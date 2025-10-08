Αταμάν: «Στόχος μας δεν είναι μια νίκη, στόχος μας να πάμε στο Final-4 και να το πάρουμε!»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε για την ανακατανομή των ρόλων και των χρόνων της ομάδας ξεκαθαρίζοντας ποιος είναι ο μεγάλος στόχος του τριφυλλιού!

Εργκίν Αταμάν
Ο Τούρκος κόουτς μίλησε για το ματς με τη Μπασκόνια και τους στόχους του "τριφυλλιού"
Αποστολή στη Βιτόρια

Το… σύνθημα για τη φετινή σεζόν έδωσε ο Εργκίν Αταμάν. Ο κόουτς των «πράσινων», πριν την αναχώρηση της αποστολής για τη χώρα των Βάσκων, αναφέρθηκε στο παιχνίδι κόντρα στην Μπασκόνια, αλλά και τους στόχους του Παναθηναϊκού AKTOR τη φετινή χρονιά.

Μάλιστα, η αποστολή του «τριφυλλιού» αριθμεί 14 μέλη, μια και εκτός είναι μόνο οι Ματίας Λεσόρ και Γιάννης Κουζέλογλου. Αυτό σημαίνει πως ο Εργκίν Αταμάν θα αποφασίσει λίγες ώρες πριν τον αγώνα για την τελική δωδεκάδα.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής μίλησε:

Για το ματς με την Μπακόνια: «Στη EuroLeague κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Είναι αλήθεια ότι η Μπασκόνια δεν έχει νικήσει κάποιο ματς ακόμη, αλλά είναι και αλήθεια ότι έχασαν το ματς με τον Ολυμπιακό στην έδρα της τα τελευταία λεπτά. Έχουν παίκτες σκόρερ και παίκτες που τρέχουν το γήπεδο. Έχουν λοιπόν ένα επικίνδυνο παιχνίδι τρανζίσιον. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί για να ελέγξουμε το παιχνίδι. Και κάθε νίκη, ειδικά εκτός έδρας, είναι πολύ σημαντική».

Για το πόσο εύκολο είναι να βελτιώνεται η ομάδα του: «Αυτή τη σεζόν η EuroLeague είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν 38 παιχνίδια. Και πιστεύω ότι εντάξει, ίσως δεν είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε γιατί οι περισσότεροι παίκτες ήταν στο EuroBasket και αμέσως μετά στην Αυστραλία ταξίδεψε η μισή ομάδα γιατί κάποιοι παίκτες παρέμειναν στην Αθήνα με πρόβλημα τραυματισμού αλλά κανένα πρόβλημα, γιατί τα παιχνίδια είναι πολλά. Πιστεύω λοιπόν ότι κάθε παιχνίδι οι παίκτες να καταλαβαίνουν το σύστημά μας και κάθε παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε στο παιχνίδι μας και θα είμαστε καλύτεροι. Φυσικά, κανείς τώρα στην Ευρωλίγκα, όπως βλέπετε, κανείς δεν είναι έτοιμος, κανείς δεν παίζει καλό μπάσκετ. Οπότε δεν είναι σημαντικό να είσαι πολύ καλός αυτή την περίοδο. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε πολύ καλοί στο δεύτερο μέρος της EuroLeague. Αλλά τώρα είναι σημαντικό, είτε παίξεις καλά είτε όχι να προσπαθήσεις να βρει τρόπο να νικήσεις το παιχνίδι και να πάρεις τους δύο βαθμούς».

Για το τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα: «Βέβαια, τώρα το πρόβλημά μας είναι η άμυνα. Αυτό είναι το κυρίως πρόβλημα. Αλλά η άμυνα είναι ομαδική δουλειά και η ομάδα πρέπει να δώσει περισσότερα παιχνίδια, πρέπει να προπονηθεί περισσότερο μαζί. Ελπίζω ότι σε κάθε παιχνίδι θα βελτιώνουμε την άμυνά μας γιατί και η άμυνά μας θα είναι πολύ σημαντική για το παιχνίδι μετάβασης στον αιφνιδιασμό».

Για το πόσο εύκολο είναι να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής: «Όλοι είναι υγιείς, οπότε τώρα είναι δύσκολο. Αλλά η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Έτσι θα ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν αν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα υγείας, πρόβλημα απόδοσης, θα είμαστε άνετοι λόγω του μεγάλου ρόστερ που έχουμε. Γιατί στόχος μας δεν είναι να κερδίσουμε ένα ή δύο παιχνίδια. Στόχος μας είναι να συμμετάσχουμε στο φάιναλ φορ και μετά να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Έτσι, αν έχεις ένα τέτοιο ρόστερ κάθε φορά, θα είσαι άνετοι. Φυσικά, είναι αλήθεια ότι δεν είναι εύκολο να διανεμηθούν δύο λεπτά. Και εντάξει, θα βρούμε τον τρόπο. Αλλά δεν νομίζω ότι η κατανομή των λεπτών για μένα είναι σημαντική για να κερδίσω το παιχνίδι. Ίσως κάποια παιχνίδια κάποιοι παίκτες δεν θα παίξουν, αλλά μετά ίσως στα άλλα παιχνίδια παίζουν 30, 35 λεπτά για μένα είναι τόσο σημαντικό να δίνω λεπτά στον παίκτη για μένα είναι σημαντικό να βρω τους καλύτερους παίκτες στο μονό παιχνίδι για να προσπαθήσω να κερδίσω το παιχνίδι».

Αταμάν: «Στόχος μας δεν είναι μια νίκη, στόχος μας να πάμε στο Final-4 και να το πάρουμε!»

