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) September 5, 2025

