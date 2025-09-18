Αθλητικές μεταδόσεις: Με φιλικό Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν και Champions League

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (18/09).

John Cain Arena
Ιστορικό φιλικό για Παναθηναϊκό AKTOR στην Αυστραλία κόντρα στην Παρτιζάν
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ιστορικό είναι το φιλικό που δίνει το μεσημέρι της Πέμπτης (18/09) ο Παναθηναϊκός AKTOR με την Παρτιζάν στην Μελβούρνη. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην Αυστραλία για το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και θα αναμετρηθούν στις 12:30 με μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, αφού ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League Phase, με τα ματς να καλύπτονται τηλεοπτικά από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (18/09):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

11:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Αλεξάντερ Σεβτσένκο - Γκαέλ Μονφίς

ATP 250 2025

12:00

COSMOTE SPORT 9 HD

G League Γιουνάιτεντ – Φλαμένγκο

FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025

12:30

ΕΡΤ1

Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν

Μπάσκετ

13:00

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025

6η Μέρα - Απόγευμα

15:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Αλ Αχλί – Μάλαγα

FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025

18:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

19:45

COSMOTE SPORT 7 HD

Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

UEFA Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 6 HD

Κλαμπ Μπριζ – Μονακό

UEFA Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

20:00

ΕΡΤ2

Παναθλητικός Συκεών - Ντιναμό Σάσαρι

Eurocup Women 2025-2026

21:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Νέομ - Αλ Οκχντούντ

Roshn Saudi League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Καϊράτ Αλμάτι

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

UEFA Champions League 2025-26

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

03:30

COSMOTE SPORT 8 HD

Φλαμένγκο – Εστουντιάντες

Copa Libertadores 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Λας Βέγκας Έισις - Σιάτλ Στορμ

2025 WNBA Playoffs

