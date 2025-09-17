Παναθηναϊκός AKTOR: Προπόνηση στην John Cain Arena πριν την Παρτιζάν

Στο γήπεδο που θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (18/09) την Παρτιζάν προπονήθηκε την Τετάρτη (17/09) ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Ηλίας Λαλιώτης

John Cain Arena
Γυμνάστηκαν οι "πράσινοι" στο γήπεδο που θα γίνει το φιλικό με την Παρτιζάν
Αποστολή στην Αυστραλία

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προπονήθηκε στην John Cain Arena το γήπεδο που θα διεξαχθεί η πρώτη φιλική αναμέτρηση για το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στην Παρτιζάν.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία φτάνει στο τέλος της με τους παίκτες που έχουν ταξιδέψει ήδη να πραγματοποιούν σήμερα την πρώτη τους προπόνηση στη John Cain Arena, όπου αύριο θα αντιμετωπίσουν την Παρτιζάν, στο πρώτο τους φιλικό μπροστά στην ομογένεια.

Οι ετοιμασίες του γηπέδου ενόψει του τουρνουά έχουν ολοκληρωθεί και πλέον είναι όλα έτοιμα να υποδεχθούν τους παίκτες του Παναθηναϊκού και Έλληνες φιλάθλους που αναμένεται να γεμίσουν το κλειστό.

Δείτε τα video:

https://www.instagram.com/p/DOshEINjGor/

