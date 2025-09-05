Μάριους Γκριγκόνις: «Ανυπομονώ να σκοράρω ξανά μπροστά σας»

Ήταν ο μεγάλος άτυχος της περασμένης σεζόν, όταν και ουσιαστικά έχασε όλη την αγωνιστική περίοδο. Ο Μάριους Γκριγκόνις αφήνει πίσω του τις άσχημες μέρες και δουλεύει σκληρά για να είναι έτοιμος να παίξει ξανά βοηθώντας τον Παναθηναϊκό AKTOR σε μια άκρως απαιτητική σεζόν.

Ο Λιθουανός θέλησε να στείλει το δικό του ξεχωριστό μήνυμα στον κόσμο του «τριφυλλιού», καλώντας τον παράλληλα να κλείσει εισιτήρια για να μη χάσει στιγμή από μια σεζόν που αναμένεται με τεράστια αισιοδοξία στο «πράσινο» στρατόπεδο.

«Ανυπομονώ να σκοράρω ξανά μπροστά σας οπαδοί του Παναθηναϊκού. Είστε έτοιμοι; Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα», είπε χαρακτηριστικά ο «Γκρίγκο».

Δείτε το video της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: