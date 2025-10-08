Euroleague, Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Οι διαιτητές της αναμέτρησης

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του αγώνα στη χώρα των Βάσκων

Αποστολή στη Βιτόρια

Με προορισμό τη χώρα των Βάσκων ταξιδεύει η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR, μια και την Πέμπτη (09/10), θα αντιμετωπίσει τη Μπασκόνια, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Νταμίρ Γιαβόρ από τη Σλοβενία, Λούκα Καρντούμ από την Κροατία και Χουσεΐν Τσέλικ από την Τουρκία.

Πρόκειται για το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι των «πράσινων» στη φετινή Euroleague, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο την Πέμπτη (09/10), στις 21:30 ώρα Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα επιδιώξει τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν, αυτή τη φορά μακριά από το Telekom Center Athens, απέναντι σε μια σκληροτράχηλη Μπασκόνια.

