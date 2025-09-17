Παναθηναϊκός AKTOR, Γκραντ: «Θέλουμε κορυφή και… εκδίκηση»

Διάθεση για εκδίκηση και διάθεση για κατάληψη της… κορυφής υπάρχει στον Παναθηναϊκό AKTOR όπως τόνισε ο Τζέριαν Γκραντ, στα ελληνικά Μέσα που ταξίδεψαν στην Αυστραλία.

Ηλίας Λαλιώτης

Τζέριαν Γκραντ
Ο Αμερικάνος μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την παρουσία των "πράσινων" στην Αυστραλία
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποστολή στην Αυστραλία

Ο Τζέριαν Γκραντ μοιάζει να διασκεδάζει περισσότερο από τον καθένα τις εκδηλώσεις... λατρείας της ομογένειας στην Αυστραλία, τόσο προς την ομάδα όσο και ως προς το πρόσωπό του, με τον Αμερικανό του «τριφυλλιού» να μιλάει στα ελληνικά Μέσα που ακολούθησαν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR και να ξεκαθαρίζει πως στα αποδυτήρια της ομάδας υπάρχει διάθεση για... εκδίκηση, για όσα συνέβησαν πέρσι.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος μίλησε για:

Το τι του έκανε εντύπωση στο πρώτο διήμερο της ομάδας στην Αυστραλία: «Οι φίλαθλοι. Ακόμα και στην Αυστραλία έχουμε τόσους πολλούς οπαδούς και είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι’ αυτό. Δεν περίμενα να δω τόσους πολλούς εδώ αλλά ο Παναθηναϊκός και η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός. Και είναι πολύ ωραίο».

Το αν θα ήθελε κάποια στιγμή να διεξαχθούν φιλικά και στις ΗΠΑ: «Ναι θα ήταν πολύ ωραίο εάν παίζαμε και στην Αμερική. Ξέρω ότι και εκεί είναι πολλοί οι φίλοι του Παναθηναϊκού, υπάρχουν πολλοί Έλληνες και θα ήταν διασκεδαστικό να παίζαμε μπροστά τους».

Τη νέα σεζόν: «Στην προετοιμασία θα προσπαθήσουμε να έρθουμε όλοι μαζί και να δέσουμε ως ομάδα. Θα έρθουν τα παιδιά από το Eurobasket και θα παίξουμε για πρώτη φορά όλοι μαζί. Όμως όσον αφορά τη σεζόν θέλουμε την κορυφή. Να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος μας για φέτος».

Το αν βλέπει ως "revenge season" τη φετινή χρονιά για τον Παναθηναϊκό: «Σεζόν εκδίκησης; Ναι, υπάρχουν ομάδες που θέλουμε να κερδίσουμε αλλά στόχος μας είναι, οποιαδήποτε ομάδα και αν έχουμε απέναντί μας, είναι να κερδίζουμε. Στο τέλος να βρεθούμε στην κορυφή».

Τη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ για το FIBA Americup: «Είχε πλάκα. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία για εμένα και ήταν πολύ ωραίο και διασκεδαστικό να παίζω φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ».

