Αταμάν: «Οι νέοι παίκτες να προσαρμοστούν με εμάς και εμείς με τους νέους»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα και στάθηκε στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να πάρει τη δεύτερη νίκη της. 

ΜΠΑΣΚΕΤ
Μετά τα ευχάριστα της νίκης στην πρεμιέρα επί της Μπάγερν, ήρθαν και τα ευχάριστα από τον Τσέντι Όσμαν για τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος θα αποφασίσει κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας αν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Έναν αγώνα για τον οποίο μίλησε και ήταν ξεκάθαρος για το τι πρέπει να κάνουν αλλά και το τι πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα: “Έρχονται από μία μεγάλη ήττα, αλλά έχουν πολύ καλό ρόστερ και πολύ έμπειρους παίκτες. Σε ατμόσφαιρες σαν του ΟΑΚΑ, τόσο έμπειροι παίκτες έρχονται με πολύ ισχυρή νοοτροπία.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι και να έχουμε τη σωστή νοοτροπία. Πάντα τα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα είναι δύσκολα. Θυμάμαι ότι πέρυσι νικήσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι”.

Τον Όσμαν: “Ο Τζέντι Όσμαν έκανε μια προπόνηση και αύριο το πρωί θα δούμε πώς θα είναι η κατάστασή του και θα αποφασίσουμε μετά την αυριανή προπόνηση”.

Τον χρόνο προετοιμασίας του Παναθηναϊκού: “Φυσικά πρέπει να δουλέψουμε μαζί και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε ορισμένες αμυντικές καταστάσεις και να έχουμε καλύτερο timing. Επιθετικά έχουμε κάποιους παίκτες που παίζουν μερικά χρόνια μαζί και γνωρίζουν πώς να το κάνουν αυτό. Είναι η τρίτη χρονια για κάποιους και είναι πιο άνετο για αυτούς. Έχουμε όμως και μερικούς νέους παίκτες στην ομάδα και πρέπει να προσαρμόσουν το παιχνίδι τους στην ομάδα, αλλά και η ομάδα να προσαρμοστεί στο δικό τους παιχνίδι”.

