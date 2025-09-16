Παναθηναϊκός AKTOR: Το κανάλι που θα μεταδώσει το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Το «τριφύλλι» θα δώσει δύο φιλικά σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν (18/09, 12:30) και τους Adelaide 36ers (21/9, 12:00). Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ1.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τα παιχνίδια θα μπορέσουν να απολαύσουν όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, καθώς θα μεταδοθούν κι από το ERT World.