Αθλητικές μεταδόσεις: Με φιλικό Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν και Champions League

Ιστορικό είναι το φιλικό που δίνει το μεσημέρι της Πέμπτης (18/09) ο Παναθηναϊκός AKTOR με την Παρτιζάν στην Μελβούρνη. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην Αυστραλία για το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και θα αναμετρηθούν στις 12:30 με μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, αφού ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League Phase, με τα ματς να καλύπτονται τηλεοπτικά από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (18/09):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Σεβτσένκο - Γκαέλ Μονφίς ATP 250 2025 12:00 COSMOTE SPORT 9 HD G League Γιουνάιτεντ – Φλαμένγκο FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025 12:30 ΕΡΤ1 Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν Μπάσκετ 13:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 6η Μέρα - Απόγευμα 15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Μάλαγα FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025 18:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Εκπομπή 19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν UEFA Champions League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Κλαμπ Μπριζ – Μονακό UEFA Champions League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 20:00 ΕΡΤ2 Παναθλητικός Συκεών - Ντιναμό Σάσαρι Eurocup Women 2025-2026 21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νέομ - Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι UEFA Champions League 2025-26 00:05 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Εκπομπή 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 03:30 COSMOTE SPORT 8 HD Φλαμένγκο – Εστουντιάντες Copa Libertadores 2025 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 04:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λας Βέγκας Έισις - Σιάτλ Στορμ 2025 WNBA Playoffs

Διαβάστε επίσης