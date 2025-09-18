Αθλητικές μεταδόσεις: Με φιλικό Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν και Champions League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (18/09).
Ιστορικό είναι το φιλικό που δίνει το μεσημέρι της Πέμπτης (18/09) ο Παναθηναϊκός AKTOR με την Παρτιζάν στην Μελβούρνη. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην Αυστραλία για το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και θα αναμετρηθούν στις 12:30 με μετάδοση από την ΕΡΤ1.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, αφού ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League Phase, με τα ματς να καλύπτονται τηλεοπτικά από τα κανάλια της Cosmote TV.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (18/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
11:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Αλεξάντερ Σεβτσένκο - Γκαέλ Μονφίς
ATP 250 2025
12:00
COSMOTE SPORT 9 HD
G League Γιουνάιτεντ – Φλαμένγκο
FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025
12:30
ΕΡΤ1
Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν
Μπάσκετ
13:00
ΕΡΤ2
Τόκιο 2025
6η Μέρα - Απόγευμα
15:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Αλ Αχλί – Μάλαγα
FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025
18:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
19:45
COSMOTE SPORT 7 HD
Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
UEFA Champions League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 6 HD
Κλαμπ Μπριζ – Μονακό
UEFA Champions League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
20:00
ΕΡΤ2
Παναθλητικός Συκεών - Ντιναμό Σάσαρι
Eurocup Women 2025-2026
21:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Νέομ - Αλ Οκχντούντ
Roshn Saudi League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Καϊράτ Αλμάτι
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
22:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
UEFA Champions League 2025-26
00:05
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
03:30
COSMOTE SPORT 8 HD
Φλαμένγκο – Εστουντιάντες
Copa Libertadores 2025
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Λας Βέγκας Έισις - Σιάτλ Στορμ
2025 WNBA Playoffs