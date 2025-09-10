EuroBasket 2025, Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, δυσκολεύεται να περπατήσει»

Ο Τζέντι Όσμαν στάθηκε άτυχος στον προημιτελικό της Τουρκίας με την Πολωνία, καθώς συγκρούστηκε με τον Ματέους Πονίτκα και πήγε υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR επέστρεψε στο παρκέ λίγο αργότερα, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν με σημερινές (10/9) δηλώσεις του αποκάλυψε τη σοβαρότητα του προβλήματος, ενόψει της μάχης με την Ελλάδα στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

«Ο τραυματισμός του Τζέντι Όσμαν είναι σοβαρός. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, δεν θα μπορούσε να παίξει. Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάταγμα κόπωσης», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Έχει πρήξιμο αυτή τη στιγμή και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ο Τζέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Παράλληλα, ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε: «Περιμένω από τις αεροπορικές μας εταιρείες να οργανώσουν έξτρα πτήσεις προς τη Ρίγα για να μας υποστηρίξουν πολλοί οπαδοί μας από την Τουρκία σε αυτόν τον αγώνα. Θα παίξουμε έναν ιστορικό ημιτελικό εναντίον της Ελλάδας. Η υποστήριξη των οπαδών είναι πολύ σημαντική».