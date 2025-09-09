Παναθηναϊκός AKTOR: «Παίξτε μόνοι σας» - Η πράσινη αντίδραση στον ΕΣΑΚΕ για το Σούπερ Καπ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε παρουσιάσει σε προηγούμενο ΔΣ μια υπερπλήρη και λεπτομερή πρόταση για το Σούπερ Καπ, με τον τελικό -ανάμεσα σε άλλα- να γίνεται στο ΣΕΦ, με στόχο να γίνει πιο εμπορική η διοργάνωση, αλλά και να μπορέσει να αγωνιστεί η ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Οι «πράσινοι» επιστρέφουν από την Αυστραλία τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/9), μετά τη συμμετοχή τους στο ιστορικό για τον σύλλογο και την Ελλάδα «Παύλος Γιαννακόπουλος» σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Μάλιστα την επόμενη μέρα, Παρασκευή 26/9, είναι προγραμματισμένη η media day της Euroleague.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ELPA, εκείνη την μέρα απαγορεύονται προπονήσεις και αγώνες. Ως γνωστόν, ο ΕΣΑΚΕ έχει ορίσει το Super Cup για το διήμερο 26-27/9 και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τρίτης (9/9) ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσε την προκήρυξη του event στη Ρόδο.

Το «τριφύλλι», λοιπόν, ενημέρωσε πως θα δεν αγωνιστεί και καταψήφισε τη σχετική προκήρυξη. Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό ο Παναθηναϊκός τόνισε και επισήμως πως δεν θα πάρει μέρος, παρά το γεγονός πως οι δηλώσεις συμμετοχής για το τουρνουά λήγουν την Πέμπτη (11/9, 12:00).

Οι «πράσινοι» στάθηκαν στο γεγονός πως η πρότασή τους, που θα διευκόλυνε τη διαδικασία και θα έκανε πιο εμπορικό τον θεσμό, δεν έγινε αποδεκτή από το «ερυθρόλευκο μπλοκ» και άφησαν τις υπόλοιπες ομάδες να... παίξουν μόνες τους. Αυτό, φυσικά, οδηγεί σε ένα τουρνουά - φιάσκο, σε όλα τα επίπεδα: εμπορικό, τηλεοπτικό και αγωνιστικό.

Τα παιχνίδια που θα γίνουν στη Ρόδο φαίνονται ως πρόθεση του μπλοκ που υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, να πάει το τρόπαιο στους Πειραιώτες με... φιλικούς αγώνες, καθώς το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ είναι... «ερυθρόλευκης» επιρροής, με τον πρόεδρο, Μιχάλη Μελή, να έχει τυπικό ρόλο.

Παράλληλα, με βάση την προκήρυξη που ψηφίστηκε, ο Παναθηναϊκός AKTOR κινδυνεύει με πρόστιμο 20.000 ευρώ και απουσία από το Super Cup της επόμενης σεζόν.