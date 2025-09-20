Σλούκας: «Στοίχημα η χημεία για το κυνήγι των τριών τίτλων»

Ο Κώστας Σλούκας έδωσε από την Αυστραλία το στίγμα για τους στόχους του Παναθηναϊκού τη νέα χρονιά

Το ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» διεξάγεται φέτος στην Αυστραλία.

Την Πέμπτη (18/09), οι «πράσινοι» επικράτησαν 91-82 την Παρτιζάν, ενώ τo μεσημέρι της Κυριακής (20/09, 12:00) το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ.

Στο πλαίσιο της τελευταίας προπόνησης πριν από τον αγώνα, ο Κώστας Σλούκας μίλησε για την παρουσία του Παναθηναϊκού AKTOR στην Αυστραλία, για τη νέα σεζόν και τι θα σημαίνει επιτυχία για το «τριφύλλι» φέτος. Επίσης, απάντησε για το αν αποτελεί κίνητρο η διοργάνωση του Final Four της Euroleague στην Αθήνα.

Αποστολή στην Αυστραλία

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κώστας Σλούκας:

Για την παρουσία του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία: «Είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό που έχει γίνει εδώ στην Αυστραλία. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη ομάδα που βρίσκεται εδώ και μπορούν όλοι οι Έλληνες, εδώ να τον απολαύσει. Έχουμε πάρει πολλή αγάπη. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι αύριο, όπως καταλαβαίνετε δεν είμαστε έτοιμοι. Είναι η πρώτη προπόνηση που κάνουμε σήμερα όλοι μαζί. Αλλά παρά όλα αυτά θα πάξουμε για τη νίκη».

Για το χρονικό περιθώριο των δέκα ημερών που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη της Euroleague: «Νομίζω ότι δεν πρέπει να βάζουμε δικαιολογίες στο μυαλό μας. Εμείς με καλό ή κακό μπάσκετ, οφείλουμε να πάρουμε δύο νίκες στην έδρα μας και να ξεκινήσουμε με το δεξί την διοργάνωση».

Για το πόσο εύκολο είναι να διαγράψουν όσα έγιναν την περασμένη σεζόν: «Υπήρχε απογοήτευση σίγουρα αφού τελείωσε το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Παρ' όλα αυτά δεν το δείξαμε στο γήπεδο. Οφείλουμε, σαν παίκτες, να έχουμε μικρή μνήμη. Ξεκινά μια καινούρια χρονιά με όνειρα, με φιλοδοξίες. Η ομάδα είναι ακόμη καλύτερα από πέρσι. Οπότε, θέλω να χτίσουμε σιγά-σιγά το μέλλον μας για μια πολύ επιτυχημένη χρονιά».

Για το Final Four στην Αθήνα και αν δίνει έξτρα κίνητρο ή πίεση στην ομάδα: «Πίεση υπάρχει πάντα όταν βρίσκεσαι στο Παναθηναϊκό. Τα προηγούμενα δύο χρόνια που ήμουν στο Παναθηναϊκό η πρώτη μέρα ήταν ο στόχος το Final 4, πόσο μάλλον όταν το Final 4 γίνεται στην Αθήνα. Είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο, αλλά οφείλουμε να δείξουμε στον κήπεδο ότι αξίζουμε να πάρουμε μία θέση για το Final Four».

Για το μετάλλιο με την Εθνική κι αν δίνει έξτρα μπουστ με δεδομένη την κούραση λόγω συνεχόμενων αγώνων: «Όχι, η εθνική ομάδα έχει τελειώσει ένα κεφάλαιο πετυχημένο, μπήκε στα χαρτιά, πλέον όλοι κάνουμε focus στη χρονιά του Παναθηναϊκού, η οποία πρέπει να είναι πετυχημένη. Γιατί δεύτερη χρονιά αποτυχίας δεν χωράει σε ένα σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός με πολύ καλό ρόστερ και τόσο κόσμο».

Για το μέλλον του στην Εθνική ομάδα: «Δεν θέλω να απαντήσω. Το χαμόγελό μου νομίζω είναι απάντηση. Όπως έχω πει πολλές φορές, πρέπει να ξέρεις πότε η ιστορία τελειώνει. Είτε εθνική ομάδα, είτε η καριέρα σου. Οπότε, θα δούμε».

Για το τι έχει κλειδώσει στο μυαλό του για τον φετινό Παναθηναϊκό: «Κλειδώνει σε μια πετυχημένη χρονιά με τον Παναθηναϊκό η οποία σημαίνει κυνήγι των τριών τίτλων. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Φυσικά, οι στόχοι που μπαίνουν πρώτα είναι ένα καλό πλασάρισμα στην κανονική περίοδο της EuroLeague και να βρεθεί στο Final Four και αν δεν είναι μη τι άλλο, το πρωτάθλημα».

Για το αν η χρονιά με τον Παναθηναϊκό θα παίξει ρόλο στην απόφασή του να συνεχίσει για άλλον έναν χρόνο ή περισσότερο: «Περισσότερο σίγουρα όχι. Τώρα άλλον έναν χρόνο θα το σκεφτώ και θέλω να συζητήσω με τον πρόεδρο και τον Δημήτρη (σ.σ. Κοντό) και όλα τα παιδιά, όλους τους ανθρώπους. Θέλει λίγο σκέψη γιατί όπως είπα το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζεις πότε πρέπει να τελειώσεις»

Για το φετινό ρόστερ κι αν είναι καλύτερο από την περσινή σεζόν: «Για μένα το στοίχημα είναι πώς θα δέσει η χημεία της ομάδας. Όσους παίκτες και όσους ταλαντούχους και αν έχεις, αν η χημεία της ομάδας δεν είναι καλή, έχουμε δει άπειρες αποτυχίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε, να μπει το εγώ κάτω από το εμείς, γιατί το πιο σημαντικό είναι η επιτυχία της ομάδας και όχι οι ατομικές διακρίσεις».

