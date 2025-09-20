Παναθηναϊκός AKTOR: Με Σλούκα και Χολμς η προπόνηση στο Σίδνεϊ - Τα... ζογκλερικά του Ναν

Εικόνες από την πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ, ενόψει του αυριανού (21/9, 12:00) αγώνα με την Αδελαΐδα.

Με τους Κώστα Σλούκα και Ρισόν Χολμς να συμμετέχουν κανονικά, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ της Αυστραλία.

Ο Αμερικανός σέντερ ξεπέρασε την ίωση και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, ενώ από την αρχή στο πρόγραμμα μπήκε και ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος καθαρά για λόγους ξεκούρασης έμεινε εκτός του αγώνα με την Παρτιζάν.

Και οι δύο αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής κόντρα στην Αδελαΐδα.

Τις εντυπώσεις τράβηξε και ο Κέντρικ Ναν με το ζέσταμα που έκανε με μια μπάλα μπάσκετ κι ένα μπαλάκι του τένις.

Δείτε στιγμές από την προθέρμανση των παικτών του Παναθηναϊκού στο «Pridham Hal»:

https://www.instagram.com/p/DO0itNOjOmJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

