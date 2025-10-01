Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ατάκες Αταμάν σε παίκτες για την ετοιμότητα

Ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του προς τους παίκτες, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μπάγερν, ξεκαθάρισε πως ότι είδε το… περίμενε και έδωσε το σύνθημα για το «δύο στα δύο».

Newsbomb

Εργκίν Αταμάν
Η ομιλία του Τούρκου κόουτς στους "πράσινους"
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αμέσως μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπάγερν, ο Εργκίν Αταμάν στα αποδυτήρια του «τριφυλλιού» απευθυνόμενους στους παίκτες της ομάδας του ξεκαθάρισε πως οι «πράσινοι» δεν είναι ακόμα έτοιμοι και πως είναι φυσιολογικό ενώ τους κράτησε σε... εγρήγορση εν όψει Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά η ομιλία του Εργκίν Αταμάν:

«Είναι αλήθεια ότι δεν είμαστε έτοιμοι, επειδή όλοι μαζί κάναμε 3 προπονήσεις. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό που παίξαμε πολύ καλό ομαδικό μπάσκετ για να κερδίσουμε το παιχνίδι.

Την Παρασκευή έχουμε τον δεύτερο αγώνα, απέναντι σε καλύτερη ομάδα, την Μπαρτσελόνα, οπότε θα προετοιμαστούμε για αυτό. Πάμε»!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Αυστηρότερο πλαίσιο και πρόστιμα - Ερχονται διαγραφές από την ΑΑΔΕ

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Τελευταία προειδοποίηση» να εκκενώσουν απήυθυνε το Ισραήλ στους κατοίκους - «Τρομοκράτες» όσοι μείνουν

16:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ένα μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

16:31LIFESTYLE

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη στη Μεταμόρφωση

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή προειδοποίηση Τραμπ κατά Ισραήλ: Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Κατάρ θα θεωρείται απειλή για τις ΗΠΑ - Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα

16:29ΥΓΕΙΑ

ΟΗΕ - ΠΟΥ: Παγκόσμιο Βραβείο στην Ελλάδα για την εξαιρετική επίδοση στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και της παιδικής παχυσαρκίας

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Ευρώπη βρίσκεται σε αντιπαράθεση με Ρωσία - Δανία: Έχουμε εντολή να καταρρίψουμε τα drones

16:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνικό Θέατρο: Το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα για τη σεζόν 2025-2026

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: 17χρονη Ελληνίδα και φίλη της νεκρές σε τροχαίο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Από τι πέθανε ο 53χρονος που έψαχνε για λίρες στη σπηλιά

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σούπερ μάρκετ: Mείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός εξερευνητής έγραψε ιστορία: «Κατέκτησε» επτά από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία του πλανήτη

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Θέλτα: «Είμαστε θυμωμένοι και στεναχωρημένοι» τόνισε ο Χιράλντες πριν τον ΠΑΟΚ

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Παράτησαν νεογέννητο μέσα σε χαρτόκουτο στην άκρη του δρόμου

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Πολίτες «κατασκηνώνουν» στα σύνορα με το Πακιστάν για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Από την «S1mOne» του Αλ Πατσίνο στην «Τίλι Νόργουντ»: Πώς το Χόλιγουντ έφτασε στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

15:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ - Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του και απειλεί με αγωγές - Δεν κατηγορείται, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι «συνδέεται» με εικονικά τιμολόγια €1,5 εκατ.

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: Νεκρές σε τροχαίο δυστύχημα δύο 17χρονες Ελληνίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ένα μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Λύκοι κατασπάραξαν αδέσποτο σκύλο στο Μενίδι (Προσοχή - Σκληρές εικόνες)

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος Θανάσης έφτασε να εγκλωβιστεί στο σπήλαιο των Γόννων

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

15:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ - Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του και απειλεί με αγωγές - Δεν κατηγορείται, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι «συνδέεται» με εικονικά τιμολόγια €1,5 εκατ.

12:08ΚΟΣΜΟΣ

FT: Απάτη «μαμούθ» στον Πειραιά με κινεζικά προϊόντα - «Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ» αξίας 250 εκατ.ευρώ

16:31LIFESTYLE

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη στη Μεταμόρφωση

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σούπερ μάρκετ: Mείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίαιο επεισόδιο σε διαμέρισμα: Ιδιοκτήτης εισέβαλε στο σπίτι και τραυμάτισε με ρόπαλα τους ενοικιαστές

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα Windows 10: Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης σε μη συμβατό υπολογιστή

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: 17χρονη Ελληνίδα και φίλη της νεκρές σε τροχαίο

12:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ